ट्रंप के H1B वीजा फैसले पर पीयूष गोयल का तंज, पाक को जमकर मदद दे रहा सऊदी; टॉप-5 न्यूज
Top news: केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ट्रंप प्रशासन द्वारा एच1बी वीजा पर बढ़ाई गई फीस के संदर्भ में कहा कि लोग हमारे लोगों के टेलैंट से डरते हैं। उन्होंने अमेरिका में रह रहे भारतीयों से आह्वान करते हुए कहा कि वह यहां आएं और देश की तरक्की में अपना योगदान दें।
बढ़ते व्यापारिक तनाव के बीच अमेरिकी ट्रंप प्रशासन ने एच1बी वीजा की फीस बढ़ाकर भारत में भी हलचल तेज कर दी है। क्योंकि इस वीजा प्रक्रिया के चलते सबसे ज्यादा भारतीय ही लाभ लेते थे। इस मुद्दे के संदर्भ में बात करते हुए केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि हमारे टेलैंट से कई लोग डरते हैं। वहीं दूसरी और सऊदी अरब से रक्षा समझौता करके बैठा पाकिस्तान उस देश से बड़ी मात्रा में कर्जा उठा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को रियायत वाला कर्जा देने में सऊदी अरब सबसे आगे है।
देश-दुनिया की पांच बड़ी खबरें पढ़िए लाइव हिन्दुस्तान के साथ…
हमारे टेलैंट से डरते हैं; डोनाल्ड ट्रंप के H1-B वीजा पर फैसले के बाद पीयूष गोयल
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एच1बी वीजा के ऊपर लगने वाली फीस को बढ़ाकर भारतीय राजनीति में हलचल तेज कर दी है। इस वीजा का ज्यादातर उपयोग भारतीय लोग ही करते हैं, ऐसे में विपक्ष भी सरकार पर सवाल उठा रहा है। इसी उठा-पटक के बीच केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने ट्रंप प्रशासन के इस फैसले को लेकर उन पर तंज कसा है। गोयल ने कहा कि ऐसा लगता है कि वह (अमेरिका) हमारी टैलेंट से डरते हैं। इसलिए ऐसा कर रहे हैं। पढ़ें पूरी खबर…
PAK की दिल खोलकर मदद कर रहा सऊदी अरब, बहुत सस्ते ब्याज दर पर दे रहा कर्ज
सऊदी अरब पाकिस्तान की दिल खोलकर मदद कर रहा है। वह केवल चार प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर के साथ पाकिस्तान को मिलने वाले सस्ते विदेशी ऋणों का प्रमुख सोर्स बना हुआ है। रविवार को मीडिया में आई एक खबर में यह जानकारी दी गई। आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार, रियाद ने हाल के वर्षों में इस्लामाबाद को दिए दो अलग-अलग नकद ऋणों पर चार प्रतिशत ब्याज दर वसूली। 'द एक्सप्रेस ट्रिब्यून’ की खबर के अनुसार, मूल रूप से एक वर्ष के लिए दिये गए इस ऋण को पाकिस्तान द्वारा चुकाया जाना अभी बाकी है। पढ़ें पूरी खबर…
विदेशी चीजों से पानी होगी मुक्ति, अमेरिका से तनाव के बीच पीएम मोदी का बड़ा संदेश
प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को देश के नाम दिए अपने संबोधन में लोगों से स्वदेशी अपनाने पर जोर दिया। पीएम ने कहा कि हमें वह सामान खरीदना चाहिए, जो हमारे अपने देश में बना हो। ऐसा सामान जिसमें हमारे देश के युवाओं का पसीना लगा हुआ हो। हमारे देश की समृद्धि को बढ़ाने के अभियान में स्वदेशी को अपनाना ही ताकत देगा। पीएम मोदी ने इसके साथ ही विकसित भारत तक जाने के रास्ते को आत्मनिर्भरता से भी जोड़ा। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए हमें आत्मनिर्भरता को बढ़ाना होगा। पढ़ें पूरी खबर…
टैक्स का बेंगलुरु-हैदराबाद-यूरोप वाला किस्सा, GST से पहले क्या? मोदी ने बताया
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को राष्ट्र को संबोधित करते हुए नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं दीं। उन्होंने अपनी बात की शुरुआत नवरात्रि के शुभ अवसर से की और बताया कि 22 सितंबर को सूर्योदय के साथ ही 'अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार' (जीएसटी 2.0) लागू हो जाएंगे, जिन्हें उन्होंने 'बचत का उत्सव' करार दिया। ये सुधार नवरात्रि से ठीक पहले शुरू हो रहे हैं, जो व्यापारियों, मध्यम वर्ग, युवाओं और किसानों के लिए समृद्धि का द्वार खोलेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि इससे देश के हर परिवार की खुशियां दोगुनी हो जाएंगी। इस दौरान उन्होंने भारतीय लॉजिस्टिक्स प्रणाली पर भी प्रकाश डाला, और 2014 का एक किस्सा भी सुनाया। पढ़ें पूरी खबर..
वन नेशन-वन टैक्स का सपना साकार, रोजमर्रा की चीजें होंगी सस्ती: GST रिफॉर्म पर PM
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने देश के नाम संबोधन में जीएसटी रिफॉर्म्स पर बात की। उन्होंने कहा कि जीएसटी से पूरे देश के लिए एक जैसी व्यवस्था बनी। वन नेशन वन टैक्स का सपना साकार हुआ। रिफॉर्म एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया होती है। जब समय बदलता है, देश की जरूरत बदलती है तो नेक्स्ट जेनरेशन रिफॉर्म भी जरूरत होते हैं। जीएसटी के नए स्वरूप में मुख्य रूप से पांच और 18 फीसदी के दो ही स्लैब होंगे। रोजमर्रा की चीजें सस्ती हो जाएंगी। जिन सामानों पर पहले 12 फीसदी टैक्स लगता था, उसमें 99 फीसदी चीजें अब पांच फीसदी टैक्स के दायरे में आ गई हैं। पढ़ें पूरी खबर…