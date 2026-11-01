नूडल्स में मिर्ची ज्यादा होने पर हंगामा, बेंगलुरु में असम के लोगों के साथ मारपीट

बेंगलुरु में नूडल्स बनाने का काम करने वाले तीन असमिया लोगों के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। पुलिस के मुताबिक यह पूरा विवाद नूडल्स में मिर्च की मात्रा ज्यादा होने से शुरू हुआ था।

बेंगलुरु में इलेक्ट्रानिक सिटी के पास तीखे नूडल्स को लेकर फूड कॉर्नर लगाकर आजीविका कमाने वाले असमिया लोगों के साथ शराबियों ने मारपीट कर दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक यहां फास्ट फूड स्टॉल पर पहुंचे कुछ लोगों ने नूडल्स में मिर्च ज्यादा होने की शिकायत करना शुरू कर दी। स्टॉफ ने इन्हें दूसरी चीजें ऑफर की, लेकिन विवाद बढ़ता गया। देखते ही देखते यह मामला हाथापाई पर पहुंच गया। ग्राहक बनकर आए तीनों आरोपियों ने जमकर उत्पात मचाया और फूड स्टॉल स्टॉफ के साथ मारपीट कर दी।

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक यह घटना दक्षिण बेंगलुरू के डोड्डाथोगुरू इलाके में हुई। असम से आए कुछ लोग यहां पर फास्टफूड कॉर्नर चलाते हैं। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, गुरुवार को देर शाम इस कॉर्नर पर तीन लोग आए। इन्होंने नूडल्स ऑर्डर किए। थोड़ी देर के बाद उन्हें नूडल्स बनाकर दे भी दिए गए। लेकिन शराब पिए हुए इन लोगों ने नूडल्स में ज्यादा मिर्ची और तीखापन होने की बात कह कर विवाद करना शुरू कर दिया। स्टॉफ ने इन्हें समझाने की कोशिश की लेकिन शराब के नशे में होने की वजह से यह हाथापाई पर उतर आए।

इसके बाद दोनों पक्षों के बीच में हाथापाई शुरू हो गई। इसमें फूड कॉर्नर पर काम करने वाले लोगों की पहचान दीपक थापा, हेमा और लक्ष्मी लामा के रूप में हुई है। यह सभी असम के रहने वाले हैं। वह यहां आकर अपना बिजनेस करते हैं। वहीं हमलावरों की पहचान नागराज, चंद्रू और देवराज के रूप में हुई है। यह तीनों ही चामराजनगर के रहने वाले हैं।