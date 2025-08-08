Piyush Goyal amid Trump Tariff said India will not bow to anybody ऐसा कोई नहीं आया जो भारत को झुका सके, अमेरिकी टैरिफ के बीच पीयूष गोयल का दो टूक जवाब, India News in Hindi - Hindustan
ऐसा कोई नहीं आया जो भारत को झुका सके, अमेरिकी टैरिफ के बीच पीयूष गोयल का दो टूक जवाब

इससे पहले पीयूष गोयल ने एक पोस्ट में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की एक रिपोर्ट शेयर करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि देश की अर्थव्यवस्था फल-फूल रही है। जानिए टैरिफ वॉर के बीच और क्या बोले मंत्री?

Amit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 8 Aug 2025 08:54 PM
भारत पर लगाए गए अमेरिकी टैरिफ के बीच केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि "आज तक ऐसा कोई नहीं आया हैजो भारत को झुका सके। असंभव है। कोई लाख कोशिश कर ले, भारत को कोई नहीं झुका सकता।" यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका ने भारत पर रूसी तेल की खरीद जारी रखने को लेकर 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऐलान किया है।

बिजनेस टुडे इंडिया@100 समिट में बोलते हुए गोयल ने कहा कि आज का भारत पहले से कहीं ज्यादा सशक्त और आत्मविश्वासी है। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था सालाना 6.5 प्रतिशत की दर से बढ़ रही है और आने वाले समय में यह गति और तेज होगी।

"डिग्लोबलाइजेशन नहीं, व्यापार पुनर्गठन हो रहा है"

जब वैश्विक व्यापार संगठनों के साथ भारत के भविष्य के संबंधों को लेकर सवाल पूछा गया, तो गोयल ने कहा कि दुनिया में "डिग्लोबलाइजेशन" नहीं हो रहा, बल्कि देश अपने व्यापारिक साझेदारों और रास्तों का पुनर्गठन कर रहे हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि इस साल भारत पिछले साल से ज्यादा निर्यात करेगा। उन्होंने कहा, “हमने पहले से ही व्यापार बाधाओं का मुकाबला करने के लिए कई कदम उठा लिए हैं।”

ट्रंप की ‘मृत अर्थव्यवस्था’ पर तीखी प्रतिक्रिया

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को “मृत अर्थव्यवस्था” कहा था। इस पर पीयूष गोयल ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, “विपक्ष के नेता द्वारा इस नकारात्मक बयान को दोहराना शर्म की बात है। मैं इसकी निंदा करता हूं। देश राहुल गांधी को कभी माफ नहीं करेगा जो भारत की महान गाथा को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं।”

मजबूत आर्थिक नींव का दावा

गोयल ने कहा कि भारत की मुद्रा, विदेशी मुद्रा भंडार, शेयर बाजार और आर्थिक बुनियादी ढांचा पूरी तरह मजबूत हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भारत में महंगाई की दर अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में सबसे कम है। उन्होंने कहा, “दुनिया आज भारत को सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में देख रही है, जो वैश्विक विकास में 16 प्रतिशत योगदान दे रही है।” उन्होंने कहा कि भारत की 1.4 अरब युवा, कुशल और आकांक्षी जनसंख्या वैश्विक साझेदारों के लिए एक बड़ी ताकत है।

कोविड संकट को अवसर में बदला

गोयल ने भारत के आईटी उद्योग को हजारों नौकरियां देने और देश के कायाकल्प में योगदान देने का श्रेय दिया। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि भारत ने कोविड संकट को अवसर में बदला। उन्होंने कहा, "भारत हमेशा कठिन समय में विजयी होकर उभरेगा।" मंत्री ने बताया कि भारत इस समय यूएई, मॉरिशस, ऑस्ट्रेलिया, EFTA (चार देशों का यूरोपीय समूह), यूके, यूरोपीय संघ, चिली, पेरू, न्यूजीलैंड और अमेरिका समेत कई देशों के साथ व्यापार समझौते कर रहा है या उन्हें अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। अंत में उन्होंने कहा, “भारत आज ज्यादा मजबूत है, अधिक सम्मानित है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ऊंचे कद के नेता के नेतृत्व में है।”

इससे पहले पीयूष गोयल ने एक पोस्ट में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की एक रिपोर्ट शेयर करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि देश की अर्थव्यवस्था फल-फूल रही है। आईएमएफ ने हाल ही में विश्व आर्थिक परिदृश्य 2025 का जुलाई अपडेट जारी किया था। इसमें उसने मौजूदा और अगले वित्त वर्ष के लिए भारत का विकास अनुमान बढ़ाकर 6.4 प्रतिशत कर दिया है।