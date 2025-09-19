Piyush Goyal expected to visit Washington soon for trade talks amid Donald Trump Tariffs ट्रंप के टैरिफ पर आएगी खुशखबरी? बातचीत के लिए जल्द अमेरिका जा सकते हैं पीयूष गोयल, India News in Hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsPiyush Goyal expected to visit Washington soon for trade talks amid Donald Trump Tariffs

ट्रंप के टैरिफ पर आएगी खुशखबरी? बातचीत के लिए जल्द अमेरिका जा सकते हैं पीयूष गोयल

भारत को ट्रंप के टैरिफ से राहत मिलने की दिशा में सकारात्मक पहल होती नजर आ रही है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जल्द ही वॉशिंगटन की यात्रा कर सकते हैं। भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता सही दिशा में आगे बढ़ने के बीच उनकी यह यात्रा होने की उम्मीद है।

Deepak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 19 Sep 2025 10:16 PM
share Share
Follow Us on
ट्रंप के टैरिफ पर आएगी खुशखबरी? बातचीत के लिए जल्द अमेरिका जा सकते हैं पीयूष गोयल

भारत को ट्रंप के टैरिफ से राहत मिलने की दिशा में सकारात्मक पहल होती नजर आ रही है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जल्द ही वॉशिंगटन की यात्रा कर सकते हैं। भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता सही दिशा में आगे बढ़ने के बीच उनकी यह यात्रा होने की उम्मीद है। सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। हाल ही में प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर अमेरिकी मुख्य वार्ताकार ब्रेंडन लिंच और वाणिज्य मंत्रालय में विशेष सचिव राजेश अग्रवाल के बीच दिन भर की बातचीत के बाद यह यात्रा होने जा रही है।

सूत्रों ने कहा कि व्यापार वार्ता के लिए वाणिज्य मंत्री का दौरा जल्द ही... शायद अगले कुछ दिनों में... होने की संभावना है। वाणिज्य मंत्रालय ने कहा था कि 16 सितंबर को द्विपक्षीय व्यापार समझौते को लेकर दिल्ली आई अमेरिकी टीम के साथ दिन भर की चर्चा सकारात्मक रही और दोनों पक्ष समझौते को शीघ्र और पारस्परिक रूप से लाभकारी रूप से संपन्न करने के लिए प्रयास करने पर सहमत हुए।

अमेरिकी अधिकारियों के साथ सात घंटे की बैठक के बाद मंत्रालय ने एक बयान में कहा था कि पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंजाम तक पहुंचाने के प्रयासों को तेज करने का निर्णय लिया गया है। ट्रंप प्रशासन की तरफ से अगस्त में भारतीय उत्पादों पर 50 प्रतिशत शुल्क लगाए जाने के बाद व्यापार समझौते पर बातचीत रुक गई थी। दोनों पक्षों के बीच इस समझौते को लेकर अब तक पांच दौर की वार्चा हो चुकी है।

Trump tariffs Donald Trump Piyush Goyal
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।