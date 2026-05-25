Explainer: अभी और बढ़ सकते हैं पेट्रोल-डीजल के दाम, क्यों मुश्किल है इस पर लगाम; समझिए
पेट्रोल और डीजल के दाम पिछले कुछ दिनों में चार बार बढ़ाए जा चुके हैं। लेकिन यह अंतिम बार नहीं है। इसमें अभी और भी इजाफा हो सकता है। इसके पीछे क्या है वजह और कौन फैक्टर्स कर रहे हैं काम…
भारत में एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं। यह चौथी बार है जब भारत में डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई गई हैं। हालांकि यह अंतिम बार नहीं है। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में अभी दाम और बढ़ाए जा सकते हैं। इसके पीछे वजह, अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध को बताया जा रहा है। गौरतलब है कि सरकारी तेल कंपनियों ने सोमवार को पेट्रोल के दाम में 2.61 पैसे और डीजल में 2.71 पैसे का इजाफा किया। इसके साथ ही 15 मई से अभी तक पेट्रोल के दाम 7.35 पैसे और डीजल के दाम 7.53 पैसे बढ़ाए जा चुके हैं। इसके साथ ही दिल्ली में पेट्रोल के दाम 102.12 रुपए प्रति लीटर और डीजल के दाम 95.20 रुपए प्रति लीटर हो चुके हैं।
क्यों अभी और बढ़ सकते हैं दाम
जानकारों का कहना है कि पेट्रोल और डीजल के दाम में आगे भी इजाफा दिख सकता है। इस सेक्टर के विशेषज्ञों के मुताबिक सरकारी रिटेलर्स अभी भी अपने वर्तमान नुकसान से उबरने की कोशिश में जुटे हैं। इसके मुताबिक युद्ध के शुरुआती दौर में जब कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही थीं तो कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़ाए थे। ब्रेंट क्रूड ऑयल के दाम 27 फरवरी में 72.87 रुपए प्रति बैरल थे। मार्च में यह बढ़कर करीब 120 डॉलर प्रति बैरल हो गए। हालांकि फिलहाल इसकी कीमत 100 डॉलर प्रति बैरल से नीचे आ चुकी है, लेकिन विश्लेषकों का कहना है कि कच्चे तेल के बाजार में फिलहाल जो हालात हैं, वह भारतीय तेल रिटेलर्स पर दबाव बना सकता है। बताया जा रहा है कि तेल के दाम बढ़ाने के बाद कंपनियों का हर दिन करीब 1000 करोड़ रुपए का घाटा कुछ कम तो हुआ है। लेकिन यह अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। अगर ब्रेंट क्रूड ऑयल का दाम 100 डॉलर प्रति बैरल पर स्थिर नहीं हुआ तो पांचवीं बार पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ सकते हैं।
भारत में तेल के दाम के लिए होर्मुज क्यों रखता है मायने
भारत में पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ने का सीधा कनेक्शन ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध से है। 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर हमला किया। इसके बाद जवाब में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद कर दिया है। यही वह रास्ता है, जहां से होकर दुनिया के विभिन्न हिस्सों में कच्चा तेल और एलपीजी के जहाज जाते हैं। भारत के लिए भी यही रास्ता अहम है। लेकिन पश्चिम एशिया में छिड़े संघर्ष के चलते यह रास्ता बंद हुआ। बाद में ईरान ने थोड़ी छूट तो दी, लेकिन इतनी नहीं है कि जरूर पूरी हो सके। अभी ईरान-अमेरिका युद्ध थमेगा भी नहीं कि इसको लेकर भी अनिश्चितता है। ग्लोबल मार्केट में सप्लाई की शॉर्टेज है। अनिश्चितता के चलते ब्रेंट क्रूड की कीमतों में तेजी से इजाफा हुआ है। भारत अपनी जरूरत का, 85 फीसदी कच्चा तेल आयात करतना है। ऐसे में ग्लोबल मार्केट में मची किसी भी हलचल का असर भारत पर भी पड़ना तय है।
सरकार का क्या कहना है
सरकार इस महीने की शुरुआत में ही संकेत दे चुकी है कि तेल के दाम बढ़ाए जा सकते हैं। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा था कि जिस तरह से वैश्विक स्तर पर तेल की सप्लाई व्यवस्था चरमराई है, एक समय पर सरकार को पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों के बारे में सोचना पड़ेगा। वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही जनता से पेट्रोल और डीजल बचाने की अपील कर चुके हैं। उन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ज्यादा इस्तेमाल और कारपूलिंग जैसे उपायों की तरफ ध्यान दिलाया था। इन संदेशों को लंबे पेट्रोलियम क्राइसिस के संकेत के रूप में देखा गया था।
अमेरिका-ईरान वार्ता से उम्मीद
इस बीच ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत से काफी उम्मीद बढ़ती नजर आ रही है। हालांकि होर्मुज कब क पूरी तरह से खुल जाएगा, इसके बारे में कुछ भी पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता। भारत दौरे पर आए अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने सोमवार को कहाकि उनके देश ने होर्मुज को फिर खोलने को लेकर ईरान के साथ बातचीत में उल्लेखनीय प्रगति की है। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सतर्क रुख अपना रहे हैं और कोई खराब समझौता स्वीकार नहीं करेंगे।
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लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।