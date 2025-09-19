ट्रंप के टैरिफ पर आएगी खुशखबरी? बातचीत के लिए जल्द अमेरिका जा सकते हैं पीयूष गोयल

भारत को ट्रंप के टैरिफ से राहत मिलने की दिशा में सकारात्मक पहल होती नजर आ रही है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जल्द ही वॉशिंगटन की यात्रा कर सकते हैं। भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता सही दिशा में आगे बढ़ने के बीच उनकी यह यात्रा होने की उम्मीद है।

भारत को ट्रंप के टैरिफ से राहत मिलने की दिशा में सकारात्मक पहल होती नजर आ रही है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जल्द ही वॉशिंगटन की यात्रा कर सकते हैं। भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता सही दिशा में आगे बढ़ने के बीच उनकी यह यात्रा होने की उम्मीद है। सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। हाल ही में प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर अमेरिकी मुख्य वार्ताकार ब्रेंडन लिंच और वाणिज्य मंत्रालय में विशेष सचिव राजेश अग्रवाल के बीच दिन भर की बातचीत के बाद यह यात्रा होने जा रही है।

सूत्रों ने कहा कि व्यापार वार्ता के लिए वाणिज्य मंत्री का दौरा जल्द ही... शायद अगले कुछ दिनों में... होने की संभावना है। वाणिज्य मंत्रालय ने कहा था कि 16 सितंबर को द्विपक्षीय व्यापार समझौते को लेकर दिल्ली आई अमेरिकी टीम के साथ दिन भर की चर्चा सकारात्मक रही और दोनों पक्ष समझौते को शीघ्र और पारस्परिक रूप से लाभकारी रूप से संपन्न करने के लिए प्रयास करने पर सहमत हुए।