‘ये गड़बड़ी आपने की, जिम्मेदार भारत को ठहराते हैं’, यूरोप को उसी के घर में सुना आए पीयूष गोयल

पीयूष गोयल ने बर्लिन में कार्बन उत्सर्जन को लेकर यूरोप पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दुनिया की 17% आबादी वाले भारत का वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में योगदान 3% से कम है।

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने जलवायु परिवर्तन और कार्बन उत्सर्जन के मुद्दे पर यूरोप के विकसित देशों को खूब खरी खोटी सुनाई। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में उन्होंने कहा कि आज दुनिया जिस पर्यावरणीय संकट का सामना कर रही है, उसके लिए भारत जैसे विकासशील देशों को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया कि वातावरण में बड़ी मात्रा में कार्बन उत्सर्जन किसने किया और ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने में किन देशों की भूमिका रही है। उन्होंने बिना हिचके अमीर देशों को जिम्मेदार ठहराया।

गोयल ने कहा कि भारत दुनिया की लगभग 17 प्रतिशत आबादी का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में उसका योगदान तीन प्रतिशत से भी कम है। इसके उलट, यूरोप की आबादी दुनिया की कुल आबादी का लगभग तीन से चार प्रतिशत होने के बावजूद उसके ऐतिहासिक कार्बन उत्सर्जन में योगदान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

उन्होंने कहा कि यूरोप के लोगों का प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन आज भी भारत की तुलना में काफी अधिक है। ऐसे में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सभी देशों की जिम्मेदारियां तय करते समय उनके ऐतिहासिक योगदान और मौजूदा परिस्थितियों को ध्यान में रखना जरूरी है।

गोयल ने यह भी कहा कि भारत को 140 करोड़ से अधिक लोगों की ऊर्जा, भोजन और अन्य बुनियादी जरूरतें पूरी करनी हैं। इसके बावजूद देश स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उनके मुताबिक, भारत पर्यावरण संरक्षण, संसाधनों के दोबारा इस्तेमाल और सर्कुलर इकोनॉमी को भी प्राथमिकता दे रहा है।

कार्बन उत्सर्जन पर यूरोप को क्यों घेरा? बर्लिन में अपने संबोधन के दौरान गोयल ने विकसित देशों की ऐतिहासिक जिम्मेदारी का मुद्दा उठाया। उनका तर्क था कि आज विकसित देशों के पास मजबूत अर्थव्यवस्थाएं और बेहतर औद्योगिक सुविधाएं हैं, लेकिन उनके विकास के दौरान बड़ी मात्रा में जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल हुआ और वातावरण में कार्बन उत्सर्जन बढ़ा। गोयल ने कहा, "आखिर इस गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार कौन है? ओजोन परत कहां क्षतिग्रस्त हुई? वायुमंडल में इतना सारा कार्बन किसने भेजा? इस कार्बन उत्सर्जन- या इस गड़बड़ी में आपका योगदान बहुत बड़ा है।"

उन्होंने सवाल किया कि जब दुनिया के पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने में विकसित देशों की बड़ी ऐतिहासिक भूमिका रही है, तो भारत जैसे विकासशील देशों पर भी समान नियम लागू करना कितना उचित है?

गोयल के मुताबिक, भारत को अभी अपनी बड़ी आबादी की जरूरतें पूरी करनी हैं और करोड़ों लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना है। ऐसे में भारत से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह विकास की अपनी जरूरतों को नजरअंदाज करके उन्हीं शर्तों पर काम करे, जो पहले से विकसित अर्थव्यवस्थाओं पर लागू होती हैं। उन्होंने कहा कि भारत पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक है, लेकिन उसे अपनी ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा का भी ध्यान रखना पड़ता है।

भारत का प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन यूरोप से काफी कम: गोयल गोयल ने अपने बयान में भारत और यूरोप के प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन के बीच अंतर का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत का प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन यूरोप के मुकाबले काफी कम है। उन्होंने कहा कि यूरोप का प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन और पर्यावरण पर प्रति व्यक्ति प्रभाव भारत की तुलना में लगभग सात से आठ गुना तक हो सकता है।

भारत में तेजी से बढ़ रहा स्वच्छ ऊर्जा कार्यक्रम पीयूष गोयल ने कहा कि भारत अपनी विकास संबंधी जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ स्वच्छ ऊर्जा को भी बढ़ावा दे रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की आबादी दुनिया की कुल आबादी का लगभग 17 प्रतिशत है। इतनी बड़ी आबादी के लिए बिजली, परिवहन, उद्योग और अन्य जरूरी सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना आसान काम नहीं है। इसके बावजूद भारत स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है।

