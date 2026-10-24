अभिजीत दीपके जैसे लोग सिरदर्द बन जाएंगे; चीन का जिक्र कर पीयूष गोयल ने ली चुटकी

दीपके की सीजेपी भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। नीट पेपर होने के मुद्दे पर दिल्ली के जंतर-मंतर पर CJP के धरने के कारण शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा था।

Abhijeet Dipke News: केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बर्लिन में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) नेता अभिजीत दीपके की चुटकी लेते हुए उन्हें देश के लिए सिरदर्द बताया। उन्होंने भारतीय प्रतिभाओं को वापस लाने के लिए सरकार को कार्यक्रमों के बारे में बात करते हुए दीपके का मजाक उड़ाया है। गोयल ने चीन की एक सरकारी पहल का उदाहरण देते हुए कहा कि चीन विदेशों से शीर्ष वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और आईटी एक्सपर्ट्स को वापस बुलाता है ताकि प्रतिभाओं के पलायन को रोक सके।

गोयल ने चुटकी लेते हुए कहा, "आप दुनिया में कहीं भी जाएं आपको बड़ी संख्या में भारतीय प्रतिभाएं मिलेंगी। लेकिन हम उन्हें वापस भारत कैसे लाएं? हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि इसका कोई दुरुपयोग न हो। चीन में लोग इसके दुरुपयोग से डरते हैं। वहां लोग बस गायब हो सकते हैं। अगर भारत में कोई इसका दुरुपयोग करता है तो मैं ही गायब हो जाऊंगा।"

जब उनसे पूछा गया कि क्या भारत भी चीन जैसी कोई पहल शुरू करेगा तो गोयल ने कहा, "यह एक अच्छी पहल है, लेकिन यहीं पर तानाशाही और लोकतंत्र के बीच का अंतर आ जाता है।"

जब गोयल ने ली दीपके की चुटकी गोयल ने कहा, "अगर हम ऐसा करते हैं तो अभिजीत दीपके जैसे लोग आकर कहेंगे कि छात्रों को फंड देना और स्कॉलरशिप देना तो सरकार का काम है, तो फिर हम खुद ऐसा क्यों करें? क्या मैं सही कह रहा हूं या गलत? दुर्भाग्य से ऐसे लोग आकर हमारे लिए सिरदर्द बन जाएंगे। इसलिए, हमें अपने लोकतंत्र को ध्यान में रखते हुए ही अपनी नीतियां बनानी होंगी।"

आपको बता दें कि अभिजीत दीपके की सीजेपी भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। इससे पहले नीट पेपर होने के मुद्दे पर दिल्ली के जंतर-मंतर पर CJP के धरने के कारण जुलाई में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा था।

जर्मनी दौरे पर हैं पियूष गोयल आपको बता दें कि पियूष गोयल 22 से 27 अक्टूबर तक जर्मनी और नीदरलैंड की आधिकारिक यात्रा पर हैं। उनके साथ लगभग 100 भारतीय व्यवसायों और स्टार्टअप्स का एक प्रतिनिधिमंडल भी है। उन्होंने 'बर्लिन ग्लोबल डायलॉग 2026' में एक सत्र के दौरान यूरोप के जलवायु रुख को चुनौती दी। उन्होंने तर्क दिया कि जलवायु संकट के लिए विकसित देश जिम्मेदार हैं।