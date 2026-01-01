जम्मू-कश्मीर में हेलमेट पर फिलिस्तीनी झंडा लगाकर खेलता दिखा खिलाड़ी, पुलिस ने भेजा समन

Hindustan Hindi News
संक्षेप:

जम्मू-कश्मीर में एक लोकल लीग के दौरान एक खिलाड़ी फिलिस्तीनी झंडा लगे हेलमेट को पहनकर खेलते नजर आया। इसके बाद विवाद बढ़ गया, स्थानीय पुलिस ने खिलाड़ी समेत, लीग के आयोजक और मैदान उपलब्ध कराने वाले को समन भेजा है।

Jan 01, 2026 07:26 pm ISTUpendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
जम्मू-कश्मीर में एक घरेलू लीग मैच के दौरान एक खिलाड़ी द्वारा हेलमेट पर फिलिस्तीनी झंडे को लगाने से विवाद खड़ा हो गया है। मामले के सामने आते ही स्थानीय पुलिस ने फुरकान भट नामक इस खिलाड़ी को पूछताछ के लिए बुलाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह घटना जम्मू-कश्मीर चैंपियंस लीग के एक मैच के दौरान हुई, जब जेके 11 टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए फुरकान ने हेलमेट पर फिलिस्तीनी झंडे का प्रयोग किया।

सोशल मीडिया पर इस मैच की फुटेज और वीडियो वायरल होने के बाद स्थानीय पुलिस ने मामले पर संज्ञान लिया। खिलाड़ी फुरकान भट के अलावा पुलिस ने लीग के आयोजक जाहिद भट और मैच के लिए मैदान उपलब्ध कराने वाले व्यक्ति से भी पूछताछ की। फिलहाल पुलिस इस मामले में पूछताछ कर रही है।

फिलिस्तीनी झंडे को लेकर उठे विवाद के बाद जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन भी हरकत में आई। जेकेसीए की तरफ से बताया गया कि जिस लीग में यह घटना हुई है, वह उसे मान्यता नहीं देते हैं। वहीं, दूसरी ओर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जम्मू चैंपियंस लीग के आयोजक जाहिद ने इस मामले में खिलाड़ी फुकरान को बैन करने की बात कही है। बकौल,जाहिद उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी।

गौरतलब है कि यह विवाद ऐसे समय में सामने आया है, जब मध्य-पूर्व में इजरायल और फिलिस्तीन और हमास के बीच लगातार संघर्ष जारी है। भारत शुरुआत से ही इस विवाद को दो-देशीय फॉर्मूले के तहत सुलझाने के पक्ष में है। कुछ समय पहले ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में हमास और इजरायल के बीच सीजफायर हुआ था। हालांकि, फिर भी उस क्षेत्र में हमले होते रहते हैं और हमास और इजरायल दोनों ही एक-दूसरे के ऊपर आरोप-प्रत्यारोप लगाते रहते हैं।

Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak
उपेन्द्र पिछले कुछ समय से लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर जुड़े हुए हैं। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली (2023-24 बैच) से पूरी की है। इससे पहले भोपाल के बरकतउल्ला विश्वविद्यालय से अपना ग्रैजुएशन पूरा किया। मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के रहने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, राजनीति के साथ-साथ खेलों में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
