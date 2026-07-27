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भाजपा के दफ्तर पर बम से हमला, मची अफरा-तफरी; पुलिस ने क्या बताया?

By Jagriti Kumari
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पंजाब के संगरूर में बीजेपी दफ्तर पर पेट्रोल बम से हमला हुआ है। जानकारी के मुताबिक दफ्तर में आग लगी थी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पंजाब में इससे पहले भी भाजपा दफ्तर पर हमले हुए हैं।

Petrol bomb hurled at BJP office in Punjab Sangrur
भाजपा के ऑफिस पर बम से हमला

देशभर में पेपर लीक और अन्य मुद्दों को लेकर जारी बवाल के बीच पंजाब से बड़ी खबर सामने आई है। यहां राज्य के संगरूर जिले में भाजपा के दफ्तर पर बड़ा हमला हुआ है। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक यहां उप्पली रोड स्थित भारतीय जनता पार्टी के ज़िला कार्यालय को असामाजिक तत्वों ने पेट्रोल बम फेंककर निशाना बनाया। हालांकि इस हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। घटना के बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, हमलावर ने बियर की बोतल को पेट्रोल बम बनाकर बीजेपी दफ्तर की बाहरी दीवार की तरफ फेंक दी। घटना रविवार देर रात करीब 3 बजे की बताई जा रही है। पेट्रोल बम दफ्तर की दीवार से टकराकर फूट गया, जिससे वहां आग लगने की भी खबर है। रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि दीवार पर आग लगने के निशान देखे गए हैं। सोमवार सुबह जब कार्यकर्ता दफ्तर खोलने पहुंचे, तब इस घटना का खुलासा हुआ और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई।

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क्या बोली पुलिस?

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी है। संगरूर के एसपी दविंदर अत्री ने बताया कि उन्होंने डीएसपी और संगरूर थाना प्रभारी के साथ बीजेपी कार्यालय पहुंचकर घटनास्थल की जांच की है। अत्री ने बताया, “मैं, डीएसपी और संगरूर के SHO मौके पर पहुंचे हैं। हम पूरे घटनास्थल का निरीक्षण कर रहे हैं। बीयर की बोतल में पेट्रोल भरकर उसे पेट्रोल बम में बदला गया था।”

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पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। एसपी दविंदर अत्री ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा, “हम आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर रहे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दोषियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।”

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पहले भी हुए हैं हमले

बता दें कि पंजाब में इससे पहले भी भाजपा के दफ्तर पर हमले हुए हैं। बीते जून में बठिंडा में बीजेपी के एक नेता के क्लिनिक पर दो अज्ञात लोगों ने पेट्रोल बम फेंका था। वहीं इस साल की शुरुआत में चंडीगढ़ स्थित पंजाब बीजेपी मुख्यालय पर भी एक देसी बम फेंका गया था। कई एजेंसियों ने मिलकर घटना की जांच की थी। बाद में इस मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पंजाब पुलिस के मुताबिक कि इन आरोपियों के तार विदेश में बैठे हैंडलर्स से जुड़े हुए थे।

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Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari

जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।

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