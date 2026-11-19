दुनिया के कई देशों में ऐसे लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जो खुद को नास्तिक या किसी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं मानते। चीन को छोड़कर दुनिया के अन्य देशों में ऐसे लोगों की संख्या 2070 तक 18 करोड़ से अधिक बढ़ सकती है।

दुनिया में इस्लाम धर्म मानने वालों की संख्या 2035 तक ईसाइयों से अधिक हो सकती है। प्यू रिसर्च सेंटर द्वारा बुधवार को जारी अनुमान में कहा गया है, इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा धर्म बन सकता है। धर्म के आधार पर आबादी को लेकर प्यू रिसर्च सेंटर पिछले 25 वर्षों से अध्ययन कर रहा है। इसके मुताबिक, इस्लाम और ईसाई धर्मों को मानने वालों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन मुस्लिम आबादी की वृद्धि दर काफी तेज है।

ताजा अनुमान के मुताबिक, 2020 में दुनिया में 227 करोड़ ईसाई और 202 करोड़ मुस्लिम थे। नए अनुमान में कहा गया है कि 2035 तक मुस्लिम आबादी बढ़कर 257 करोड़ और ईसाई आबादी 252 करोड़ हो सकती है। अगर मौजूदा रुझान जारी रहे तो 2070 तक दुनिया में मुस्लिमों की संख्या 360 करोड़ से अधिक और ईसाइयों की संख्या 300 करोड़ से कुछ कम हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक 2070 तक दुनिया की कुल आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी बढ़कर 36 फीसदी होने का अनुमान है। 2020 में यह आंकड़ा महज 26 फीसदी था। वहीं ईसाइयों की हिस्सेदारी करीब 29 फीसदी पर स्थिर रहने की अनुमान है।

रिपोर्ट के मुताबिक मुसलमानों की आबादी दुनिया में सबसे ज्यादा पाकिस्तान में होने का अनुमान है। इसके बाद मुस्लिमों का सबसे बड़ा ठिकाना भारत, नाइजीरिया और इंडोनेशिया होगा। बता दें कि फिलहाल दुनिया के सबसे ज्यादा मुसलमान इंडोनेशिया में रहते हैं।

धर्म से दूर होने वालों की संख्या बढ़ेगी दुनिया के कई देशों में ऐसे लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जो खुद को नास्तिक या किसी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं मानते। इन्हें ‘नोन्स’ कहा जाता है। चीन को छोड़कर दुनिया के अन्य देशों में ऐसे लोगों की संख्या 2070 तक 18 करोड़ से अधिक बढ़ सकती है।

अमेरिका-कनाडा में घटेगा ईसाइयों का बहुमत रिपोर्ट के मुताबिक, अगले 40 सालों में अमेरिका में ईसाई बहुसंख्यक आबादी नहीं रह जाएंगे। फिलहाल अमेरिका की कुल आबादी में ईसाइयों की हिस्सेदारी 62 प्रतिशत है, जो 2065 तक घटकर 50 प्रतिशत से नीचे आ सकती है। पड़ोसी देश कनाडा में भी 2030 तक ईसाइयों की आबादी 50 प्रतिशत से कम होने का अनुमान है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि यहां ऐसे लोगों की संख्या बढ़ी है जो कोई धार्मिक पहचान नहीं रखना चाहते।