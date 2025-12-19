Hindustan Hindi News
Hindi NewsIndia Newsperpetrators who gangraped a female student in Bengaluru have been apprehended
अश्लील वीडियो, ब्लैकमेल और गैंगरेप; बेंगलुरु में छात्रा से दरिंदगी की कहानी

संक्षेप:

Dec 19, 2025 11:32 am ISTNisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान
धोखा, अश्लील वीडियो, ब्लैकमेलिंग और फिर बार-बार बलात्कार। सिलसिलेवार अपराध की यह कहानी भारत की सिलिकॉन वैली कहे जाने वाले बेंगलुरु से कुछ दूर की है। जहां एक छात्रा को अपने भरोसे की कीमत इज्जत से चुकानी पड़ी। उसने जिस युवक पर भरोसा किया, उसने ही उसे इतना बेबस कर दिया कि वह गैरों के इस्तेमाल की चीज बन गई। समाज में खुद को बदनामी से बचाने की कोशिश में वह खुद अपनी इज्जत का सौदा करती रही। गैंगरेप की इस भयावह वारदात की सूचना अब कर्नाटक पुलिस तक पहुंची है।

पुलिस ने गुरुवार को 25 साल के एक युवक समेत दो अन्य को गिरफ्तार किया है। तीनों पर बेंगलुरु दक्षिण जिले के मगदी में छात्रा को ब्लैकमेल करने, गैंगरेप करने के आरोप हैं। पुलिस ने आरोपियों की पहचान 25 साल के विकास, 19 साल के प्रशांत और 28 साल के चेतन के रूप में की है। जबकि, पीड़िता कॉलेज छात्रा है। पुलिस का कहना है कि अपराध को सितंबर से अक्टूबर के बीच अंजाम दिया गया है।

तीनों को रामनगर जिला जेल न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, विकास और प्रशांत पीड़िता से अन्य कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों मगदी तक रोज यात्रा करते थे।

ऐसे शुरू हुआ दरिंदगी का सिलसिला

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में पुलिस के हवाले से बताया गया कि विकास ने सोशल मीडिया पर पीड़िता से दोस्ती की थी। दोनों के बीच करीब 6 महीने पहले बातचीत शुरू हुई थी। इसके बाद वह कथित तौर पर उसे चेतन के घर पर ले गया, जो उस समय खाली था। खबर है कि विकास ने उस दौरान दोनों के निजी पलों का वीडियो छात्रा की जानकारी के बगैर बना लिया था।

इसके बाद कथित तौर पर वीडियो प्रशांत और चेतन के साथ शेयर किए गए। इसके बाद तीनों ने पीड़िता को ब्लैकमेल किया और बार-बार संबंध बनाने के लिए मजबूर किया।

घर बुलाकर किया गैंगरेप

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, विकास ने छात्रा को ब्लैकमेल करना जारी रखा। उसने छात्रा को अक्तूबर में फिर घर आने के लिए कहा। यहां तीनों आरोपियों ने बारी-बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया। ब्लैकमेलिंग जारी रहने के बाद छात्रा ने विकास की बात मानने से इनकार कर दिया था। इसके बाद विकास ने कथित तौर पर वीडियो छात्रा के इंस्टाग्राम पर भेजा और उसे धमकाया।

ऐसे खुला दरिंदों का राज

परेशान होकर पीड़िता ने परिवार को सूचना दी और फिर बुधवार को पुलिस का रुख किया। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू की और गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके मोबाइल फोन सीज कर लिए हैं और फॉरेंसिक जांच चल रही है। आरोपियों के खिलाफ BNS यानी भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया है।

Gangrape Case Crime News
