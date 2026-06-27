भारतीयों के दिलों पर पुतिन का राज, अब ट्रंप पर नहीं रहा भरोसा; नेतन्याहू का भी बुरा हाल
Pew Research Survey: भारतीयों के दिलों पर आज भी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का राज बरकरार है। सर्वे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली पीएम नेतन्याहू का भरोसा घटा है। जानें पूरी रिपोर्ट।
वैश्विक राजनीति में किस देश के नेता का कितना दबदबा है और आम जनता उन पर कितना भरोसा करती है, इसे लेकर दुनिया की जानी-मानी संस्था प्यू रिसर्च सेंटर ने एक बेहद दिलचस्प और चौंकाने वाली रिपोर्ट जारी की है। इस ताजा सर्वे ने यह साफ कर दिया है कि जब बात कूटनीति और भरोसे की आती है, तो भारतीय जनता का मिजाज पश्चिमी देशों से बिल्कुल अलग है।
इस रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज भी भारतीयों की पहली पसंद बने हुए हैं। वहीं, दोबारा सत्ता में आने के बाद भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर भारतीयों के भरोसे में कमी आई है। आइए इस पूरी रिपोर्ट के आंकड़ों और इसके पीछे के कूटनीतिक मायनों को विस्तार से समझते हैं।
पुतिन का जलवा भारत में आज भी बरकरार
रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद से ही पश्चिमी देशों ने व्लादिमीर पुतिन की छवि एक 'विलेन' के तौर पर पेश करने की भरपूर कोशिश की है, लेकिन भारत में इसका कोई खास असर नहीं दिख रहा है। प्यू रिसर्च के सर्वे के मुताबिक, भारत में 51 फीसदी लोग आज भी मानते हैं कि विश्व मंच पर पुतिन सही फैसले लेते हैं।
इस भरोसे के पीछे एक लंबा इतिहास है। भारत और रूस की दोस्ती दशकों पुरानी है। चाहे वो रक्षा समझौते हों, कश्मीर मुद्दे पर यूएन में वीटो का इस्तेमाल हो या फिर हाल ही में सस्ते कच्चे तेल की सप्लाई, रूस ने हमेशा भारत का साथ दिया है। यही वजह है कि तमाम अंतरराष्ट्रीय दबावों के बावजूद, भारतीयों के दिलों में पुतिन के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर और गहरा विश्वास कायम है।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर क्यों कम हुआ भरोसा?
सर्वे का सबसे हैरान करने वाला पहलू अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ा है। ट्रंप की दोबारा सत्ता में वापसी के बाद भी भारत में उनकी लोकप्रियता वैसी नहीं दिख रही है जैसी उनके पिछले कार्यकाल में 'हाउडी मोदी' और 'नमस्ते ट्रंप' जैसे मेगा इवेंट्स के दौरान थी। ताजा आंकड़ों के अनुसार, राष्ट्रपति ट्रंप पर सिर्फ 39 फीसदी भारतीय ही भरोसा जता रहे हैं।
इसके पीछे कई वजहें हो सकती हैं। वीजा नीतियों को लेकर ट्रंप का सख्त रुख, 'अमेरिका फर्स्ट' की उनकी आक्रामक आर्थिक नीति और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उनकी अप्रत्याशित बयानबाजी ने शायद भारतीयों के मन में यह शंका पैदा कर दी है कि वे एक भरोसेमंद साथी हैं या नहीं। प्यू रिपोर्ट की थीम भी यही इशारा करती है कि वैश्विक स्तर पर अमेरिका को एक 'विश्वसनीय भागीदार' मानने वालों की संख्या में गिरावट आई है।
नेतन्याहू, मैक्रों और जेलेंस्की: कहां खड़े हैं ये नेता?
मध्य पूर्व और यूरोप के नेताओं की बात करें तो भारतीय जनता का रुख काफी मिला-जुला नजर आता है।
बेंजामिन नेतन्याहू (34%): इजरायल को भारत का पक्का दोस्त माना जाता है, लेकिन गाजा संघर्ष और मौजूदा भू-राजनीतिक तनाव के चलते शायद नेतन्याहू की व्यक्तिगत लोकप्रियता पर असर पड़ा है। भारत में उन्हें सिर्फ 34 फीसदी लोगों का समर्थन हासिल है।
इमैनुएल मैक्रों (33%): फ्रांस के राष्ट्रपति को भारत में अच्छा माना जाता है, खासकर राफेल डील और रक्षा संबंधों के चलते। फिर भी, वे 33 फीसदी भरोसे के साथ मध्य क्रम में हैं।
वोलोदिमिर जेलेंस्की (29%): पश्चिमी मीडिया में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को चाहे जितना हीरो बनाया गया हो, भारत में उन पर भरोसा करने वाले सिर्फ 29 फीसदी लोग ही हैं। यह आंकड़ा पुतिन के मुकाबले काफी कम है।
सबसे निचले पायदान पर चीन के शी जिनपिंग
इस सर्वे में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को लेकर भारतीयों का गुस्सा और अविश्वास साफ छलक रहा है। जिनपिंग सूची में सबसे नीचे हैं और उन पर मात्र 25 फीसदी भारतीयों ने ही भरोसा जताया है।
गलवान घाटी की घटना, सीमा पर लगातार विवाद और भारत को घेरने की चीन की 'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स' नीति के कारण चीन और जिनपिंग की छवि भारत में पूरी तरह से नकारात्मक हो चुकी है। यह आंकड़ा इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि भारतीय जनता चीन की विस्तारवादी नीतियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती।
डोनाल्ड ट्रंप या शी जिनपिंग... किस ग्लोबल लीडर पर है दुनिया को सबसे ज्यादा भरोसा?
