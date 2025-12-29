Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsPinaka Rocket Launch Successful by DRDO Major feat for Indian Army praised Rajnath
पिनाका रॉकेट बनेगा दुश्मन का काल, भारत के लिए साबित होगा गेमचेंजर; क्यों है खास

पिनाका रॉकेट बनेगा दुश्मन का काल, भारत के लिए साबित होगा गेमचेंजर; क्यों है खास

संक्षेप:

भारत ने ओडिशा के चांदीपुर में एक और इतिहास रच दिया है। यहां एकीकृत परीक्षण रेंज में 120 किलोमीटर दूरी की रेंज वाले पिनाका रॉकेट का सफल परीक्षण हुआ है।

Dec 29, 2025 10:48 pm ISTDeepak Mishra भाषा, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

भारत ने ओडिशा के चांदीपुर में एक और इतिहास रच दिया है। यहां एकीकृत परीक्षण रेंज में 120 किलोमीटर दूरी की रेंज वाले पिनाका रॉकेट का सफल परीक्षण हुआ है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि पिनाका श्रेणी में लंबी दूरी के निर्देशित रॉकेट का पहला परीक्षण सोमवार को सफलतापूर्वक संपन्न हुआ और इसने लक्ष्य को सटीकता के साथ भेद दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस खास उपलब्धि पर डीआरडीओ और वैज्ञानिकों की टीम को बधाई दी और इसे गेम चेंजर बताया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

क्या बोले रक्षा मंत्री
मंत्रालय ने कहा कि ‘पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट’ (एलआरजीआर 120) का पहला परीक्षण आज चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि एलआरजीआर ने सटीकता के साथ लक्ष्य भेदन किया। अधिकारियों ने बताया कि एलआरजीआर को सेवा में मौजूद ‘पिनाका लॉन्चर’ से दागा गया, जिससे इसकी बहुआयामी विशेषता का प्रदर्शन हुआ। साथ ही एक ही ‘लॉन्चर’ से अलग-अलग दूरी के पिनाका संस्करण को दागने की क्षमता साबित हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि पर रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) को बधाई दी। उन्होंने कहा कि लंबी दूरी के निर्देशित रॉकेटों के सफल डिजाइन और विकास से सशस्त्र बलों की क्षमताओं में वृद्धि होगी। सिंह ने इसे बाजी पलटने वाला करार दिया।

पिनाका इसलिए है खास
-पिनाका गाइडेड तकनीक से लैस है। यह रॉकेट लक्ष्य पर बिल्कुल सटीक हमला करता है।
-इस रॉकेट की रेंज 120 किलोमीटर तक है। मतलब इस रेंज में दुश्मन के ठिकाने कहीं भी नष्ट किए जा सकते हैं।
-पिनाका पूरी तरह स्वदेशी है। इस रॉकेट को पुणे स्थित डीआरडीओ की आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट ने विकसित किया है।
-पिनाका के मौजूदा लॉन्चर सिस्टम से इसे आसानी से लॉन्च किया जा सकता है।
-इसमें आधुनिक नेविगेशन और कंट्रोल तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जिससे उड़ान के दौरान उच्च नियंत्रण बना रहता है।

Pinaka Rocket

इसलिए है गेम चेंजर
पिनाका रॉकेट के सेना में शामिल होने से देश की सटीक और लंबी दूरी तक मार करने की क्षमता में ऐतिहासिक बढ़ोतरी होगी। अब तक पिनाका रॉकेट सिस्टम 40 से 75 किलोमीटर की रेंज तक सीमित था। अब 120 किलोमीटर की नई मारक क्षमता से भारत को एलएसी और एलओसी पर निर्णायक बढ़त मिलेगी। यह रॉकेट दुश्मन के सुरक्षित माने जाने वाले बंकरों, निगरानी रडार, कमांड सेंटर और अहम सैन्य ठिकानों को दूर बैठे ही तबाह करने में सक्षम है। इससे युद्ध की स्थिति में भारतीय सेना को बिना सीमा पार किए गहरा प्रहार करने की ताकत मिलेगी।

Deepak Mishra

लेखक के बारे में

Deepak Mishra
दीपक मिश्र मीडिया इंडस्ट्री में करीब 17 साल का अनुभव रखते हैं। खेल, सिनेमा और राजनीति पर प्रमुखता से काम किया है। खासतौर पर खेल की खबरों से जुनून की हद तक मोहब्बत है। 2011 में क्रिकेट वर्ल्ड कप और 2014 में फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप प्रमुखता से कवर कर चुके हैं। फोटोग्राफी और मोबाइल वीडियो स्टोरी के साथ-साथ पॉडकास्ट में विशेष रुचि रखते हैं। दैनिक जागरण-आई नेक्स्ट के साथ काम करते हुए कई वीडियो स्टोरीज पर काम किया। इसी दौरान आईपीएल पर पॉडकास्ट के साथ एक अन्य पॉडकास्ट ‘शहर का किस्सा’ भी कर चुके हैं। पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर से मास्टर ऑफ मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई के बाद आज अखबार के साथ पत्रकारिता की शुरुआत हुई। इसके बाद दैनिक जागरण-आई नेक्स्ट और पत्रिका अखबार में काम किया है। आई नेक्स्ट की डिजिटल विंग में काम करते हुए कई नए और रोचक प्रयोग किए। लाइव हिन्दुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Rajnath Singh Latest Hindi News DRDO
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।