तमिलनाडु की पीएचडी छात्रा ने राज्यपाल के हाथों डिग्री लेने से किया इनकार, नहीं खिंचवाई तस्वीर

छात्रा जीन ने कुलपति से अपनी डिग्री लेने के बाद कहा कि चूंकि राज्यपाल तमिलनाडु और तमिलों के खिलाफ काम कर रहे हैं, इसलिए मैं उनसे डिग्री नहीं लेना चाहती थी।

तमिलनाडु की मनोनमनियम सुंदरनार यूनिवर्सिटी के 32वें दीक्षांत समारोह में पीएचडी स्कॉलर छात्रा जीन जोसेफ ने राज्यपाल आरएन रवि से अपनी डिग्री लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने स्टेज पर राज्यपाल के बजाए यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर एन. चंद्रशेखर से डिग्री ली।

नागरकोइल की जीन ने अपनी डिग्री लेने के बाद कहा, "चूंकि राज्यपाल तमिलनाडु और तमिलों के खिलाफ काम कर रहे हैं, इसलिए मैं उनसे डिग्री नहीं लेना चाहती थी। इसके बजाय, मैंने कुलपति से अपनी पीएचडी की डिग्री ली।"

इसका एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें जीन जोसेफ अपनी डिग्री लेकर स्टेज पर जाती हुई दिख रही हैं। सबसे पहले राज्यपाल आरएन रवि उन्हें हाथ से इशारा करके तस्वीर खिंचवाने के लिए कहते हैं, लेकिन वह वहां नहीं रुकतीं। इसके बाद आरएन रवि के बगल में खड़े कुलपति के पास जाकर तस्वीर खिंचवाती हैं।