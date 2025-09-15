ब्रिटेन के लोगों को सता रहा गुलामी का डर? मुस्लिमों से मानते हैं सबसे बड़ा खतरा

ब्रिटेन में एंटी इमिग्रेशन रैली में शामिल लोगों का कहना था कि जिनको कभी हमने गुलाम बनाया था, आज वे हमें गुलाम बनाने पर तुले हैं। बता दें कि शनिवार की रैली में 1 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए थे।

यूके में एंटी इमिग्रेशन रैली के बाद कम से कम 24 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। शनिवार को लंदन की सड़कों पर लाखों लोगों ने उतरकर प्रदर्शन किया था। कई जगहों पर प्रदर्शनाकिरयों और पुलिस के बीच झड़प हो गई जिसमें कम से कम 26 अधिकारी घायल हो गए। दक्षिणपंथी टॉमी रॉबिंसन के आह्वान पर 1 लाख से ज्यादा लोगों ने कैपिटल स्ट्रीट की ओर मार्च किया था। वैसे तो यह रैली अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर की गई थी लेकिन इसका असल मकसद इमिग्रेशन और मुस्लिमों के खिलाफ था। रैली में एक आवाज गूंज रही थी, 'जिनको हमने गुलाम बनाया था, वे हमें गुलाम बना रहे हैं।'

दक्षिणपंथियों का मानना है कि कोर्ट, लिबरल मीडिया और प्रशासन अल्पसंख्यकों के अधिकारों के प्रति इतना झुक गए हैं कि वे बहुसंख्यकों के साथ अन्याय करने लगते हैं। रॉबिंसन हाल ही में जेल से बाहर आए हैं। कोर्ट का आदेश ना मानने की वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया था। रॉबिंसन ने पहले ही कहा था कि जेल से निकलने के बाद वह फ्री स्पीच रैली निकालेंगे।

बीते कुछ सालों से ब्रिटेन में मुस्लिम देशों से शरणार्थी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। रॉबिंसन का कहना है कि सीरिया और अन्य देशों से आने वाले नावों को समंदर से ही लौटा दिया जाए। उनका कहना है कि हमें अपने बच्चों का भी खयाल करना है। बता दें कि रॉबिंसन की रैली के बाद माइग्रेशन के समर्थन में भी एक रैली निकाली गई जिसमें करीब 5 हजार लोग शामिल हुए।