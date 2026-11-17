कांग्रेस के 'भारत समिट' के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए जाहिद अली, रख दीं तीन बड़ी मांगें
हैदराबाद में आयोजित भारत समिट के बीच इटली के राजनेता जियाकोमो फिलिबेक के नारे का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। याचिकाकर्ता ने राजनीतिक कार्यक्रमों में विदेशी मेहमानों को बुलाने पर रोक लगाने की मांग की है।
हैदराबाद में 'भारत समिट' कार्यक्रम के दौरान इटली के राजनेता जियाकोमो फिलिबक ने 'वोट चोर, गद्दी छोड़' नारा लगाया तो इसको लेकर बवाल शुरू हो गया। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। याचिकाकर्ता जाहिद अली ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि भारत के किसी भी रजनीतिक कार्यक्रम में विदेशी लोगों को शामिल होने की अनुमति ना दी जाए। इसके अलावा हैदराबाद में आयोजित कांग्रेस के इस कार्यक्रम की जांच करवाई जाए और तेलंगाना की सरकार इसके लिए माफी मांगे।
बीजेपी बोली- देश को बदनाम करने में लगे राहुल गांधी
बता दें कि 14 नवंबर को हैदराबाद में आयोजित कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी की उपस्थिति में फिलिबेक ने यह बयान दिया था। इसके बाद बीजेपी ने भी कांग्रेस पर वार करते हुए कहा कि कोई भी ऐसा मंच नहीं है जहां से भारत को बदनाम करने की साजिश ना की जाए। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा, भारत समिट को अगर एंटी भारत समिट कहा जाए तो यह उपयुक्त होगा। राहुल गांधी का एक ही मकसद है कि भारत को बदनाम करो। कोई भी मंच हो, विदेशियों को बुलाओ और भारत के खिलाफ बयान दिलवाओ और उसे अपनी उपलब्धि समझो।
फिलिबेक ने की राहुल गांधी की तारीफ
उन्होंने कहा, राहुल गांधी फिर से विदेशी दौरे पर निकल गए हैं। जब भी वह विदेश जाते हैं तो भारत के लोकतंत्र पर झूठे आरोप लगते हैं। उन्होंने दूसरे देशों से भारत के अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप की मांग तक कर दी है।' बता दें कि तेलंगाना की राज्य सरकार और समृद्ध भारत फाउंडेशन ने मिलकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम में पहुंचे इटली के राजनेता जियाकोमो फिलिबेक ने कहा, राहुल गांधी एक व्यक्ति, एक वोट के सिद्धांत का समर्थन करते हैं। उन्होंने पारदर्शी वोटर लिस्ट को लेकर बड़ा अभियान चलाया और हजारों लोगों के साथ रामलीला मैदान तक मार्च किया।
उन्होंने अपने भाषण के दौरान, 'वोट थीफ, लीव योर सीट' का नारा लगाया। इस दौरान राहुल गांधी मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने भारत के लोकतंत्र पर काफी लंबा भाषण दिया और कहा कि बाबा साहेब ने इसे एक राजनीतिक लोकतंत्र से सामाजिक लोकतंत्र बनाया ता। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का मतलब चुनाव जीतने तक सीमित नहीं है बल्कि इसका उद्देश्य लोगों को उनके अधिकारी और सम्मान दिलवाना होता है।
विदेशी प्रतिनिधियों को नहीं मिला वीजा- कांग्रेस
इस कार्यक्रम में नॉर्वे की पत्रकार हेला लिंग को भी आमंत्रित किया गया था। हालांकि उनका अंतिम समय में वीजा रद्द हो गया। हेला वह पत्रकार हैं जिन्होंने पीएम मोदी से सवाल किया था जिसके बाद वह काफी चर्चा में थीं। कांग्रेस का कहना है कि कम से कम 116 विदेशी प्रतिनिधियों को भारत आने की अनुमति नहीं दी गई।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
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अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें