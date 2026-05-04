घुसपैठियों को मिला मुंहतोड़ जवाब; बंगाल में BJP की जीत पर अमित शाह का पहला रिएक्शन
West Bengal Election Result 2026: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में भाजपा की विधानसभा चुनाव में मिली बड़ी जीत पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि लोगों ने घुसपैठियों को सबक सिखा दिया है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में भाजपा की विधानसभा चुनाव में मिली बड़ी जीत पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि लोगों ने घुसपैठियों को सबक सिखा दिया है। अमित शाह ने कहा कि लोगों ने घुसपैठियों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। उन्होंने इस जनादेश को जनता की स्पष्ट इच्छा बताया। अमित शाह ने आगे कहा कि बंगाल की जनता ने घुसपैठ, तुष्टीकरण और हिंसा की राजनीति को नकारते हुए विकास, सुरक्षा और सुशासन की राह चुनी है। अमित शाह की ओर ये यह बयान ऐसे समय में आया है जब भाजपा ने पश्चिम बंगाल में अपनी सीटों में जबरदस्त वृद्धि की है, और पहली बार बंगाल में सरकार बनाने जा रही है।
सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर अमित शाह ने बंगाल की जनता को धन्यवाद देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को जनादेश का मुख्य आधार बताया। उन्होंने लिखा कि बंगाल की जनता को लाखों सलाम। यह जोरदार जनमानस उन लोगों के प्रति करारा जवाब है जो भय फैलाते हैं, तुष्टीकरण करते हैं और घुसपैठियों को संरक्षण देते हैं। अमित शाह ने इसे टीएमसी के 'डर' के मुकाबले प्रधानमंत्री मोदी में जनता के विश्वास की जीत बताया। उन्होंने कहा कि यह टीएमसी के ‘डर’ पर नरेंद्र मोदी जी में विश्वास की जीत है।
भाजपा के संगठनात्मक विस्तार पर जोर देते हुए गृह मंत्री ने कहा कि मेरे जैसे हर भाजपा कार्यकर्ता के लिए यह गर्व का क्षण है कि गंगोत्री में गंगा माता के उद्गम स्थल से लेकर गंगासागर तक आज भाजपा का भगवा झंडा हर जगह शान से लहरा रहा है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के संघर्ष और बलिदान को याद करते हुए कहा कि बंगाल में भाजपा की यह ऐतिहासिक जीत हमारे अनगिनत कार्यकर्ताओं के बलिदानों, संघर्षों और शहादतों का परिणाम है। यह उन परिवारों के धैर्य की जीत है, जिन्होंने हिंसा सहते हुए भी भगवा झंडा कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने आगे लिखा कि भाजपा के शून्य से आज के शानदार बहुमत तक के इस कठिन सफर में मैं उन सभी कार्यकर्ताओं को नमन करता हूं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, हिंसा सही, यातनाएं झेलीं और फिर भी विचारधारा के मार्ग से कभी विचलित नहीं हुए। उनके परिवारों को भी नमन।
अमित शाह ने कहा कि बंगाल की जनता ने भारी बहुमत देकर सभी शहीद भाजपा कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि दी है। टीएमसी पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता ने घुसपैठियों और उनके समर्थकों को ऐसा सबक सिखाया है कि तुष्टीकरण की राजनीति में लिप्त पार्टियां इसे कभी नहीं भूल पाएंगी। भविष्य की दिशा स्पष्ट करते हुए शाह ने आश्वासन दिया कि बंगाल ने मोदी जी के नेतृत्व में जो आशा और आकांक्षा व्यक्त की है, हम उसे निश्चित रूप से पूरा करेंगे। भाजपा बंगाल की खोई हुई गरिमा को पुनर्स्थापित करने और ‘सोनार बांग्ला’ के सपने को साकार करने के लिए दिन-रात काम करेगी।
अमित शाह ने यह बयान ऐसे समय में दिया है जब मतगणना के रुझान 294 सदस्यीय पश्चिम बंगाल विधानसभा में भाजपा के मजबूत प्रदर्शन की ओर इशारा कर रहे हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, भाजपा ने 18 सीटें जीत ली हैं और 185 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि तृणमूल कांग्रेस ने 8 सीटें जीती हैं और 76 पर आगे है।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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