भाजपा के दफ्तर पर बम से हमला, मची अफरा-तफरी; पुलिस ने क्या बताया?

पंजाब के संगरूर में बीजेपी दफ्तर पर पेट्रोल बम से हमला हुआ है। जानकारी के मुताबिक दफ्तर में आग लगी थी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पंजाब में इससे पहले भी भाजपा दफ्तर पर हमले हुए हैं।

देशभर में पेपर लीक और अन्य मुद्दों को लेकर जारी बवाल के बीच पंजाब से बड़ी खबर सामने आई है। यहां राज्य के संगरूर जिले में भाजपा के दफ्तर पर बड़ा हमला हुआ है। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक यहां उप्पली रोड स्थित भारतीय जनता पार्टी के ज़िला कार्यालय को असामाजिक तत्वों ने पेट्रोल बम फेंककर निशाना बनाया। हालांकि इस हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। घटना के बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, हमलावर ने बियर की बोतल को पेट्रोल बम बनाकर बीजेपी दफ्तर की बाहरी दीवार की तरफ फेंक दी। घटना रविवार देर रात करीब 3 बजे की बताई जा रही है। पेट्रोल बम दफ्तर की दीवार से टकराकर फूट गया, जिससे वहां आग लगने की भी खबर है। रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि दीवार पर आग लगने के निशान देखे गए हैं। सोमवार सुबह जब कार्यकर्ता दफ्तर खोलने पहुंचे, तब इस घटना का खुलासा हुआ और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई।

क्या बोली पुलिस? मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी है। संगरूर के एसपी दविंदर अत्री ने बताया कि उन्होंने डीएसपी और संगरूर थाना प्रभारी के साथ बीजेपी कार्यालय पहुंचकर घटनास्थल की जांच की है। अत्री ने बताया, “मैं, डीएसपी और संगरूर के SHO मौके पर पहुंचे हैं। हम पूरे घटनास्थल का निरीक्षण कर रहे हैं। बीयर की बोतल में पेट्रोल भरकर उसे पेट्रोल बम में बदला गया था।”

पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। एसपी दविंदर अत्री ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा, “हम आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर रहे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दोषियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।”