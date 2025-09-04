सोनिया गांधी के 1980 में वोटर बनने पर सवाल, थरूर ने ब्रिटिश म्यूजियम का उड़ाया मजाक; टॉप-5 न्यूज

TOP 5 news: कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री सोनिया गांधी की नागरिकता और वोटर कार्ड को लेकर याचिका दर्ज की गई है। इसके अलावा कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने एक बार फिर से ब्रिटिश म्यूजियम का मजाक उड़ाया है।

कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री सोनिया गांधी के खिलाफ एक याचिका दायर की गई है। इस याचिका के मुताबिक सोनिया गांधी के नाम को मतदाता सूची में शामिल करने को लेकर सवाल उठाया गया है। वहीं दूसरी और ब्रिटेन में एक भारतीय की बाइक चोरी हो जाने को लेकर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने एक बार फिर लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम (लंदन म्यूजियम) का मजाक उड़ाया है। गौरतलब है कि वह पहले भी उसे चोर बाजार की संज्ञा दे चुके हैं।

देश-दुनिया की पांच बड़ी खबरें पढ़िए लाइव हिन्दुस्तान के साथ... 1983 में नागरिकता ली तो 1980 में मतदाता कैसे बन गईं सोनिया गांधी, याचिका दायर कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी के खिलाफ एक याचिका दायर की गई है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में दायर इस याचिका में मतदाता सूची में उनका नाम शामिल करने के संबंध में सवाल उठाया गया है। याचिका में कोर्ट से पुलिस को इस संबंध में जांच करने के निर्देश देने की मांग की गई है। मंगलवार को कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के खिलाफ एक याचिका दायर कर कार्रवाई की मांग की गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि उनका नाम भारतीय नागरिक बनने से तीन साल पहले ही मतदाता सूची में शामिल किया गया था। पढ़ें पूरी खबर

UK में भारतीय की बाइक हुई चोरी, शशि थरूर ने ब्रिटिश म्यूजियम को लपेटा कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने एक बार फिर से ब्रिटिश म्यूजियम में रखीं वस्तुओं को लेकर उसका मजाक उड़ाया है। दरअसल एक बाइक लेकर दुनिया घूमने निकले एक भारतीय की बाइक ब्रिटेन के नॉटिंघम से चोरी हो गई। इसके बाद उसने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी साझा की। इसी पोस्ट पर एक यूजर ने शशि थरूर की प्रतिक्रिया मांगी। इस पर रिएक्ट करते हुए शशि थरूर ने लिखा कि वे (ब्रिटेनवासी) ब्रिटिश म्यूजियम से सीख रहे हैं। पढ़ें पूरी खबर..

नवाज के फार्महाउस पर हुई सीक्रेट बैठक में ऐसा क्या हुआ, मुनीर की बढ़ गई ताकत पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर की ताकत बढ़ती जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत से हारने के बाद भी प्रमोशन मिला और अब वह पाकिस्तान की लीडरशिप के साथ मिलकर अगले 10 सालों तक राज करने का प्लान तैयार कर रहे हैं। इसके लिए उनका जल्द ही कार्यकाल भी बढ़ाकर की तैयारी की जा रही है। हाल ही में पाक के पूर्व पीएम नवाज शरीफ के फार्महाउस में बने एक बंद कमरे में सीक्रेट बैठक हुई है, जिसमें पीएम शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, पंजाब की सीएम मरियम और आसिम मुनीर शामिल हुए। पढ़ें पूरी खबर…

बंगाल विधानसभा में बवाल, CM के सामने भिड़े BJP-TMC विधायक; ममता ने साधा निशाना पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को विपक्षी बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने बीजेपी पर बंगाल में 'तानाशाही शासन' थोपने की कोशिश का आरोप लगाया। टीएमसी नेता ने कहा कि बीजेपी 'राज्य को अपना उपनिवेश बनाने' की साजिश रच रही है। विधानसभा में गर्मागर्म बहस के दौरान ममता ने कहा कि बीजेपी की औपनिवेशिक मानसिकता है। वे बंगाल को अपना उपनिवेश बनाना चाहते हैं और दिल्ली से रिमोट कंट्रोल के जरिए इसे चलाना चाहते हैं। पढ़ें पूरी खबर..