भाजपा छोड़ते ही अन्नामलाई के पीछे चल पड़े लोग, 24 घंटे में ही 14 लाख जुड़े
अन्नामलाई की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए से लोगों से उनसे जुड़ने की अपील की गई है। अब तक 14 लाख से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं और यह संख्या लगातार बढ़ रही है। वेबसाइट पर बताया गया है कि यह आंदोलन लोगों का है।
अन्नामलाई ने भाजपा से इस्तीफा देते हुए अपना नया राजनैतिक आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया। तमिलनाडु की राजनीति करने वाले अन्नामलाई कई महीनों से भाजपा में साइडलाइन थे और पार्टी ने उनके खिलाफ जाते हुए एआईएमडीएमके के साथ गठबंधन किया था। अन्नामलाई यह गठबंधन नहीं चाहते थे। भाजपा छोड़ने के बाद अब अन्नामलाई अपनी पार्टी बनाएंगे और अगला चुनाव लड़ेंगे। पहले 24 घंटे में उन्हें काफी समर्थन भी मिलता दिखाई दिया। लगभग 14 लाख लोग उनके इस राजनैतिक आंदोलन से जुड़ गए।
अपने इस्तीफे के लेटर में अन्नामलाई ने कहा, "इस समय, मैं शीर्ष नेतृत्व के साथ हुई कई बातचीत और पिछले 18 महीनों में उनके सामने जाहिर किए गए अपने मतभेदों को याद करना चाहूंगा। तमिलनाडु में विकास-उन्मुख और सांस्कृतिक रूप से जुड़ी राजनीति को आगे बढ़ाने के बारे में मेरे विचारों से मैं शीर्ष नेतृत्व पर और बोझ नहीं डालना चाहता। हमारे वरिष्ठ नेतृत्व के साथ बातचीत के बाद, मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि तमिलनाडु को लेकर हमारी सोच एक जैसी नहीं है।"
अन्नामलाई तमिलनाडु में पूर्व आईपीएस अधिकारी रहे हैं और साल 2020 में वह भाजपा में शामिल होते हुए राजनीति की शुरुआत की थी। उन्हें कुछ ही समय में पहले भाजपा का तमिलनाडु उपाध्यक्ष बनाया गया और एक साल के भीतर ही राज्य में भाजपा के अध्यक्ष बन गए। अन्नामलाई की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए से लोगों से उनसे जुड़ने की अपील की गई है। अब तक 14 लाख से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं और यह संख्या लगातार बढ़ रही है। वेबसाइट पर बताया गया है कि यह आंदोलन लोगों का है। आइए आगे बढ़ें, कदम उठाएं और बदलाव लाएं। लीडर बनने के लिए वॉलंटियर के तौर पर जुड़ें।
कैसे जुड़ें मूवमेंट से
बता दें कि वेबसाइट पर साइन अप करने के लिए, लोग जॉइन द मूवमेंट ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। उन्हें अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालनी होगी। छह डिजिट के OTP वेरिफिकेशन के बाद, यूजर्स को उनके नाम, जन्मतिथि और पासवर्ड के साथ एक लॉगिन ID मिलेगी, जिसे वे डाउनलोड कर सकते हैं। पार्टी में पदों के लिए भी पहले से नियम हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति एक पद को बार-बार नहीं संभाल सकता। अन्नामलाई ने यह भी कहा कि एक विधायक या सांसद कितनी बार चुना जाएगा, यह तय करना होगा। हम एक पॉलिटिकल लीगेसी इंस्टिट्यूट बनाने जा रहे हैं।
'खुद को बदलें और बदलाव लाएं'
इससे पहले, पूर्व आईपीएस अधिकारी ने सोशल मीडिया पर अपने संबोधन में उनके राजनीतिक दृष्टिकोण की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए कहा, "आइए हम खुद को बदलें, और बदलाव स्वाभाविक रूप से होगा... आंदोलन का मूल सिद्धांत है कि खुद को बदलें और बदलाव लाएं (मारुवोम, मातृवोम)।" अन्नामलाई की इस घोषणा के बाद, तमिलनाडु की भाजपा युवा मोर्चा इकाई के कानूनी संयोजक अभिलाष गोपीनाथ ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। गोपीनाथ ने अपने त्यागपत्र में कहा, ''मेरा यह निर्णय के. अन्नामलाई के मार्ग और दृष्टिकोण का अनुसरण करने की मेरी दृढ़ इच्छा से प्रेरित है, जिनके नेतृत्व, ईमानदारी और सार्वजनिक जीवन के प्रति प्रतिबद्धता ने मुझे राजनीति में प्रवेश करने के लिए प्रेरित किया तथा मेरी राजनीतिक यात्रा को प्रभावित करना जारी रखा है।''
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लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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