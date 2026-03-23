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यहां तो 'राजा से भी ज्यादा वफादारी' वाली बीमारी, जूडिशियल सिस्टम पर क्यों भड़क उठे मीलॉर्ड?

Mar 23, 2026 08:56 pm ISTPramod Praveen लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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जस्टिस भुइयां ने यह भी कहा कि आजकल छोटे-छोटे मुद्दों—जैसे सोशल मीडिया पोस्ट या विरोध प्रदर्शन पर भी FIR दर्ज हो रही हैं, जिससे अदालतों का कीमती समय बर्बाद हो रहा है।

यहां तो 'राजा से भी ज्यादा वफादारी' वाली बीमारी, जूडिशियल सिस्टम पर क्यों भड़क उठे मीलॉर्ड?

देश की न्याय व्यवस्था को लेकर एक महत्वपूर्ण और आत्ममंथन करने वाला बयान सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस उज्जल भुइयां ने न्यायपालिका के भीतर मौजूद एक चिंताजनक प्रवृत्ति की ओर इशारा करते हुए कहा कि “राजा से भी ज्यादा वफादार बनने की मानसिकता” के कारण कई लोग वर्षों तक जेलों में बंद रहने को मजबूर हो जाते हैं। बेंगलुरु में आयोजित एक राष्ट्रीय सम्मेलन में बोलते हुए जस्टिस भुइयां ने कहा कि कड़े कानूनों के मामलों में यह समस्या और अधिक गंभीर हो जाती है।

जस्टिस भुइयां ने कहा, “इस मानसिकता के चलते कई आरोपी महीनों ही नहीं, बल्कि वर्षों तक जेल में बंद रहते हैं, क्योंकि उनके मामलों का निपटारा समय पर नहीं हो पाता।” इसके साथ ही उन्होंने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के संदर्भ में कहा कि यह एक शक्तिशाली कानून है, लेकिन इसका अत्यधिक उपयोग इसकी प्रभावशीलता को कम कर सकता है। जस्टिस भुइयां ने इसी तरह गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत कम सजा दर (लगभग 5% या उससे कम) पर भी उन्होंने सवाल उठाए। उन्होंने पूछा, “जब दोषसिद्धि दर इतनी कम है, तो किसी आरोपी को सालों तक जेल में क्यों रखा जाए?”

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छोटे मामलों में FIR दर्ज करने पर आपत्ति

जस्टिस भुइयां ने यह भी कहा कि आजकल छोटे-छोटे मुद्दों—जैसे सोशल मीडिया पोस्ट या विरोध प्रदर्शन पर भी FIR दर्ज हो रही हैं, जिससे अदालतों का कीमती समय बर्बाद हो रहा है। उन्होंने बताया कि कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट को विशेष जांच दल (SIT) बनानी पड़ती है, जो न्यायिक संसाधनों पर अतिरिक्त बोझ डालता है।

कम महिला प्रतिनिधित्व पर भी चिंता

रविवार को बेंगलुरु में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन में जस्टिस भुइयां ने उच्च न्यायपालिका में महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व पर भी अफसोस व्यक्त किया। उन्होंने इसकी तुलना देश भर में जिला न्यायपालिका में न्यायिक अधिकारियों के पदों पर 50 प्रतिशत से अधिक महिलाओं की नियुक्ति से की। जस्टिस भुइयां ने कहा "लेकिन क्या संवैधानिक अदालतों में भी यही प्रणाली लागू हुई है? सवाल यही है। यहीं पर कॉलेजियम प्रणाली की जांच पड़ताल का महत्व सामने आता है। ऐसा क्यों है कि जब मूल्यांकन व्यक्तिपरक हो जाता है, तो महिलाएं उस स्तर तक नहीं पहुंच पातीं?''

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SC में 1950 से केवल 11 महिला जज

उन्होंने कहा, ''1950 से अब तक उच्चतम न्यायालय के 287 न्यायाधीशों में से कुल मिलाकर केवल 11 महिला न्यायाधीश रही हैं। ऐसा क्यों? फातिमा बीवी से लेकर अब न्यायमूर्ति नागरत्ना तक, यह आंकड़ा लगभग दो प्रतिशत।" सम्मेलन का विषय “विकसित भारत” था, लेकिन न्यायमूर्ति भुइयां ने साफ कहा कि न्यायपालिका को राजनीतिक नारों से दूरी बनाए रखनी चाहिए। उन्होंने कहा, “विकसित भारत एक राजनीतिक लक्ष्य हो सकता है, लेकिन न्यायपालिका को स्वतंत्र रहकर काम करना चाहिए।”

असहमति का सम्मान जरूरी

बार एंड बेंच के मुताबिक, उन्होंने जोर दिया कि एक विकसित समाज में असहमति (dissent) के लिए जगह होना जरूरी है। उन्होंने कहा, “असहमति को अपराध नहीं माना जाना चाहिए।” न्यायमूर्ति भुइयां ने समाज में मौजूद भेदभाव, खासकर दलितों के साथ होने वाले व्यवहार पर भी कड़ी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि जब तक समाज में ऐसी असमानताएं बनी रहेंगी, तब तक “विकास” का दावा अधूरा रहेगा। अपने संबोधन के अंत में उन्होंने कहा कि न्यायपालिका के पास न तो “धन” है और न ही “बल”, उसकी सबसे बड़ी ताकत जनता का विश्वास है।

Pramod Praveen

लेखक के बारे में

Pramod Praveen

प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।

अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।

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