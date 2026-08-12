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'मुझ पर भद्दे हमले किए गए...', भारतीयों पर भड़के ट्रंप के सलाहकार नवारो, बोले- ऐसा मत करो

By Amit Kumar
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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रूसी तेल खरीद पर टिप्पणी कर घिरे ट्रंप के सलाहकार पीटर नवारो ने कहा कि भारतीयों ने इंटरनेट पर उन पर 'फायरबॉम्ब' किया। उन्होंने आलोचनाओं पर कहा कि अमेरिका में इस तरह समस्याएं नहीं सुलझाई जातीं।

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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी और वाइट हाउस के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने भारतीयों पर बड़े आरोप लगाए हैं। नवारो ने रूस-भारत व्यापार नीतियों की कड़ी आलोचना की थी। नवारो का कहना है कि उनकी इस आलोचना के बाद इंटरनेट पर उन्हें भारत की तरफ से तीखे हमलों का शिकार होना पड़ा। उन्होंने आलोचकों को नसीहत देते हुए कहा कि अमेरिका में समस्याओं को इस तरह से नहीं सुलझाया जाता है।

'इंटरनेट पर मुझ पर किए गए भद्दे हमले'

वाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए पीटर नवारो ने अपनी नाराजगी जाहिर की और कहा कि उन पर 'इंटरनेट से गोले दागे गए'। उन्होंने कहा, "वास्तव में भारतीयों की तरफ से इंटरनेट पर मुझे 'फायरबॉम्ब' किया गया और मुझ पर हर तरह के छोटे और भद्दे हमले किए गए। मैं बस इतना कहूंगा कि ऐसा मत करें। हम अमेरिका में इस तरह से समस्याओं का समाधान नहीं करते हैं।" बता दें कि नवारो लगातार भारत की व्यापार नीतियों की आलोचना करते रहे हैं। उन्होंने भारत को 'टैरिफ का महाराजा' भी कहा था और रूसी तेल खरीदने के जवाब में भारत पर अमेरिकी टैरिफ लगाने का बचाव किया था।

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रूसी तेल खरीद पर नवारो के बड़े दावे

व्यापार और विनिर्माण के मुद्दों पर डोनाल्ड ट्रंप को सलाह देने वाले पीटर नवारो ने रूस के साथ भारत के तेल व्यापार को लेकर कई दावे किए हैं। नवारो ने कहा कि 2022 में यूक्रेन युद्ध शुरू होने से पहले भारत रूस के साथ तेल व्यापार में शामिल नहीं था, लेकिन युद्ध के बाद भारत की इसमें भारी भागीदारी हो गई।

उनका आरोप है कि भारत ने रूस की ओर से बड़े पैमाने पर रिफाइंड उत्पादों को बेचा, जिससे रूस की "वॉर मशीन" को मदद मिली। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि अब यह मुद्दा सुलझ गया है। उन्होंने दावा किया कि 'द फाइनेंशियल टाइम्स' में उनके द्वारा लिखे गए एक लेख की वजह से ही भारत के रूसी तेल व्यापार में कमी आई है।

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भारत को बता चुके हैं 'क्रेमलिन का लॉन्ड्रोमैट'

पीटर नवारो भारत और रूस के बीच हो रहे तेल व्यापार के सबसे मुखर आलोचकों में से एक रहे हैं। फाइनेंशियल टाइम्स के अपने लेख में उन्होंने भारत के तेल व्यापार को "अवसरवादी" और रूस की अर्थव्यवस्था को अलग-थलग करने के अंतरराष्ट्रीय प्रयासों के लिए "नुकसानदेह" बताया था।

नवारो ने लिखा था, "भारत की आर्थिक मदद से रूस यूक्रेन पर हमले कर रहा है, जबकि अमेरिकी और यूरोपीय करदाताओं को यूक्रेन की रक्षा के लिए अरबों डॉलर खर्च करने पड़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ, भारत उच्च टैरिफ और व्यापारिक बाधाएं लगाकर अमेरिकी निर्यात के लिए दरवाजे बंद कर रहा है।"

इतना ही नहीं, नवारो ने अपनी आलोचनाओं को और तेज करते हुए कुछ दिनों बाद भारत को 'क्रेमलिन की लॉन्ड्रोमैट' तक कह दिया था। उन्होंने रूस-यूक्रेन संघर्ष को 'मोदी का युद्ध' बताते हुए दावा किया था कि तेल बिक्री से मॉस्को जो पैसा कमाता है, उसका इस्तेमाल यूक्रेन में उसके "युद्ध तंत्र" को फंड करने के लिए किया जाता है।

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नवारो की टिप्पणियों पर क्या था भारत का जवाब?

नवारो की इन विवादित टिप्पणियों पर भारत ने भी कड़ा रुख अपनाया था। पिछले साल सितंबर में भारत ने पीटर नवारो के बयानों को 'गलत और भ्रामक' करार देते हुए सिरे से खारिज कर दिया था। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने तब प्रतिक्रिया देते हुए कहा था, "हमने श्रीमान नवारो द्वारा दिए गए गलत और भ्रामक बयान देखे हैं और जाहिर तौर पर हम उन्हें पूरी तरह खारिज करते हैं।"

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अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।

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