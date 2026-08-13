किराए पर घर ढूंढ़ने आए दंपति का खूंखार पिटबुल से पड़ गया पाला; 75 सेकेंड में 26 बार काटा, पूरे शरीर में पड़े टांके
सोशल मीडिया पर इस हमले का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ लोग एक घर के बाहर खड़े हैं, तभी अचानक घर के अंदर से निकला एक पिटबुल कुत्ता वहां मौजूद लोगों पर हमला कर देता है।
पंजाब के पटियाला शहर से एक हैरतंगेज खबर सामने आई है। शहर के घुम्मन नगर इलाके में एक खूंखार पालतू पिटबुल कुत्ते ने एक दंपति पर तब हमला बोल दिया, जब वे लोग किराए पर मकान देखने पहुंचे थे। कुत्ते के इस हमले में दोनों पति-पत्नी घायल हो गए। घटना के बारे में जानकारी देते हुए पीड़ित पति अंकित सभरवाल ने बताया कि वे अपनी पत्नी के साथ किराए के लिए प्रॉपर्टी देखने गए थे। जैसे ही वे पहुंचे और गेट की कुंडी खोली, कुत्ते ने उन पर हमला कर दिया, जिससे वे और उनकी पत्नी दोनों घायल हो गए। सभरवाल ने बताया कि पिटबुल ने पहले उनकी पत्नी शिफाली पर हमला बोला और सीधे उसका पैर पकड़ लिया। जब उन्होंने पत्नी को बचाने की कोशिश की तो कुत्ते ने उनकी भी पीठ चबा ली।
सभरवाल ने बताया, "मैं अपनी पत्नी के साथ एक घर देखने जा रहा था। मुझे किराए के लिए प्रॉपर्टी देखने के लिए बुलाया गया था। जैसे ही हम वहां पहुंचे और गेट की कुंडी खोली, कुत्ते ने हम पर हमला कर दिया। मैं और मेरी पत्नी घायल हो गए।" पीड़ित के मुताबिक, हमले के बाद उसके शरीर पर टांके आए हैं, जबकि उसकी पत्नी के हाथों और पैरों की सर्जरी हुई है और वह मेडिकल निगरानी में है। सभरवाल ने कहा, “मेरे पूरे शरीर पर टांके आए हैं। मेरी पत्नी के हाथों और पैरों की सर्जरी हुई है....सर्जरी के बाद मेरी पत्नी निगरानी में है।”
'मुझे न्याय चाहिए'
मीडिया से आपबीती साझा करते हुए सभरवाल ने घटना के बारे में न्याय की मांग की और आरोप लगाया कि कुत्ते ने अपने मालिक के कहने के बाद भी उन पर हमला करना बंद नहीं किया। सभरवाल ने कहा, "मुझे न्याय चाहिए। कुत्ते ने अपने मालिक के कहने के बाद भी हमला करना बंद नहीं किया। सर्जरी के बाद मेरी पत्नी निगरानी में है।" इस बीच, घटना के CCTV फुटेज के मुताबिक, आस-पास के लोगों ने पिटबुल को डंडों से भगाने की कोशिश की क्योंकि वह कपल पर हमला कर रहा था।
महिला को 14 बार और उसके पति को 12 बार काटा
सीसीटीव फुटेज में एक महिला को घर से डंडा लेकर बाहर आते देखा गया लेकिन वह जानवर को रोक नहीं पाई। आखिरकार, डंडों से लैस दो से तीन और लोगों ने घायल कपल को सुरक्षित जगह पर खींच लिया। अंकित ने कहा कि उसने कुत्ते को खुलेआम घूमने देने के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक पिटबुल ने 75 सेकेंड के दौरान दोनों को कुल 26 बार काटा। इसमें महिला को 14 बार और उसके पति को 12 बार काटा।
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।