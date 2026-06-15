वापस आने की गुहार, फिर खून से सना अंत; बेंगलुरु में होम गार्ड पत्नी की चाकू मारकर हत्या
बेंगलुरु के महादेवपुरा इलाके से एक चौंकाने वाला हत्याकांड सामने आया है, जिसमें 32 वर्षीय महिला होम गार्ड मंजुला की उनके पति प्रदीप ने हत्या कर दी। महिला महादेवपुरा पुलिस स्टेशन में होम गार्ड के पद पर तैनात थीं। मंजुला और प्रदीप की शादी को 15 वर्ष हो चुके थे तथा उनके दो बच्चे हैं।
वापस आ जाओ, वरना मार डालूंगा... इस खौफनाक धमकी को अमली जामा पहनाते हुए महादेवपुरा के एक व्यक्ति ने अपनी होम गार्ड पत्नी की निर्मम हत्या कर दी। रविवार शाम हुई इस दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। पुलिस के अनुसार, महादेवपुरा थाने में होम गार्ड के रूप में तैनात 32 वर्षीय मंजुला अपने मां के साथ थाना क्षेत्र के एक किराए के मकान में रह रही थीं। उनके पति प्रदीप जैकेट में चाकू छुपाकर घर पहुंचा। पहले उसने माफी मांगी, पैरों में गिरकर वापस लौटने की विनती की, लेकिन कुछ ही देर बाद वह हिंसक हो गया और अपनी पत्नी पर 20 से अधिक बार चाकू से वार कर दिए। जिससे मौके पर ही मंजुला की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि घटना के समय मंजुला की मां और उनके दोनों छोटे बच्चे कमरे में मौजूद थे।
परिवार के सदस्यों ने बताया कि मंजुला और प्रदीप की शादी को करीब 15 साल हो चुके थे। उनके दो बच्चे हैं- एक बेटा और एक बेटी। शुरुआती सालों में सब ठीक रहा, लेकिन पिछले कई वर्षों से प्रदीप की ऑनलाइन सट्टेबाजी की लत ने पूरे परिवार को तबाह कर दिया। घर में रोजाना झगड़े होते, पैसे की मांग को लेकर मारपीट होती। प्रदीप न सिर्फ जुए में डूबा था, बल्कि वह अपनी पत्नी के चरित्र पर शक करता और बच्चों के पिता होने पर भी सवाल उठाता था। मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न सहन न कर पाने के कारण मंजुला डेढ़ महीने पहले दोनों बच्चों के साथ अपनी मां के घर चली गई थीं और अलग रहने का फैसला कर लिया था।
हत्या से पहले खुद रिकॉर्ड किया वीडियो
पुलिस जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। हत्या से पहले प्रदीप ने खुद एक वीडियो संदेश रिकॉर्ड किया था। इसमें वह कहता है कि मेरी जुए की लत ने पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। मैं अपनी पत्नी के बिना नहीं रह सकता। मैंने उसके पिता और साले से बात की है। शाम को वह काम से वापस आएगी। मैं उसे एक बार फिर मनाऊंगा। अगर वह मना करेगी तो मैं उसे मार डालूंगा। वीडियो में प्रदीप भावुक नजर आता है, लेकिन कुछ घंटों बाद उसने अपनी धमकी को हकीकत में बदल दिया।
पुलिस के मुताबिक, रविवार शाम प्रदीप चाकू लेकर ससुराल पहुंचा। मंजुला को मनाने की कोशिश की, रोया-चिल्लाया, पैर पकड़े, लेकिन जब मंजुला ने मना कर दिया तो उसने अचानक चाकू निकालकर अंधाधुंध वार कर दिए। मां और बच्चों की चीख-पुकार सुनकर पड़ोसियों ने बाहर आने की कोशिश की, लेकिन तब तक मंजुला का शरीर खून से लथपथ हो चुका था। हमले के बाद प्रदीप ने उसी चाकू से अपने हाथ काटकर आत्महत्या का प्रयास किया। गंभीर हालत में उसे अस्पताल भेजा गया, जहां से पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। महादेवपुरा थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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