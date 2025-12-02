Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsPIB Fact check Did India seek custody of Pakistan former PM Imran Khan government debunks
भारत ने मांगी थी PAK जेल में बंद इमरान खान की कस्टडी? सरकार ने बताया वायरल लेटर का सच

भारत ने मांगी थी PAK जेल में बंद इमरान खान की कस्टडी? सरकार ने बताया वायरल लेटर का सच

संक्षेप:

सरकार ने भारत के खिलाफ एक और पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा का भंडाफोड़ किया है। सोशल मीडिया पोस्ट्स में एक लेटर तेजी से वायरल हो रहा था जिसमें दावा किया गया था कि भारत ने इमरान खान की कस्टडी मांगी थी।

Tue, 2 Dec 2025 07:19 AMJagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

भारत सरकार ने कुछ सोशल मीडिया पोस्ट्स में भारत के खिलाफ गढ़े जा रहे झूठे नैरेटिव और प्रोपेगेंडा का सच सामने लाते हुए लोगों से इससे सचेत रहने का आगाह किया है। हाल ही में पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडल्स पर एक लेटर तेजी से वायरल हो रहा था जिसमें यह दावा किया गया था कि भारत ने पाकिस्तान की जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की कस्टडी मांगी थी। हालांकि भारत ने इस लेटर के दावों को फर्जी बताते हुए इसे पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा का हिस्सा बताया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ने फैक्ट चेक करते हुए बताया कि यह लेटर पूरी तरह से मनगढ़ंत है। PIB ने एक पोस्ट में कहा, “कई पाकिस्तानी प्रोपेगैंडा अकाउंट्स सोशल मीडिया पर एक लेटर शेयर कर रहे हैं, जिसमें दावा किया जा रहा है कि यह मिनिस्ट्री ऑफ़ एक्सटर्नल अफेयर्स का एक टॉप-सीक्रेट डॉक्यूमेंट है जो कथित तौर पर ऑनलाइन लीक हो गया है। मनगढ़ंत लेटर में दावा किया गया है कि भारत सरकार ने पाकिस्तान से इमरान खान को पॉलिटिकल कैदी के तौर पर भारत भेजने के लिए कहा है।”

PIB ने अपने फैक्ट-चेक पोस्ट में कहा, “यह लेटर फेक है। इस लेटर में किए जा रहे दावे झूठे, बेबुनियाद हैं, और पाकिस्तान द्वारा भारत के खिलाफ चलाए जा रहे भ्रामक जानकारी फैलाने कैंपेन का हिस्सा हैं। बिना वेरिफाइड कंटेंट शेयर न करें। सही जानकारी के लिए सिर्फ भारत सरकार के ऑफिशियल सोर्स पर ही भरोसा करें।”

ये भी पढ़ें:बेटे ने फिर मांगा इमरान खान के जिंदा होने का सबूत, किस बात का सता रहा है डर?
ये भी पढ़ें:इमरान खान किस हाल में हैं? अटकलों के बीच खामोशी पर शशि थरूर ने उठाए सवाल

2 सालों से जेल में बंद हैं इमरान

गौरतलब है कि पूर्व पाकिस्तानी PM इमरान खान कई मामलों में दो साल से अधिक समय से रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद हैं। खान की तीन बहनें, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के कार्यकर्ता और खैबर पख़्तूनख़्वा के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी पिछले कुछ दिनों से अदियाला जेल के बाहर डेरा डाले हुए हैं और शहबाज शरीफ की सरकार पर इमरान खान के परिवारवालों को उनसे मिलने की इजाजत देने का दबाव बना रहे हैं। इस बीच बीते दिनों इमरान खान के बेटे ने सरकार से इस बात के सबूत पेश करने की मांग की है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के संस्थापक जिंदा हैं।

Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari
जागृति ने 2024 में हिंदुस्तान टाइम्स डिजिटल सर्विसेज के साथ अपने करियर की शुरुआत की है। संत जेवियर कॉलेज रांची से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन करने बाद, 2023-24 में उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हासिल किया। खबरें लिखने के साथ साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। साथ ही अंतरराष्ट्रीय संबंध, खेल और अर्थव्यवस्था की खबरों को पढ़ना पसंद है। मूल रूप से रांची, झारखंड की जागृति को खाली समय में सिनेमा देखना और सिनेमा के बारे में पढ़ना पसंद है। और पढ़ें
Imran Khan Pakistan
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।