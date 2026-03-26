पेट्रोल 5.3 रुपये महंगा, ईरान युद्ध के बीच इस कंपनी ने बढ़ाए डीजल के भी दाम
पेट्रोल-डीजल की कमी की चिंताओं के बीच भारत के कई राज्यों में लोग अपने वाहनों में ईंधन भरवाने के लिए पेट्रोल पंपों पर उमड़ रहे हैं। वहीं,LPG संकट के कारण भी फिलिंग स्टेशनों और डिपो के बाहर लंबी कतारें लग गई हैं।
Petrol-diesel Price: ईरान-अमेरिका युद्ध का सीधा असर अब भारतीय आम आदमी की जेब पर पड़ने लगा है। पेट्रोल-डीजल बेचने वाली देश की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी नायरा एनर्जी (Nayara Energy) ने कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही पेट्रोल की कीमतों में 5.30 प्रति लीटर और डीजल में 3 प्रति लीटर का उछाल आया है। आपको बता दें कि ईरान युद्ध के कारण स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज के लगभग बंद हो जाने और अमेरिका व ईरान द्वारा एनर्जी से जुड़ी जगहों पर हमले करने से ग्लोबल सप्लाई में रुकावट आ गई है।
पेट्रोल-डीजल की कमी की चिंताओं के बीच भारत के कई राज्यों में लोग अपने वाहनों में ईंधन भरवाने के लिए पेट्रोल पंपों पर उमड़ रहे हैं। वहीं,LPG संकट के कारण भी फिलिंग स्टेशनों और डिपो के बाहर लंबी कतारें लग गई हैं।
देश के टियर-1 शहरों में हैदराबाद सबसे महंगा शहर बनकर उभरा है। गुरुवार को यहां पेट्रोल और डीजल की कीमतें अपने उच्चतम स्तर पर रहीं।
पेट्रोल की कीमतें:
हैदराबाद- 107.46
कोलकाता- 105.41
मुंबई- 103.54
बेंगलुरु- 102.92
नई दिल्ली- 94.77
डीजल की कीमतें:
हैदराबाद- 95.70
भुवनेश्वर- 92.77
चेन्नई- 92.39
नई दिल्ली- 87.67
ईंधन की कमी की अफवाहों और सोशल मीडिया पर वायरल रिपोर्टों के बाद असम के गुवाहाटी सहित कई राज्यों में पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़ देखी जा रही है। लोग अपने वाहनों की टंकियां फुल कराने के लिए लंबी लाइनों में लगे हैं। यही हाल एलपीजी (रसोई गैस) का भी है, जहां रिफिलिंग स्टेशनों और डिपो के बाहर ग्राहकों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। हालांकि सरकार ने बार-बार आश्वासन दिया है कि देश में ईंधन की कोई कमी नहीं है।
असदुद्दीन ओवैसी का तीखा हमला
AIMIM प्रमुख और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इस ऊर्जा संकट को लेकर केंद्र सरकार पर कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इस संकट को संभालने में पूरी तरह विफल रही है क्योंकि वह पर्याप्त रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाने में नाकाम रही। ओवैसी ने चेतावनी देते हुए कहा, "भारत वर्तमान में प्रमुख ईंधन और उर्वरकों की कमी का सामना कर रहा है। सरकार की लापरवाही का नतीजा आम जनता भुगत रही है। विधानसभा चुनावों के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में और भी भारी उछाल देखने को मिल सकता है।"
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।
एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।
हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।
काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।और पढ़ें