9 साल में मुसलमान होंगे सबसे ज्यादा, घट जाएगी हिंदुओं की संख्या; रिसर्च में दावा
दुनिया के कई देशों में ऐसे लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जो खुद को नास्तिक या किसी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं मानते। चीन को छोड़कर दुनिया के अन्य देशों में ऐसे लोगों की संख्या 2070 तक 18 करोड़ से अधिक बढ़ सकती है।
दुनिया में इस्लाम धर्म मानने वालों की संख्या 2035 तक ईसाइयों से अधिक हो सकती है। प्यू रिसर्च सेंटर द्वारा बुधवार को जारी अनुमान में कहा गया है, इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा धर्म बन सकता है। धर्म के आधार पर आबादी को लेकर प्यू रिसर्च सेंटर पिछले 25 वर्षों से अध्ययन कर रहा है। इसके मुताबिक, इस्लाम और ईसाई धर्मों को मानने वालों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन मुस्लिम आबादी की वृद्धि दर काफी तेज है।
ताजा अनुमान के मुताबिक, 2020 में दुनिया में 227 करोड़ ईसाई और 202 करोड़ मुस्लिम थे। नए अनुमान में कहा गया है कि 2035 तक मुस्लिम आबादी बढ़कर 257 करोड़ और ईसाई आबादी 252 करोड़ हो सकती है। अगर मौजूदा रुझान जारी रहे तो 2070 तक दुनिया में मुस्लिमों की संख्या 360 करोड़ से अधिक और ईसाइयों की संख्या 300 करोड़ से कुछ कम हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक 2070 तक दुनिया की कुल आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी बढ़कर 36 फीसदी होने का अनुमान है। 2020 में यह आंकड़ा महज 26 फीसदी था। वहीं ईसाइयों की हिस्सेदारी करीब 29 फीसदी पर स्थिर रहने की अनुमान है।
रिपोर्ट के मुताबिक मुसलमानों की आबादी दुनिया में सबसे ज्यादा पाकिस्तान में होने का अनुमान है। इसके बाद मुस्लिमों का सबसे बड़ा ठिकाना भारत, नाइजीरिया और इंडोनेशिया होगा। बता दें कि फिलहाल दुनिया के सबसे ज्यादा मुसलमान इंडोनेशिया में रहते हैं।
धर्म से दूर होने वालों की संख्या बढ़ेगी
दुनिया के कई देशों में ऐसे लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जो खुद को नास्तिक या किसी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं मानते। इन्हें ‘नोन्स’ कहा जाता है। चीन को छोड़कर दुनिया के अन्य देशों में ऐसे लोगों की संख्या 2070 तक 18 करोड़ से अधिक बढ़ सकती है।
अमेरिका-कनाडा में घटेगा ईसाइयों का बहुमत
रिपोर्ट के मुताबिक, अगले 40 सालों में अमेरिका में ईसाई बहुसंख्यक आबादी नहीं रह जाएंगे। फिलहाल अमेरिका की कुल आबादी में ईसाइयों की हिस्सेदारी 62 प्रतिशत है, जो 2065 तक घटकर 50 प्रतिशत से नीचे आ सकती है। पड़ोसी देश कनाडा में भी 2030 तक ईसाइयों की आबादी 50 प्रतिशत से कम होने का अनुमान है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि यहां ऐसे लोगों की संख्या बढ़ी है जो कोई धार्मिक पहचान नहीं रखना चाहते।
हिंदुओं की आबादी पर रिपोर्ट में क्या?
रिपोर्ट में बताया गया है कि हिंदुओं की आबादी संख्या के लिहाज से तो बढ़ेगी, लेकिन दुनिया की कुल आबादी में उनका प्रतिशत घटने का अनुमान है। इसके अलावा संख्या के लिहाज से भारत में हिंदुओं की आबादी में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी होगी। हालांकि भारत के बाहर अमेरिका समेत कई देशों में हिंदुओं की आबादी बढ़ने की रफ्तार इससे भी तेज रहने का अनुमान है। दुनिया की कुल आबादी में यहूदियों की संख्या भी घटने की संभावना है। अन्य धर्मों की बात करें तो आने वाले दशकों में बौद्धों की आबादी भी घटेगी और दुनिया की कुल आबादी में उनकी हिस्सेदारी भी और कम होने की आशंका है।
लेखक के बारे मेंJagriti Kumari
जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।और पढ़ें