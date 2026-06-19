दल बदलुओं के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची याचिका, CJI सूर्यकांत ने पूछ लिया पार्टी का नाम

भारत के सर्वोच्च न्यायालय में दल बदल को रोकने के मुद्दे से जुड़ी याचिका दाखिल हुई थी। यह याचिका मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के सामने पेश की गई थी। हालांकि, इसे खारिज कर दिया गया और याचिकाकर्ता से सवाल भी पूछे गए हैं।

राजनीतिक दलों के नेताओं के पार्टी बदलने की चर्चा सुप्रीम कोर्ट में भी शुरू हो गई है। खबर है कि दल बदल को रोकने के निर्देश का अनुरोध करने वाली याचिका शुक्रवार को उच्च न्यायालय में दाखिल हुई थी। खास बात है कि CJI यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। साथ ही याचिकाकर्ता से पार्टी के नाम को लेकर सवाल भी पूछ लिया।

याचिकाओं में भ्रष्टाचार और दल बदल का जिक्र किया गया था। बार एंड बेंच के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट सीआर जया सुकिन ने कहा, 'इस देश में पार्टियों के नेता या तो रिश्वत देकर भ्रष्टाचार में लगे हुए हैं या धमकियां दे रहे हैं कि अगर वो पार्टी में शामिल नहीं हुए तो परिवार के सदस्यों को नुकसान पहुंचाया जाएगा।'

इसपर सीजेआई ने सवाल किया, 'किस सत्तारूढ़ दल की बात कर रहे हैं? आपके राज्य में तो पार्टियां बदलती रहती हैं।'

याचिका में लगाए आरोप एडवोकेट सुकिन ने कहा, 'एक राज्य पूर्वी भारत में हैं और एक मध्य भारत में है और पार्टी नेता दूसरे दलों में शामिल हो रहे हैं...। स्पीकर को नेताओं के इस्तीफे की जांच करना चाहिए। स्पीकर मीडिया बुलाते हैं... वो इन्हें स्वीकार कर लेते हैं और कुछ ही मिनटों में वो दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। यह लोकतंत्र को तबाह करना है।'

CJI का रिप्लाई वकील की तरफ से दलीलें दिए जाने के बाद सीजेआई ने कहा, 'आपने एक मिनट मांगा था और हमने आपको 7 मिनट दिए। याचिका खारिज की जाती है। यह याचिका अस्पष्ट और सामान्य आरोपों पर आधारित है। साथ ही इसमें आरोपों का समर्थन करने वाला कोई भी सबूत पेश नहीं किया गया है। हमें इसमें दखल देने का कोई भी आधार नजर नहीं आता है।'

हाल में टूटी तृणमूल कांग्रेस खास बात है कि हाल ही में तृणमूल कांग्रेस के विधायक और सांसदों ने बगावत की है। वरिष्ठ नेता काकोली घोष दस्तीदार की अगुवाई में 20 सांसदों ने टीएमसी से अलग होकर NCPI यानी नेशनल सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में विलय कर लिया है। राज्य में भी विधायकों ने अलग गुट बना लिया है और कोर्ट से भी रिताब्रता बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता मिल गई है।