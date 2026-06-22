दाम गिरने की संभावना है, पेट्रोल पर सरकार ने दिए बड़े संकेत; समय भी बताया

Petrol Price: अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध छिड़ने के बाद से ही तेल सप्लाई की आपूर्ति पर खासा असर पड़ था। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होने के बाद देश में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े थे, लेकिन अब सरकार ने इसके घटने के संकेत दिए हैं।

केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शनिवार को कहा कि वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल के दाम में उतार-चढ़ाव के बावजूद देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई खास वृद्धि नहीं हुई है। साथ ही उन्होंने संकेत भी दे दिए हैं कि भविष्य में दाम कम भी हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सफल 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित '12 साल विरासत के, विकास के, जनकल्याण के' अभियान के अंतर्गत पुरी ने सोनभद्र का दौरा किया।

पुरी ने कहा कि देश में पेट्रोल और डीजल के दामों में वास्तविक बढ़ोतरी नहीं हुई है। उन्होंने दावा किया कि केंद्र सरकार ने उत्पाद शुल्क में कटौती कर जनता पर बोझ नहीं पड़ने दिया। उन्होंने कहा, 'अगर हम वास्तविक स्थिति का जायजा लें तो देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई वृद्धि नहीं हुई है।'

कितना बढ़ा बोझ मंत्री ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने नवंबर 2021, मई 2022 और हाल ही में भी केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कमी की। इससे सरकार पर पेट्रोल और डीजल पर 10-10 रुपये प्रति लीटर का बोझ पड़ा। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम घटने पर भारत में कटौती के सवाल पर मंत्री ने कहा, 'संयुक्त राष्ट्र के 193 देशों में सिर्फ जापान ऐसा है जहां भारत के मुकाबले पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में कम वृद्धि हुई है।' उन्होंने बताया कि कुल वृद्धि 7.60 रुपये की हुई, लेकिन 2022 में शुरू हुए रूस-यूक्रेन युद्ध के समय के दामों से तुलना करें तो वास्तव में कोई वृद्धि नहीं है।

कब तक कम होंगे दाम मंत्री ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में तनातनी के कारण पेट्रोलियम कंपनियों को रोज एक हजार करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा था, लेकिन सरकार ने इसका बोझ जनता पर नहीं डाला। उन्होंने बताया कि अभी कंपनियों के पास महंगे दामों पर खरीदे कच्चे तेल का भंडार है। कम कीमत वाले कच्चे तेल की आपूर्ति पहुंचने के बाद दाम गिरने की संभावना है।

पुरी ने कहा कि भारत सरकार की डेल्टा रैंकिंग में सोनभद्र ने पहला स्थान प्राप्त किया है और विकास की वर्तमान गति को देखते हुए यह जनपद पिछड़ेपन की पहचान से निकलकर शीघ्र ही एक मॉडल जनपद के रूप में स्थापित होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों में भारत ने विकास, आधारभूत संरचना, ऊर्जा, सामाजिक सुरक्षा, गरीब कल्याण और आत्मनिर्भरता के क्षेत्रों में अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की हैं।

पुरी ने कहा कि आज भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है तथा विकसित भारत का संकल्प देश को नई ऊंचाइयों तक ले जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाकर समावेशी विकास सुनिश्चित करना है।