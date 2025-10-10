Pilots union has written to Civil Aviation Ministry demanding a grounding of all Air India Boeing 787 aircraft एयर इंडिया के सभी बोइंग 787 विमानों की उड़ान पर लगे रोक, पायलट संगठन की सरकार से मांग, India News in Hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsPilots union has written to Civil Aviation Ministry demanding a grounding of all Air India Boeing 787 aircraft

एयर इंडिया के सभी बोइंग 787 विमानों की उड़ान पर लगे रोक, पायलट संगठन की सरकार से मांग

Boeing 787 aircraft: पायलट संघ ने सरकार को पत्र लिखकर एयर इंडिया के सभी बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमानों की उड़ान पर रोक लगाने की मांग की है। पायलट संघ ने कहा कि सबसे पहले इनकी गहन जांच होनी चाहिए।

Upendra Thapak लाइव हिन्दुस्तानFri, 10 Oct 2025 08:35 PM
share Share
Follow Us on
एयर इंडिया के सभी बोइंग 787 विमानों की उड़ान पर लगे रोक, पायलट संगठन की सरकार से मांग

अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद एयर इंडिया में शामिल बोइंग 787 विमानों की सुरक्षा को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। इसी क्रम में भारतीय पायलट संघ ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू को पत्र लिखकर एयर इंडिया द्वारा संचालित सभी बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमानों की उड़ानों पर रोक लगाने की मांग की है।

हिन्दुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पायलट संगठन ने अपने पत्र में ड्रीमलाइनर विमानों की कड़ी जांच, खासकर करे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की खराबी की जांच करवाने का अनुरोध किया गया है। पत्र में कहा गया, “अहमदाबाद से लंदन जाने वाले प्लेन के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद एयर इंडिया के कई विमानों में खराबी आई है। देश में इस विमान की खराबी की जांच न करके यात्रियों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। पायलट संघ एक बार फिर से माननीय मंत्री से यह अपील कर रहा है कि अब एयर इंडिया के सभी बोइंग-787 ड्रीमलाइनर्स को उड़ान भरने से रोका जाए।

India News India Air India
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।