हरियाणा: पूर्व सांसद के पिता का शव लेकर हिसार आया विमान बंद रनवे पर उतरा, बाल-बाल बचे सवार

Subhash Chandra father: पूर्व राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्र के पिता का पार्थिव शरीर लेकर हरियाणा आया विमान हादसे का शिकार होने से बाल-बाल बचा है। हिसार में यह चार्टड विमान बंद रनवे पर उतर गया। इस हादसे में विमान को कुछ नुकसान भी हुआ है।

हरियाणा के हिसार में मंगलवार सुबह एक बड़ा हादसा टल गया है। पूर्व राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्र के पिता नंद किशोर गोयनका का पार्थिव शरीर लेकर आया चार्टड विमान बंद पड़े रनवे पर उतर गया। इसके बाद विमान में सवार सभी लोगों को सुरक्षित किया गया। एयरपोर्ट अधिकारियों के मुताबिक, इस घटना की जांच की जा रही है कि आखिर किन परिस्थितियों में पायलट ने बंद पड़े रनवे पर विमान को उतारा।

हिसार के महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अधिकारियों ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि विमान गलत रनवे पर उतर गया था। जैसे ही वह लैंड करने लगा तो सबसे पहले वह रिफ्लेक्टर से टकराया, जिसे 'कैट्स आई' कहा जाता है। इसकी वजह से मार्कर अपनी जगह से हटकर विमान से टकरा गया। इस टक्कर की वजह से विमान के पंख का कुछ हिस्सा टूट गया है। हालांकि, किसी भी यात्री को चोट नहीं आई है।

हिसार एयरपोर्ट पर बंद रनवे पर उतरा विमान अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल विमान को हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। इस घटना को गंभीरता से लिया गया है और शुरुआती जांच से पता चलता है कि यह पायलट की गलती हो सकती है। एयरपोर्ट के एक अधिकारी ने कहा, "हम घटना से जुड़ी परिस्थितियों की जांच कर रहे हैं। शुरुआती तौर पर ऐसा लगता है कि यह घटना पायलट के गलत रन-वे पर लैंडिंग करने की वजह से हुई।" हालांकि, अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है कि क्या इस मामले में कोई औपचारिक जांच शुरू की गई है।

सुभाष चंद्र प्लेन में सवार नहीं थे आपको बता दें, पूर्व राज्यसभा सांसद और जी ग्रुप के चैयरमैन सुभाष चंद्र के पिता समाज सेवी नंद किशोर गोयनका का 96 वर्ष की उम्र में मुंबई में निधन हो गया था। परिवार ने उनका दाह संस्कार गृह जिले में करने का प्रबंध किया। इसी के सिलसिले में उनका पार्थिव शरीर लेकर परिवार के अन्य सदस्य चार्टड फ्लाइट से हरियाणा आए थे। सुभाष चंद्र एयरपोर्ट पर अपने परिवार को लेने के लिए पहले से ही मौजूद थे।