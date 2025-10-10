एयर इंडिया के सभी बोइंग 787 विमानों की उड़ान पर लगे रोक, पायलट संगठन की सरकार से मांग

अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद एयर इंडिया में शामिल बोइंग 787 विमानों की सुरक्षा को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। इसी क्रम में भारतीय पायलट संघ ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू को पत्र लिखकर एयर इंडिया द्वारा संचालित सभी बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमानों की उड़ानों पर रोक लगाने की मांग की है।

हिन्दुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पायलट संगठन ने अपने पत्र में ड्रीमलाइनर विमानों की कड़ी जांच, खासकर करे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की खराबी की जांच करवाने का अनुरोध किया गया है। पत्र में कहा गया, “अहमदाबाद से लंदन जाने वाले प्लेन के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद एयर इंडिया के कई विमानों में खराबी आई है। देश में इस विमान की खराबी की जांच न करके यात्रियों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। पायलट संघ एक बार फिर से माननीय मंत्री से यह अपील कर रहा है कि अब एयर इंडिया के सभी बोइंग-787 ड्रीमलाइनर्स को उड़ान भरने से रोका जाए।