पायलट की सूझबूझ से टला अहमदाबाद जैसा विमान हादसा, अब 'फ्यूल स्विच' की जांच में जुटा एयर इंडिया

संक्षेप:

लंदन से बेंगलुरु के लिए उड़ान भरने वाले एयर इंडिया के बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान के फ्यूल स्विच में खराबी का पता चलने के बाद सभी विमानों को ग्राउंड कर दिया था। अब एयर इंडिया ने विमानों के फ्यूल स्विच की जांच शुरू कर दी है।

Feb 03, 2026 11:34 am ISTAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
एयर इंडिया की फ्लाइट AI-132 के फ्यूल स्विच में तकनीकी खराबी की खबरआने के बाद अहमदाबाद जैसा ही हादसा होते-होते बच गया। पायलट की सूझ-बूझ की वजह से खराबी की जानकारी समय पर मिल गई और कमी नजर में आ गई। यह विमान लंदन से बेंगलुरु के लिए उड़ान भरने वाला था। इसके बाद एयर इंडिया ने अपने बोइंग 787 ड्रीमलाइनर बेड़े में फ्यूल स्विच की जांच शुरू कर दी है। बता दें कि 12 जून 2025 को अहमदाबाद में एयर इंडिया का एआई-171 विमान क्रैश हो गया था। बताया गया था कि इंजन को फ्यूल मिलना बंद हो गया था और इसलिए उड़ान भरने के कुछ सेकंड्स बात ही विमान क्रैश हो गया। इस हादसे में कम से कम 241 लोगों की मौत हुई थी।

विमान में क्या हुई थी गड़बड़ी

जानकारी के मुताबिक जब पायलट ने वमान का इंजन स्टार्ट किया और फ्यूल स्विच को रन पोजीशन में डाला तो यह अपने आप कटऑफ पोजीशन में चला गया यानी फ्यूल बंद हो गया। ऐसा दो बार हुआ। पायलट ने तुरंत इसकी जानकारी दी और फिर एयर इंडिया ने 787 ड्रीमलाइन विमानों को ग्राउंड कर दिया।

एअर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान या ड्रीमलाइनर के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद से ईंधन नियंत्रण स्विच की कार्यप्रणाली पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। पिछले साल जून में हुए हादसे में 260 लोगों की मौत हो गई थी। दुर्घटना की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में उड़ान भरने के तुरंत बाद ईंधन की आपूर्ति बंद होने का उल्लेख किया गया था।

एयर इंडिया के बयान में कहा गया, ‘यह प्रारंभिक जानकारी मिलने के बाद, हमने उक्त विमान को उड़ान भरने से रोक दिया है और पायलट की चिंताओं की प्राथमिकता के आधार पर जांच कराने के लिए निर्माता कंपनी से संपर्क कर रहे हैं।’ इसमें कहा गया, 'मामले की जानकारी डीजीसीए को दे दी गई है और एअर इंडिया ने डीजीसीए के निर्देश पर अपने बेड़े के सभी बोइंग 787 विमानों के ईंधन नियंत्रण 'स्विच' की जांच की। हालांकि उसमें कोई समस्या नहीं पाई गई।'

वहीं, बोइंग ने एक बयान में कहा कि वह एअर इंडिया के संपर्क में है और इस मामले की समीक्षा में उनका सहयोग कर रही है। गैर-लाभकारी समूह 'सेफ्टी मैटर्स फाउंडेशन' ने सोमवार को कहा कि उड़ान परिचालन के दौरान, चालक दल ने विमान के बाएं इंजन के ईंधन नियंत्रण स्विच के असामान्य स्थिति में होने की सूचना दी।

इसने एक बयान में दावा किया, “इंजन चालू करने के दौरान, स्विच दो प्रयासों के बावजूद 'रन' स्थिति में 'लॉक' नहीं हुआ और बार बार 'कट ऑफ' की ओर जा रहा था। यह एक ऐसी खराबी है जो विशिष्ट परिस्थितियों में, उड़ान के दौरान अनजाने में इंजन बंद होने का कारण बन सकती है।”यह घटना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले साल जून में हुई एअर इंडिया ड्रीमलाइनर दुर्घटना के बाद से ही इसके ईंधन नियंत्रण 'स्विच' की कार्यप्रणाली को लेकर कई सवाल उठ रहे थे। (एजेंसी से इनपुट्स के साथ)

