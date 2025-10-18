Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsPiyush Goyal On Trade talks with America and Donald Trump Tariff war
कब खत्म होगा अमेरिकी टैरिफ का टेंशन, कहां तक पहुंची बात? पीयूष गोयल ने यह दिया जवाब

कब खत्म होगा अमेरिकी टैरिफ का टेंशन, कहां तक पहुंची बात? पीयूष गोयल ने यह दिया जवाब

संक्षेप: अमेरिका से भारत का टैरिफ वॉर अभी चल रहा है। अमेरिकी टैरिफ पर भारत को गुड न्यूज कब तक मिलेगी? इस पर केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का जवाब आया है। पीयूष गोयल ने कहा कि है कि दोनों देशों के बीच व्यापारिक वार्ता जारी है।

Sat, 18 Oct 2025 05:31 PMDeepak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

अमेरिका से भारत का टैरिफ वॉर अभी चल रहा है। अमेरिकी टैरिफ पर भारत को गुड न्यूज कब तक मिलेगी? इस पर केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का जवाब आया है। पीयूष गोयल ने कहा कि है कि दोनों देशों के बीच व्यापारिक वार्ता जारी है। हालांकि उन्होंने इससे जुड़ी कोई डिटेल साझा करने से इनकार किया। पीयूष गोयल एक प्रेस कांफ्रेंस में मीडिया से बात कर रहे थे। इसी दौरान उनसे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा लगाए गए ऊंचे टैरिफ पर सवाल पूछा गया। इस पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जब इससे जुड़े फैसले को लेकर समझौता हो जाएगा तब मीडिया को इसकी जानकारी दे दी जाएगी।

बातचीत बढ़ रही है आगे
पीयूष गोयल ने कहा कि बातचीत बहुत ही अच्छे माहौल में आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि मैं पहले भी कई बार कह चुका है कि मुक्त व्यापार समझौते या व्यापारिक बातचीत कभी भी डेडलाइन तय करके नहीं होती। उन्होंने कहा कि अमेरिका से तब तक कोई समझौता नहीं होगा, जब तक कि यह सुनिश्चित नहीं हो जाता कि यह देशहित में नहीं है। उन्होंने कहा कि देश के किसानों, मछुआरों, एमएसएमई सेक्टर आदि के हितों का ध्यान रखा जाएगा।

महत्वपूर्ण है टिप्पणी
केंद्रीय वाणिज्य मंत्री की यह टिप्पणी महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिका भारत के कृषि क्षेत्र में रियायतें चाह रहा है। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल के नेतृत्व में भारतीय आधिकारियों का दल इस सप्ताह अपने अमेरिकी समकक्षों के साथ व्यापार वार्ता करने के लिए वॉशिंगटन में था। इस साल फरवरी में, भारत और अमेरिका के नेताओं ने अधिकारियों को एक प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) पर बातचीत आगे बढ़ाने को कहा था। उन्होंने समझौते के पहले चरण को 2025 में अक्टूबर-नवंबर तक पूरा करने की समय सीमा तय की है। अब तक पांच दौर की वार्ता पूरी हो चुकी है। पिछले महीने, गोयल ने व्यापार वार्ता के लिए एक आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व न्यूयॉर्क में किया था।

गोयल ने भरोसा जताया कि अमेरिकी शुल्क के कारण वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत के निर्यात में सकारात्मक वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि इस वित्त वर्ष के पहले छह महीनों (अप्रैल-सितंबर) के दौरान देश के वस्तु एवं सेवा निर्यात में वृद्धि दर्ज की गई है। चालू वित्तवर्ष 2025-26 के अप्रैल-सितंबर के दौरान यह लगभग पांच प्रतिशत बढ़कर 413.3 अरब डॉलर हो गया। इस अवधि के दौरान भारत का वस्तु निर्यात भी तीन प्रतिशत बढ़कर 220.12 अरब डॉलर रहा।