प्यू रिसर्च सेंटर की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक, दुनिया के ज्यादातर देशों में लोग डोनाल्ड ट्रंप की तुलना में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर अधिक भरोसा करते हैं। 36 देशों में किए गए इस सर्वे से यह भी पता चलता है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका को अब पहले की तरह एक भरोसेमंद साझीदार नहीं माना जा रहा है।
दुनिया के अन्य नेताओं के मुकाबले कहां टिकते हैं ट्रंप?
यह सर्वे 8 फरवरी से 13 मई 2026 के बीच 36 देशों के 42,151 वयस्कों के बीच किया है। 36 देशों में औसतन मात्र 23 फीसदी लोगों को ही यह भरोसा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप विश्व मामलों में सही कदम उठाएंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर जेलेंस्की, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जैसे नेताओं पर वैश्विक स्तर पर लोगों का भरोसा डोनाल्ड ट्रंप से कहीं ज्यादा है। जिन ग्लोबल लीडर्स को लेकर सर्वे किया गया था, उनमें केवल इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ही ऐसे नेता हैं जिन्हें ट्रंप से भी कम रेटिंग मिली है।
किन देशों में ट्रंप की छवि है मजबूत? (पॉजिटिव व्यू)
भले ही ओवरऑल रेटिंग में ट्रंप पीछे हों, लेकिन दुनिया के कुछ देशों में उन्हें अन्य नेताओं की तुलना में ज्यादा पसंद किया जा रहा है। इजराइल, फिलीपींस, कोलंबिया और हंगरी में लोगों ने ट्रंप पर जमकर भरोसा जताया है।
इजरायल: यहां 66% लोगों ने ट्रंप पर भरोसा जताया, जबकि अन्य नेताओं पर भरोसा करने वाले लोगों की संख्या एक तिहाई या उससे भी कम रही।
फिलीपींस: यहां 68% लोगों का ट्रंप में दृढ़ विश्वास है, जबकि मैक्रों पर 61% लोगों ने भरोसा जताया।
हंगरी: 44% हंगेरियन ट्रंप पर भरोसा करते हैं। वहीं मैक्रों, जिनपिंग या पुतिन पर भरोसा करने वाले लोगों की संख्या एक तिहाई या उससे भी कम है। जेलेंस्की और नेतन्याहू पर भरोसा यहां और भी कम है।
कोलंबिया: यहां 43% लोगों का ट्रंप पर भरोसा है, जो मैक्रों (37%) और बाकी नेताओं (एक तिहाई से कम) से काफी ज्यादा है।
इसके अलावा अर्जेंटीना, ब्राजील, घाना, नाइजीरिया और पेरू जैसे मध्यम आय वाले (मिडिल-इनकम) देशों में भी ट्रंप को बेहतर रेटिंग मिली है। इन देशों में उनकी लोकप्रियता शी जिनपिंग या मैक्रों के लगभग बराबर ही है।
नीचे डेटा के आधार पर तैयार की गई टेबल है। यह टेबल दर्शाती है कि विश्व मामलों में सही फैसले लेने के लिए विभिन्न देशों के कितने प्रतिशत लोगों का इन वैश्विक नेताओं पर भरोसा है। आंकड़े प्रतिशत में हैं।
|देश
|ट्रंप
|मैक्रों
|जेलेंस्की
|शी जिनपिंग
|पुतिन
|नेतन्याहू
|कनाडा
|20
|59
|65
|35
|18
|23
|फ्रांस
|15
|36
|45
|22
|16
|14
|जर्मनी
|16
|72
|60
|28
|15
|15
|ग्रीस
|22
|52
|23
|37
|35
|22
|हंगरी
|44
|36
|20
|36
|33
|26
|इटली
|17
|39
|34
|33
|20
|9
|नीदरलैंड्स
|15
|66
|67
|28
|11
|17
|पोलैंड
|29
|47
|46
|17
|4
|9
|स्पेन
|21
|51
|54
|33
|11
|13
|स्वीडन
|11
|82
|83
|23
|6
|14
|यू.के.