गोयल ने पर्यावरण संरक्षण के लिए संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल और सर्कुलर इकोनॉमी की जरूरत पर भी जोर दिया। सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब ऐसी अर्थव्यवस्था से है, जिसमें संसाधनों का इस्तेमाल इस तरह किया जाता है कि कचरा कम पैदा हो और चीजों को दोबारा इस्तेमाल या रीसाइकिल किया जा सके। उदाहरण के लिए, इस्तेमाल किए गए धातु उत्पादों को दोबारा उपयोग में लाना या औद्योगिक कचरे से नए उत्पाद तैयार करना। भारत के सामने चुनौती यह है कि आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखा जाए। गोयल के मुताबिक, भारत इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है।

यूरोपीय संघ के कार्बन टैक्स पर भारत को आपत्ति क्यों? गोयल का यह बयान यूरोपीय संघ की कार्बन सीमा समायोजन व्यवस्था यानी कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (CBAM) को लेकर भारत की चिंताओं के बीच आया है। यह व्यवस्था यूरोपीय संघ में आयात होने वाले कुछ उत्पादों के निर्माण के दौरान हुए कार्बन उत्सर्जन पर कार्बन की कीमत से जुड़ी लागत लागू करती है। इसका उद्देश्य आयातित उत्पादों और यूरोप में बनने वाले उत्पादों के बीच कार्बन उत्सर्जन से संबंधित लागत के अंतर को कम करना है।

इस व्यवस्था के दायरे में लोहा और इस्पात, एल्युमीनियम, सीमेंट, उर्वरक, हाइड्रोजन और बिजली जैसी श्रेणियां शामिल हैं। यूरोपीय संघ का तर्क है कि उसके अपने उद्योगों को कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए लागत उठानी पड़ती है। अगर विदेशों से आने वाले उत्पादों पर ऐसी लागत नहीं लगाई जाती, तो सस्ते आयात के कारण यूरोपीय उद्योगों को नुकसान हो सकता है। CBAM का उद्देश्य इस अंतर को कम करना और कंपनियों को कम उत्सर्जन वाली उत्पादन तकनीक अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है।

हालांकि, भारत को चिंता है कि इस व्यवस्था से भारतीय उत्पादों की यूरोप में कीमत बढ़ सकती है और भारतीय निर्यातकों की प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। भारत का कहना है कि विकसित और विकासशील देशों की परिस्थितियां अलग-अलग हैं। इसलिए कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए बनाए गए नियमों में इन अंतरों का ध्यान रखा जाना चाहिए।

भारतीय इस्पात उद्योग पर क्या असर पड़ सकता है? कार्बन टैक्स का मुद्दा भारतीय इस्पात उद्योग के लिए खास महत्व रखता है। भारत यूरोप को इस्पात और दूसरे औद्योगिक उत्पादों का निर्यात करता है। अगर इन उत्पादों के निर्माण के दौरान हुए कार्बन उत्सर्जन के आधार पर अतिरिक्त लागत लगती है, तो यूरोपीय बाजार में भारतीय उत्पाद महंगे हो सकते हैं। इसका असर भारतीय कंपनियों के मुनाफे, निर्यात के कारोबार और यूरोप के बाजार में उनकी प्रतिस्पर्धा पर पड़ सकता है।

इस्पात का इस्तेमाल इमारतों, पुलों, सड़कों, रेलवे, मशीनों और कई अन्य औद्योगिक उत्पादों के निर्माण में होता है। इसलिए इस्पात उत्पादन की लागत बढ़ने का असर केवल इस्पात बनाने वाली कंपनियों तक सीमित नहीं रह सकता। इससे कई दूसरी औद्योगिक गतिविधियों की लागत भी प्रभावित हो सकती है।

भारत की चिंता यह भी है कि यदि विकसित देश पर्यावरण संरक्षण के नाम पर ऐसे नियम बनाते हैं, जिनका पालन करना विकासशील देशों के लिए अपेक्षाकृत महंगा हो, तो इससे अंतरराष्ट्रीय व्यापार में असमानता बढ़ सकती है।

जलवायु परिवर्तन पर सभी देशों की जिम्मेदारी एक जैसी नहीं: भारत का पक्ष जलवायु परिवर्तन पर अंतरराष्ट्रीय बहस में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है- साझा लेकिन अलग-अलग जिम्मेदारियां और संबंधित क्षमताएं। इस सिद्धांत का मतलब है कि जलवायु परिवर्तन से निपटना सभी देशों की जिम्मेदारी है, लेकिन हर देश की जिम्मेदारी और उसकी क्षमता समान नहीं है। इसमें विकसित देशों के ऐतिहासिक उत्सर्जन, उनकी आर्थिक क्षमता और विकासशील देशों की बुनियादी जरूरतों को ध्यान में रखने की बात कही जाती है।

भारत लंबे समय से इस बात पर जोर देता रहा है कि विकासशील देशों को स्वच्छ ऊर्जा अपनाने के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता और आधुनिक तकनीक मिलनी चाहिए। भारत का तर्क है कि अगर विकासशील देशों को अपने उद्योगों को स्वच्छ बनाने के लिए अधिक निवेश करना है, तो इसके लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग भी जरूरी है।