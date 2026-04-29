Peoples Pulse Bengal Exit Poll: पीपुल्स पल्स सर्वे में बंगाल में TMC सरकार, अन्य राज्यों में किसके लिए क्या अनुमान
Peoples Pulse Bengal Exit Poll: पश्चिम बंगाल में दूसरे और अंतिम चरण के मतदान के बाद एग्जिट पोल जारी हो चुका है। पीपुल्स पल्स के एग्जिट पोल में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस को क्लीन स्वीप करता दिखाया गया है।
Peoples Pulse Bengal Exit Poll: पश्चिम बंगाल में दूसरे और अंतिम चरण के मतदान के बाद एग्जिट पोल जारी हो चुका है। पीपुल्स पल्स के एग्जिट पोल में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस को क्लीन स्वीप करता दिखाया गया है। इसके मुताबिक टीएमसी 2026 के विधानसभा चुनाव में 177 से 187 सीटें मिलने की बात कही गई है। वहीं, भाजपा के लिए 95 से 110 सीटें मिलने का अनुमान जाहिर किया गया है। गौरतलब है पश्चिम बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनाव के लिए दो चरणों में मतदान हुआ है। पहले चरण का मतदान 23 अप्रैल और दूसरे चरण का मतदान 29 अप्रैल को हुआ था।
भाजपा को कितनी सीटें
पीपुल्स पल्स ने जो एग्जिट पोल जारी किया है, उसमें टीएमसी को भारी बहुमत मिलने का अनुमान जताया गया है। 294 सीटों वाले पश्चिम बंगाल में टीएमसी को 177 से 187 सीटें मिलने की बात कही गई है। वहीं, भारतीय जनता पार्टी के तीसरे नंबर की बात होने की बात कही गई है। भाजपा को 95 से 110 सीटें मिलने का अनुमान जाहिर किया गया है। वहीं, लेफ्ट फ्रंट का पूरी तरह से सफाया होता नजर आ रहा है। पीपुल्स पल्स के मुताबिक लेफ्ट फ्रंट को शून्य से एक सीट मिल सकती है।
कांग्रेस का कैसा हाल
अगर बात कांग्रेस की करें तो उसके लिए भी पश्चिम बंगाल में कोई आश्चर्यजनक परिणाम आता नजर नहीं आ रहा है। पीपुल्स पल्स के एग्जिट पोल में कांग्रेस को सिफ एक से तीन सीटें मिलने का अनुमान है। अगर यह अनुमान नतीजों में परिवर्तित होता है यह राहुल गांधी के लिए फिर एक बड़ी हार होगी। राहुल गांधी चुनाव प्रचार में ममता बनर्जी और पीएम मोदी के खिलाफ लगातार आक्रामक थे। इस एग्जिट पोल में अन्य को 1 से 2 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है।
कैसा रहा बंगाल में मतदान
गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण में छिटपुट हिंसा के बीच शाम पांच बजे तक 3.21 करोड़ मतदाताओं में से करीब 90 प्रतिशत ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में कुछ समय के लिए तनाव का माहौल दिखा जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और भाजपा के शुभेंदु अधिकारी, जो इस प्रतिष्ठित सीट पर चुनाव लड़ रहे थे, ने एक ही बूथ क्षेत्र में एक-दूसरे पर जमकर आरोप-प्रत्यारोप लगाए। शाम पांच बजे तक राज्य में 89.99 प्रतिशत मतदान हुआ। राज्य के पूर्वी बर्धमान में सबसे अधिक 92.46 प्रतिशत मतदान हुआ, उसके बाद हुगली में 90.34 प्रतिशत मतदान हुआ।
तमिलनाडु का हाल
अगर तमिलनाडु की बात करें पीपुल्स पल्स के सर्वे में यहां पर डीएमके-कांग्रेस गठबंधन को बहुमत मिलता नजर आ रहा है। इसे 125 से 145 के बीच सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं, एनडीए को 65 से 80 सीटें मिल सकती हैं। चुनाव में पहली बार उतरी एक्टर विजय कुमार की टीवीके को 18 से 24 सीटें मिल सकती हैं। वहीं, एग्जिट पोल में 2 से 6 सीटें मिलने का अनुमान है। उल्लेखनीय है कि 234 सदस्यीय विधानसभा के लिए कुल 5.73 करोड़ मतदाताओं में से रिकॉर्ड 88.15 प्रतिशत मतदाताओं ने 443 महिलाओं सहित 4,023 उम्मीदवारों के किस्मत का फैसला करने के लिए अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया।
केरल में किसे कितनी सीट का अनुमान
केरल की बात करें तो पीपुल्स पल्स के एग्जिट पोल में यहां पर एलडीएफ को 55 से 65 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं, यूडीएफ को 75 से 85 सीटें मिल सकती हैं। यहां पर एनडीए को शून्य से 3 सीटें मिलने का अनुमान है। केरल में नौ अप्रैल को वोट डाले गए थे। कांग्रेस नीत संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) राज्य में एक दशक से जारी सत्तारूढ़ वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) शासन को बेदखल कर सत्ता में वापसी की कोशिश में जुटा है।
असम में हिमंता सरमा लौटेंगे वापस?
बड़ी संख्या में लोगों की निगाहें असम के विधानसभा चुनाव परिणाम पर भी हैं। असम के एग्जिट पोल्स में हिमंता सरमा की सरकार वापसी करती नजर आ रही है। पीपुल्स पल्स के एग्जिट पोल्स के मुताबिक एनडीए को असम में 68 से 72 सीटें मिलने का अनुमान हैं। वहीं, कांग्रेस गठबंधन यहां पर 22 से 26 सीटें हासिल कर सकती है। एआईयूडीएफ को 6 से 12 सीटें मिल सकती हैं। इसके अलावा अन्य को 6 से 12 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।