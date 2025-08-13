PhD Student Refuses to Receive Degree from Tamil Nadu Governor RN Ravi तमिलनाडु की पीएचडी छात्रा ने राज्यपाल के हाथों डिग्री लेने से किया इनकार, नहीं खिंचवाई तस्वीर, India News in Hindi - Hindustan
तमिलनाडु की पीएचडी छात्रा ने राज्यपाल के हाथों डिग्री लेने से किया इनकार, नहीं खिंचवाई तस्वीर

छात्रा जीन ने कुलपति से अपनी डिग्री लेने के बाद कहा कि चूंकि राज्यपाल तमिलनाडु और तमिलों के खिलाफ काम कर रहे हैं, इसलिए मैं उनसे डिग्री नहीं लेना चाहती थी।

Madan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, चेन्नईWed, 13 Aug 2025 04:24 PM
तमिलनाडु की मनोनमनियम सुंदरनार यूनिवर्सिटी के 32वें दीक्षांत समारोह में पीएचडी स्कॉलर छात्रा जीन जोसेफ ने राज्यपाल आरएन रवि से अपनी डिग्री लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने स्टेज पर राज्यपाल के बजाए यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर एन. चंद्रशेखर से डिग्री ली।

नागरकोइल की जीन ने अपनी डिग्री लेने के बाद कहा, "चूंकि राज्यपाल तमिलनाडु और तमिलों के खिलाफ काम कर रहे हैं, इसलिए मैं उनसे डिग्री नहीं लेना चाहती थी। इसके बजाय, मैंने कुलपति से अपनी पीएचडी की डिग्री ली।"

इसका एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें जीन जोसेफ अपनी डिग्री लेकर स्टेज पर जाती हुई दिख रही हैं। सबसे पहले राज्यपाल आरएन रवि उन्हें हाथ से इशारा करके तस्वीर खिंचवाने के लिए कहते हैं, लेकिन वह वहां नहीं रुकतीं। इसके बाद आरएन रवि के बगल में खड़े कुलपति के पास जाकर तस्वीर खिंचवाती हैं।

यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। इसके साथ ही, इसने राजनैतिक रंग भी ले लिया है। मालूम हो कि राज्यपाल आरएन रवि काफी मुखर गवर्नर माने जाते हैं। उनके और तमिलनाडु की डीएमके सरकार के बीच समय-समय पर आमना-सामना भी होता रहा है। अतीत में उन्होंने सरकार के कई बिल भी लंबे समय तक रोक रखे, जिसके बाद राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा था। वहीं, अप्रैल महीने में राज्यपाल तब चर्चा में आ गए थे, जब उन्होंने एक इंजीनियरिंग कॉलेज में जय श्री राम के नारे छात्रों से लगवाए थे। राज्य के कई नेताओं ने इस पर सवाल भी खड़े किए थे।

