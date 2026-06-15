वापस आने की गुहार, फिर खून से सना अंत; बेंगलुरु में होम गार्ड पत्नी की चाकू मारकर हत्या

बेंगलुरु के महादेवपुरा इलाके से एक चौंकाने वाला हत्याकांड सामने आया है, जिसमें 32 वर्षीय महिला होम गार्ड मंजुला की उनके पति प्रदीप ने हत्या कर दी। महिला महादेवपुरा पुलिस स्टेशन में होम गार्ड के पद पर तैनात थीं। मंजुला और प्रदीप की शादी को 15 वर्ष हो चुके थे तथा उनके दो बच्चे हैं।

वापस आ जाओ, वरना मार डालूंगा... इस खौफनाक धमकी को अमली जामा पहनाते हुए महादेवपुरा के एक व्यक्ति ने अपनी होम गार्ड पत्नी की निर्मम हत्या कर दी। रविवार शाम हुई इस दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। पुलिस के अनुसार, महादेवपुरा थाने में होम गार्ड के रूप में तैनात 32 वर्षीय मंजुला अपने मां के साथ थाना क्षेत्र के एक किराए के मकान में रह रही थीं। उनके पति प्रदीप जैकेट में चाकू छुपाकर घर पहुंचा। पहले उसने माफी मांगी, पैरों में गिरकर वापस लौटने की विनती की, लेकिन कुछ ही देर बाद वह हिंसक हो गया और अपनी पत्नी पर 20 से अधिक बार चाकू से वार कर दिए। जिससे मौके पर ही मंजुला की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि घटना के समय मंजुला की मां और उनके दोनों छोटे बच्चे कमरे में मौजूद थे।

परिवार के सदस्यों ने बताया कि मंजुला और प्रदीप की शादी को करीब 15 साल हो चुके थे। उनके दो बच्चे हैं- एक बेटा और एक बेटी। शुरुआती सालों में सब ठीक रहा, लेकिन पिछले कई वर्षों से प्रदीप की ऑनलाइन सट्टेबाजी की लत ने पूरे परिवार को तबाह कर दिया। घर में रोजाना झगड़े होते, पैसे की मांग को लेकर मारपीट होती। प्रदीप न सिर्फ जुए में डूबा था, बल्कि वह अपनी पत्नी के चरित्र पर शक करता और बच्चों के पिता होने पर भी सवाल उठाता था। मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न सहन न कर पाने के कारण मंजुला डेढ़ महीने पहले दोनों बच्चों के साथ अपनी मां के घर चली गई थीं और अलग रहने का फैसला कर लिया था।

हत्या से पहले खुद रिकॉर्ड किया वीडियो पुलिस जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। हत्या से पहले प्रदीप ने खुद एक वीडियो संदेश रिकॉर्ड किया था। इसमें वह कहता है कि मेरी जुए की लत ने पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। मैं अपनी पत्नी के बिना नहीं रह सकता। मैंने उसके पिता और साले से बात की है। शाम को वह काम से वापस आएगी। मैं उसे एक बार फिर मनाऊंगा। अगर वह मना करेगी तो मैं उसे मार डालूंगा। वीडियो में प्रदीप भावुक नजर आता है, लेकिन कुछ घंटों बाद उसने अपनी धमकी को हकीकत में बदल दिया।