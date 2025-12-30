‘मुस्लिम वर्चस्व’ स्थापित करने का था प्लान, असम-त्रिपुरा में जिहादी मॉड्यूल का भंडाफोड़; 11 गिरफ्तार

संक्षेप: बांग्लादेश के कट्टरपंथी समूहों से कथित संबंधों के लिए असम-त्रिपुरा में 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से 10 को असम से और एक को त्रिपुरा से पकड़ा गया। इनका मुख्य उद्देश्य असम और पूर्वोत्तर के बाकी हिस्सों में अस्थिरता फैलाना था।

असम और त्रिपुरा में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। इन पर आरोप है कि ये लोग बांग्लादेश स्थित कट्टरपंथी संगठनों के संपर्क में थे और पूर्वोत्तर भारत में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे थे। गुवाहाटी के पुलिस आयुक्त पार्थसारथी महंता ने बताया कि यह कार्रवाई केंद्रीय एजेंसियों से मिले खुफिया इनपुट के आधार पर स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने की।

उन्होंने बताया, “कल (सोमवार) रात असम के बारपेटा, चिरांग और दरांग जिलों के साथ-साथ त्रिपुरा में भी एक अभियान चलाया गया। हमने कुल 11 जिहादी तत्वों को गिरफ्तार किया है, जो बांग्लादेश स्थित समूहों के सीधे आदेशों पर काम कर रहे थे।” अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तार किए गए लोग नवगठित इंडियन मुजाहिदीन-के. के सदस्य हैं। उन्होंने बताया, “इनमें से 10 को असम से और एक को त्रिपुरा से पकड़ा गया। इनका मुख्य उद्देश्य असम और पूर्वोत्तर के बाकी हिस्सों में अस्थिरता फैलाना था। वे देश के इस हिस्से में ‘मुस्लिम वर्चस्व’ स्थापित करना चाहते थे।”

किस संगठन से जुड़े थे आरोपी गिरफ्तार लोग इमाम महमूदर काफिला (IMK) नाम के संगठन से जुड़े बताए जा रहे हैं। यह संगठन जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश (JMB) से जुड़ा हुआ है, जिस पर भारत में प्रतिबंध लगा है। पुलिस का कहना है कि इन लोगों का मकसद असम और पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में अस्थिरता फैलाना था। हालांकि, छापेमारी में इनके पास से कोई हथियार नहीं मिले हैं लेकिन कई दस्तावेज और डिजिटल सबूत जब्त किए गए हैं, जो इनकी साजिशों को डिकोड करते हैं।

मस्जिदों में कई गुप्त बैठकें कीं पुलिस के मुताबिक, आरोपी एन्क्रिप्टेड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए संपर्क में रहते थे। ये लोग 'पुरबा आकाश'नाम का एक ऑनलाइन ग्रुप भर्ती और प्रचार के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। संगठन को पैसा हवाला और छोटे बैंक लेन-देन के जरिए भेजा जा रहा था। पुलिस ने यह भी बताया कि कुछ आरोपी भारतीय पासपोर्ट लेकर बांग्लादेश गए थे, जहां उन्होंने संगठन के नेताओं से मुलाकात की थी। महंता ने आगे कहा कि IMK सामाजिक और धार्मिक सभाओं का भी फायदा उठाता था। दिसंबर 2024 से स्थानीय मस्जिदों में कई गुप्त बैठकें हुई हैं, जिनमें भारत में "मुसलमानों पर अत्याचार" रोकने के लिए हिंसक सशस्त्र संघर्ष की वकालत की गई है।