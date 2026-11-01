नूडल्स में मिर्ची ज्यादा होने पर हंगामा, बेंगलुरु में असम के लोगों के साथ मारपीट
बेंगलुरु में नूडल्स बनाने का काम करने वाले तीन असमिया लोगों के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। पुलिस के मुताबिक यह पूरा विवाद नूडल्स में मिर्च की मात्रा ज्यादा होने से शुरू हुआ था।
बेंगलुरु में इलेक्ट्रानिक सिटी के पास तीखे नूडल्स को लेकर फूड कॉर्नर लगाकर आजीविका कमाने वाले असमिया लोगों के साथ शराबियों ने मारपीट कर दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक यहां फास्ट फूड स्टॉल पर पहुंचे कुछ लोगों ने नूडल्स में मिर्च ज्यादा होने की शिकायत करना शुरू कर दी। स्टॉफ ने इन्हें दूसरी चीजें ऑफर की, लेकिन विवाद बढ़ता गया। देखते ही देखते यह मामला हाथापाई पर पहुंच गया। ग्राहक बनकर आए तीनों आरोपियों ने जमकर उत्पात मचाया और फूड स्टॉल स्टॉफ के साथ मारपीट कर दी।
एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक यह घटना दक्षिण बेंगलुरू के डोड्डाथोगुरू इलाके में हुई। असम से आए कुछ लोग यहां पर फास्टफूड कॉर्नर चलाते हैं। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, गुरुवार को देर शाम इस कॉर्नर पर तीन लोग आए। इन्होंने नूडल्स ऑर्डर किए। थोड़ी देर के बाद उन्हें नूडल्स बनाकर दे भी दिए गए। लेकिन शराब पिए हुए इन लोगों ने नूडल्स में ज्यादा मिर्ची और तीखापन होने की बात कह कर विवाद करना शुरू कर दिया। स्टॉफ ने इन्हें समझाने की कोशिश की लेकिन शराब के नशे में होने की वजह से यह हाथापाई पर उतर आए।
इसके बाद दोनों पक्षों के बीच में हाथापाई शुरू हो गई। इसमें फूड कॉर्नर पर काम करने वाले लोगों की पहचान दीपक थापा, हेमा और लक्ष्मी लामा के रूप में हुई है। यह सभी असम के रहने वाले हैं। वह यहां आकर अपना बिजनेस करते हैं। वहीं हमलावरों की पहचान नागराज, चंद्रू और देवराज के रूप में हुई है। यह तीनों ही चामराजनगर के रहने वाले हैं।
इस घटना का वीडियो तेजी के साथ सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। इसमें दोनों पक्षों के बीच में विवाद देखा जा सकता है। वायरल वीडियो में दोनों ही पक्ष एक दूसरे के साथ मारपीट करते हुए देखे जा सकते हैं। बाद में आसपास के लोग उन्हें छुड़ाकर अलग करते है। तभी वहां पुलिस भी पहुंच जाती है। पुलिस ने बताया कि इस मामले में शिकायत दर्ज कर ली गई है। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई है।
लेखक के बारे मेंUpendra Thapak
उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।और पढ़ें