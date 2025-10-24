Hindustan Hindi News
कोई जल्दबाजी नहीं, न ही शर्तें मानेगा भारत; ट्रेड डील पर मोदी के मंत्री की दो टूक, US को साफ संदेश

संक्षेप: भारत स्पष्ट रूप से यह संदेश दे रहा है कि वह किसी भी व्यापार समझौते पर राजनीतिक या अल्पकालिक दबाव में हस्ताक्षर नहीं करेगा। भारत अब वैश्विक व्यापार संबंधों को आपसी विश्वास के आधार पर आगे बढ़ाना चाहता है।

Fri, 24 Oct 2025 02:22 PMAmit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, बर्लिन
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को कहा कि भारत किसी भी व्यापार समझौते को जल्दबाजी में साइन नहीं करेगा और न ही अल्पकालिक लाभ के लिए अपने दीर्घकालिक आर्थिक हितों से समझौता करेगा। यह बयान ऐसे समय आया है जब भारत कई प्रमुख देशों, विशेषकर अमेरिका (US) के साथ व्यापार वार्ताओं में जुटा हुआ है।

बर्लिन में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गोयल ने कहा कि व्यापार समझौते केवल टैरिफ या बाजार तक पहुंच तक सीमित नहीं होते, बल्कि यह विश्वास, दीर्घकालिक साझेदारी और वैश्विक कारोबारी सहयोग के लिए टिकाऊ ढांचे बनाने का माध्यम हैं।

गोयल ने कहा, “अल्पकालिक दृष्टिकोण से यह केवल अगले छह महीनों में क्या होगा, इस पर निर्भर नहीं है। यह सिर्फ अमेरिका को स्टील बेचने की बात नहीं है।” उन्होंने यह टिप्पणी अमेरिका के साथ जारी व्यापार संवाद की ओर इशारा करते हुए की। उन्होंने आगे कहा कि भारत का दृष्टिकोण दीर्घकालिक रणनीति पर आधारित है, न कि तुरंत आंकड़ों या दबाव में आने पर।

गोयल ने कहा, “व्यापार समझौते लंबे समय के लिए होते हैं। यह सिर्फ शुल्क की बात नहीं, बल्कि भरोसे और रिश्ते की भी बात है। ये समझौते व्यवसायों से जुड़े होते हैं।”

भारत-अमेरिका वार्ता में प्रगति

इससे पहले गुरुवार को दूरदर्शन से बातचीत में मंत्री ने कहा था कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ताएं सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने बताया, “हम अमेरिका के साथ बातचीत में लगे हुए हैं। हमारी टीमें सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। हाल ही में वाणिज्य सचिव ने अमेरिका की यात्रा की और अपने समकक्षों से मुलाकात की। हम एक निष्पक्ष और समानता-आधारित समझौते की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।”

दोनों देश लंबे समय से अटके व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके तहत अमेरिका भारतीय आयात पर लगने वाले 50% तक के टैरिफ में कमी कर सकता है। भारत और अमेरिका का लक्ष्य है कि 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 500 अरब डॉलर तक पहुंचाया जाए।

जर्मनी दौरे पर भारत-ईयू एफटीए पर चर्चा

पीयूष गोयल वर्तमान में जर्मनी दौरे पर हैं, जहां उन्होंने भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर भी चर्चा की। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, “जर्मन चांसलर के आर्थिक एवं वित्तीय नीति सलाहकार और G7 तथा G20 शेरपा डॉ. लेविन होले से मिलकर खुशी हुई। हमने भारत-जर्मनी के बीच प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों पर चर्चा की। भारत-ईयू एफटीए पर भी सकारात्मक बातचीत हुई। दोनों देश साझा समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध हैं।”

अमेरिकी राजनयिकों की भारत से मुलाकातें

इससे पहले 13 अक्टूबर को अमेरिका के राजदूत-नामित सर्जियो गोर ने भारत के वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल से मुलाकात की थी। बैठक में दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने और अमेरिकी निवेश बढ़ाने पर चर्चा हुई। सर्जियो गोर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की और कहा कि आने वाले समय में भारत-अमेरिका संबंध और मजबूत होंगे।