|26
|61
|68
|37
|15
|22
|ऑस्ट्रेलिया
|18
|55
|63
|23
|9
|16
|बांग्लादेश
|25
|48
|38
|61
|55
|19
|भारत
|39
|33
|29
|25
|51
|34
|इंडोनेशिया
|20
|48
|39
|62
|64
|15
|जापान
|25
|56
|54
|7
|7
|11
|मलेशिया
|13
|49
|39
|66
|62
|10
|पाकिस्तान
|12
|19
|17
|83
|32
|3
|फिलीपींस
|68
|61
|56
|50
|53
|53
|सिंगापुर
|19
|50
|38
|67
|39
|25
|दक्षिण कोरिया
|22
|48
|39
|25
|10
|18
|श्रीलंका
|35
|42
|34
|59
|47
|32
|थाईलैंड
|19
|44
|30
|53
|43
|25
|इजराइल
|66
|17
|33
|10
|10
|*
|तुर्की
|6
|19
|21
|32
|39
|1
|वेस्ट बैंक/पूर्वी यरुशलम
|4
|18
|13
|40
|37
|2
|घाना
|54
|43
|35
|56
|42
|38
|केन्या
|63
|58
|51
|73
|50
|56
|नाइजीरिया
|65
|37
|32
|62
|51
|43
|दक्षिण अफ्रीका
|26
|28
|26
|46
|36
|25
|अर्जेंटीना
|29
|26
|25
|27
|22
|13
|ब्राजील
|30
|27
|24
|22
|13
|21
|चिली
|28
|30
|32
|25
|21
|14
|कोलंबिया
|43
|37
|31
|33
|26
|22
|मेक्सिको
|11
|27
|23
|35
|33
|18
|पेरू
|31
|25
|20
|30
|30
|18
|36-देशों का मीडियन (Median)
|23
|43
|35
|34
|31
|18
किन देशों में ट्रंप की स्थिति सबसे खराब है? (नेगेटिव व्यू)
दुनिया के कई बड़े देशों और खुद अमेरिका के पड़ोसियों के बीच ट्रंप की छवि काफी खराब है। कई जगहों पर उन्हें सबसे कम रेटिंग मिली है:
पड़ोसी देशों में हाल: मेक्सिको में केवल 11% लोग ट्रंप पर भरोसा करते हैं, जो नेतन्याहू (18%) और जिनपिंग व पुतिन (करीब 30%) से भी कम है। वहीं, कनाडा में भी मात्र 20% लोग ट्रंप में विश्वास रखते हैं, जबकि वहां जेलेंस्की (65%) और मैक्रों (59%) को काफी ज्यादा पसंद किया जाता है।
यूरोप का रुख: फ्रांस, जर्मनी और ग्रीस में ट्रंप की रेटिंग सबसे खराब नेताओं की श्रेणी में है और वह पुतिन व नेतन्याहू के ही स्तर पर हैं। जर्मनी में सिर्फ 16% लोगों को ट्रंप पर भरोसा है, जबकि वहां मैक्रों पर 72% लोग भरोसा करते हैं।
मुस्लिम बहुल देशों में स्थिति
मुस्लिम आबादी वाले देशों में ट्रंप को खासतौर पर काफी कम रेटिंग मिली है। फिलिस्तीनियों (वेस्ट बैंक और पूर्वी यरुशलम) में केवल 4% को ट्रंप पर भरोसा है (नेतन्याहू पर 2%), जबकि पुतिन और जिनपिंग पर भरोसा करने वालों की संख्या यहां करीब 40% है। मलेशिया में भी सबसे कम रेटिंग के मामले में ट्रंप और नेतन्याहू संयुक्त रूप से निचले पायदान पर हैं।
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लेखक के बारे मेंAmit Kumar
डिजिटल पत्रकारिता की बदलती लहरों के बीच समाचारों की तह तक जाने की ललक अमित कुमार को इस क्षेत्र में खींच लाई। समकालीन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर पैनी नजर रखने के साथ-साथ अमित को जटिल विषयों के गूढ़ विश्लेषण में गहरी रुचि है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के रहने वाले अमित को मीडिया जगत में एक दशक का अनुभव है। वे पिछले 4 वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
अमित न केवल समाचारों के त्वरित प्रकाशन में माहिर हैं, बल्कि वे खबरों के पीछे छिपे 'क्यों' और 'कैसे' को विस्तार से समझाने वाले एक्सप्लेनर लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं। डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों, जैसे कि कीवर्ड रिसर्च, ट्रेंड एनालिसिस और एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन को वे बखूबी समझते हैं। उनकी पत्रकारिता की नींव 'फैक्ट-चेकिंग' और सत्यापन पर टिकी है। एक मल्टीमीडिया पत्रकार के तौर पर अमित का सफर देश के प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ रहा है। उन्होंने अमर उजाला, वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है।
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