पिनाका रॉकेट बनेगा दुश्मन का काल, भारत के लिए साबित होगा गेमचेंजर; क्यों है खास
भारत ने ओडिशा के चांदीपुर में एक और इतिहास रच दिया है। यहां एकीकृत परीक्षण रेंज में 120 किलोमीटर दूरी की रेंज वाले पिनाका रॉकेट का सफल परीक्षण हुआ है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि पिनाका श्रेणी में लंबी दूरी के निर्देशित रॉकेट का पहला परीक्षण सोमवार को सफलतापूर्वक संपन्न हुआ और इसने लक्ष्य को सटीकता के साथ भेद दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस खास उपलब्धि पर डीआरडीओ और वैज्ञानिकों की टीम को बधाई दी और इसे गेम चेंजर बताया है।
क्या बोले रक्षा मंत्री
मंत्रालय ने कहा कि ‘पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट’ (एलआरजीआर 120) का पहला परीक्षण आज चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि एलआरजीआर ने सटीकता के साथ लक्ष्य भेदन किया। अधिकारियों ने बताया कि एलआरजीआर को सेवा में मौजूद ‘पिनाका लॉन्चर’ से दागा गया, जिससे इसकी बहुआयामी विशेषता का प्रदर्शन हुआ। साथ ही एक ही ‘लॉन्चर’ से अलग-अलग दूरी के पिनाका संस्करण को दागने की क्षमता साबित हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि पर रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) को बधाई दी। उन्होंने कहा कि लंबी दूरी के निर्देशित रॉकेटों के सफल डिजाइन और विकास से सशस्त्र बलों की क्षमताओं में वृद्धि होगी। सिंह ने इसे बाजी पलटने वाला करार दिया।
पिनाका इसलिए है खास
-पिनाका गाइडेड तकनीक से लैस है। यह रॉकेट लक्ष्य पर बिल्कुल सटीक हमला करता है।
-इस रॉकेट की रेंज 120 किलोमीटर तक है। मतलब इस रेंज में दुश्मन के ठिकाने कहीं भी नष्ट किए जा सकते हैं।
-पिनाका पूरी तरह स्वदेशी है। इस रॉकेट को पुणे स्थित डीआरडीओ की आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट ने विकसित किया है।
-पिनाका के मौजूदा लॉन्चर सिस्टम से इसे आसानी से लॉन्च किया जा सकता है।
-इसमें आधुनिक नेविगेशन और कंट्रोल तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जिससे उड़ान के दौरान उच्च नियंत्रण बना रहता है।
इसलिए है गेम चेंजर
पिनाका रॉकेट के सेना में शामिल होने से देश की सटीक और लंबी दूरी तक मार करने की क्षमता में ऐतिहासिक बढ़ोतरी होगी। अब तक पिनाका रॉकेट सिस्टम 40 से 75 किलोमीटर की रेंज तक सीमित था। अब 120 किलोमीटर की नई मारक क्षमता से भारत को एलएसी और एलओसी पर निर्णायक बढ़त मिलेगी। यह रॉकेट दुश्मन के सुरक्षित माने जाने वाले बंकरों, निगरानी रडार, कमांड सेंटर और अहम सैन्य ठिकानों को दूर बैठे ही तबाह करने में सक्षम है। इससे युद्ध की स्थिति में भारतीय सेना को बिना सीमा पार किए गहरा प्रहार करने की ताकत मिलेगी।