भारत पर 100 फीसदी टैरिफ लगाने की तैयारी में US, अब खतरे में ट्रेड डील? केंद्रीय मंत्री ने क्या बताया

अमेरिकी संसद में हाल ही में पेश कानून के तहत अमेरिका ऐसे देशों पर मोटा टैरिफ लगा सकता है, जो रूसी तेल के सबसे बड़े खरीददार हैं। विधेयक में पांच खरीदार देशों पर अतिरिक्त 100 प्रतिशत शुल्क लगाने का प्रस्ताव है।

अमेरिकी सीनेट में रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 100 फीसदी तक का टैरिफ लगाने वाले बिल के आगे बढ़ने के बाद यह सवाल उठने उठने लगे है कि क्या इसका असर भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर पड़ेगा? इन सवालों के बीच केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत का रुख स्पष्ट किया है। पीयूष गोयल ने बताया है कि दोनों देशों के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते की पहली किश्त की शर्तें पहले ही तय हो चुकी हैं और यह लागू होने के लिए तैयार है।

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते (BTA) पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि समझौते का पहला चरण पहले ही तय हो चुका है। उन्होंने कहा, “3 फरवरी को दोनों देशों के नेताओं ने पहले चरण के द्विपक्षीय व्यापार समझौते की घोषणा की थी। यह तभी लागू होगा जब अमेरिका यह सुनिश्चित करेगा कि भारत को अपने पड़ोसी देशों और आसियान देशों के मुकाबले बेहतर प्रतिस्पर्धी फायदा मिले।”

गोयल ने कहा कि यही पहले चरण की सबसे अहम शर्त है। जैसे ही यह स्थिति बनती है, भारत-अमेरिका व्यापार समझौता लागू करने के लिए तैयार होगा। उन्होंने भरोसा जताया कि भारत अपना निर्यात लगातार बढ़ाता रहेगा और अमेरिकी बाजार में मौजूद बड़े अवसरों का पूरा फायदा उठाएगा। वहीं जब केंद्रीय मंत्री से पूछा गया कि क्या रूस से कच्चा तेल खरीदने के कारण भारत को अमेरिकी टैरिफ का सामना करना पड़ सकता है, तो उन्होंने इसे महज अटकलबाजी करार दिया।

अमेरिका ले आया डरवाना बिल इससे पहले अमेरिका की रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक, दोनों पार्टी के सांसदों के एक समूह ने सीनेट में एक विधेयक पेश किया है। इस विधेयक में रूस से तेल खरीदने के लिए भारत और चीन समेत पांच देशों पर 100 फीसदी तक टैरिफ लगाने का प्रस्ताव है। रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम की पहल पर तैयार इस बिल में भारत और चीन के अलावा स्लोवाकिया, हंगरी और अजरबैजान भी 100 फीसदी प्रस्तावित टैरिफ के दायरे में हैं।