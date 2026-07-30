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भारत पर 100 फीसदी टैरिफ लगाने की तैयारी में US, अब खतरे में ट्रेड डील? केंद्रीय मंत्री ने क्या बताया

By Jagriti Kumari
लाइव हिन्दुस्तान
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अमेरिकी संसद में हाल ही में पेश कानून के तहत अमेरिका ऐसे देशों पर मोटा टैरिफ लगा सकता है, जो रूसी तेल के सबसे बड़े खरीददार हैं। विधेयक में पांच खरीदार देशों पर अतिरिक्त 100 प्रतिशत शुल्क लगाने का प्रस्ताव है।

Piyush Goyal on India US Bilateral Trade Agreement
भारत पर 100 फीसदी टैरिफ लगाने की तैयारी में US

अमेरिकी सीनेट में रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 100 फीसदी तक का टैरिफ लगाने वाले बिल के आगे बढ़ने के बाद यह सवाल उठने उठने लगे है कि क्या इसका असर भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर पड़ेगा? इन सवालों के बीच केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत का रुख स्पष्ट किया है। पीयूष गोयल ने बताया है कि दोनों देशों के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते की पहली किश्त की शर्तें पहले ही तय हो चुकी हैं और यह लागू होने के लिए तैयार है।

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते (BTA) पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि समझौते का पहला चरण पहले ही तय हो चुका है। उन्होंने कहा, “3 फरवरी को दोनों देशों के नेताओं ने पहले चरण के द्विपक्षीय व्यापार समझौते की घोषणा की थी। यह तभी लागू होगा जब अमेरिका यह सुनिश्चित करेगा कि भारत को अपने पड़ोसी देशों और आसियान देशों के मुकाबले बेहतर प्रतिस्पर्धी फायदा मिले।”

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गोयल ने कहा कि यही पहले चरण की सबसे अहम शर्त है। जैसे ही यह स्थिति बनती है, भारत-अमेरिका व्यापार समझौता लागू करने के लिए तैयार होगा। उन्होंने भरोसा जताया कि भारत अपना निर्यात लगातार बढ़ाता रहेगा और अमेरिकी बाजार में मौजूद बड़े अवसरों का पूरा फायदा उठाएगा। वहीं जब केंद्रीय मंत्री से पूछा गया कि क्या रूस से कच्चा तेल खरीदने के कारण भारत को अमेरिकी टैरिफ का सामना करना पड़ सकता है, तो उन्होंने इसे महज अटकलबाजी करार दिया।

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अमेरिका ले आया डरवाना बिल

इससे पहले अमेरिका की रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक, दोनों पार्टी के सांसदों के एक समूह ने सीनेट में एक विधेयक पेश किया है। इस विधेयक में रूस से तेल खरीदने के लिए भारत और चीन समेत पांच देशों पर 100 फीसदी तक टैरिफ लगाने का प्रस्ताव है। रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम की पहल पर तैयार इस बिल में भारत और चीन के अलावा स्लोवाकिया, हंगरी और अजरबैजान भी 100 फीसदी प्रस्तावित टैरिफ के दायरे में हैं।

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भारत के लिए क्यों अहम?

बता दें कि यूक्रेन संघर्ष शुरू होने के बाद से भारत रियायती दरों पर रूसी कच्चे तेल का सबसे बड़ा खरीदार बनकर उभरा है। ऐसे में इस बिल में भारत और चीन जैसे प्रमुख तेल आयातक देशों पर फोकस किया गया है। हालांकि, भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि फिलहाल किसी भी प्रकार का नया टैरिफ नहीं लगाया गया है और मौजूदा व्यापार व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं हुआ है। भारत का स्पष्ट मानना है कि वह प्रतिस्पर्धी दरों पर अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ अमेरिका के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को मजबूत बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

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Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari

जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।

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