यहां तो 'राजा से भी ज्यादा वफादारी' वाली बीमारी, जूडिशियल सिस्टम पर क्यों भड़क उठे मीलॉर्ड?

जस्टिस भुइयां ने यह भी कहा कि आजकल छोटे-छोटे मुद्दों—जैसे सोशल मीडिया पोस्ट या विरोध प्रदर्शन पर भी FIR दर्ज हो रही हैं, जिससे अदालतों का कीमती समय बर्बाद हो रहा है।

देश की न्याय व्यवस्था को लेकर एक महत्वपूर्ण और आत्ममंथन करने वाला बयान सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस उज्जल भुइयां ने न्यायपालिका के भीतर मौजूद एक चिंताजनक प्रवृत्ति की ओर इशारा करते हुए कहा कि “राजा से भी ज्यादा वफादार बनने की मानसिकता” के कारण कई लोग वर्षों तक जेलों में बंद रहने को मजबूर हो जाते हैं। बेंगलुरु में आयोजित एक राष्ट्रीय सम्मेलन में बोलते हुए जस्टिस भुइयां ने कहा कि कड़े कानूनों के मामलों में यह समस्या और अधिक गंभीर हो जाती है।

जस्टिस भुइयां ने कहा, “इस मानसिकता के चलते कई आरोपी महीनों ही नहीं, बल्कि वर्षों तक जेल में बंद रहते हैं, क्योंकि उनके मामलों का निपटारा समय पर नहीं हो पाता।” इसके साथ ही उन्होंने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के संदर्भ में कहा कि यह एक शक्तिशाली कानून है, लेकिन इसका अत्यधिक उपयोग इसकी प्रभावशीलता को कम कर सकता है। जस्टिस भुइयां ने इसी तरह गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत कम सजा दर (लगभग 5% या उससे कम) पर भी उन्होंने सवाल उठाए। उन्होंने पूछा, “जब दोषसिद्धि दर इतनी कम है, तो किसी आरोपी को सालों तक जेल में क्यों रखा जाए?”

छोटे मामलों में FIR दर्ज करने पर आपत्ति जस्टिस भुइयां ने यह भी कहा कि आजकल छोटे-छोटे मुद्दों—जैसे सोशल मीडिया पोस्ट या विरोध प्रदर्शन पर भी FIR दर्ज हो रही हैं, जिससे अदालतों का कीमती समय बर्बाद हो रहा है। उन्होंने बताया कि कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट को विशेष जांच दल (SIT) बनानी पड़ती है, जो न्यायिक संसाधनों पर अतिरिक्त बोझ डालता है।

कम महिला प्रतिनिधित्व पर भी चिंता रविवार को बेंगलुरु में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन में जस्टिस भुइयां ने उच्च न्यायपालिका में महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व पर भी अफसोस व्यक्त किया। उन्होंने इसकी तुलना देश भर में जिला न्यायपालिका में न्यायिक अधिकारियों के पदों पर 50 प्रतिशत से अधिक महिलाओं की नियुक्ति से की। जस्टिस भुइयां ने कहा "लेकिन क्या संवैधानिक अदालतों में भी यही प्रणाली लागू हुई है? सवाल यही है। यहीं पर कॉलेजियम प्रणाली की जांच पड़ताल का महत्व सामने आता है। ऐसा क्यों है कि जब मूल्यांकन व्यक्तिपरक हो जाता है, तो महिलाएं उस स्तर तक नहीं पहुंच पातीं?''

SC में 1950 से केवल 11 महिला जज उन्होंने कहा, ''1950 से अब तक उच्चतम न्यायालय के 287 न्यायाधीशों में से कुल मिलाकर केवल 11 महिला न्यायाधीश रही हैं। ऐसा क्यों? फातिमा बीवी से लेकर अब न्यायमूर्ति नागरत्ना तक, यह आंकड़ा लगभग दो प्रतिशत।" सम्मेलन का विषय “विकसित भारत” था, लेकिन न्यायमूर्ति भुइयां ने साफ कहा कि न्यायपालिका को राजनीतिक नारों से दूरी बनाए रखनी चाहिए। उन्होंने कहा, “विकसित भारत एक राजनीतिक लक्ष्य हो सकता है, लेकिन न्यायपालिका को स्वतंत्र रहकर काम करना चाहिए।”