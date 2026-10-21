'लोगों ने सुप्रीम कोर्ट जला दिया', वीडियो शेयर कर बुरे फंसे संजय राउत; FIR की मांग कर रहे वकील
संजय राउत के अल्बानिया में सुप्रीम कोर्ट जलाए जाने की घटना का जिक्र कर भारत को सबक लेने की सलाह देने वाले बयान पर विवाद बढ़ गया है। अधिवक्ता विनीत जिंदल ने दिल्ली पुलिस से शिकायत कर FIR की मांग की है।
शिवसेना (यूबीटी) के राज्यसभा सांसद संजय राउत की एक सोशल मीडिया पोस्ट पर विवाद बढ़ गया है। राउत ने अल्बानिया में सुप्रीम कोर्ट को जलाए जाने की घटना का जिक्र करते हुए भारत को उससे सबक लेने की सलाह दी थी। अब इस पर अधिवक्ता विनीत जिंदल ने दिल्ली पुलिस से शिकायत कर राउत के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि राउत की टिप्पणी संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा देने का जोखिम पैदा करती है।
दिल्ली पुलिस कमिश्नर से शिकायत, इन धाराओं में कार्रवाई की मांग
विनीत जिंदल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर बताया कि उन्होंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर और ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस (इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस-IFSO) से संजय राउत के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। शिकायत में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 353(1)(b), 152, 196 और 197 के साथ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के लागू प्रावधानों के तहत कार्रवाई की मांग की गई है।
जिंदल के मुताबिक, शिकायत का संबंध राउत की उस सोशल मीडिया पोस्ट से है, जिसमें उन्होंने अल्बानिया के सुप्रीम कोर्ट को जलाए जाने का जिक्र किया था और कहा था कि भारत समेत दूसरे देशों को इन घटनाओं से सबक लेना चाहिए।
जिंदल ने कहा कि शिकायत में संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ कथित तौर पर हिंसा को बढ़ावा देने के मामले की जांच की मांग की गई है। उन्होंने न्याय के शासन और न्यायिक संस्थाओं की गरिमा की रक्षा करने की जरूरत पर भी जोर दिया।
क्या है संजय राउत की पोस्ट, जिस पर हुआ विवाद?
विवाद उस वक्त शुरू हुआ, जब संजय राउत ने एक्स पर अल्बानिया में कथित भ्रष्टाचार को लेकर हुए विरोध प्रदर्शनों के बीच सुप्रीम कोर्ट को जलाए जाने की घटना का जिक्र किया। उन्होंने दावा किया कि प्रदर्शनकारी इस बात से नाराज थे कि सुप्रीम कोर्ट कथित तौर पर भ्रष्ट प्रधानमंत्रियों की मदद कर रहा था।
राउत ने अपनी पोस्ट में लिखा कि अल्बानिया के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को जला दिया। उनके मुताबिक, लोग इसलिए नाराज थे क्योंकि अदालत भ्रष्ट प्रधानमंत्रियों की मदद कर रही थी। उन्होंने यह भी दावा किया कि प्रदर्शनकारियों ने संसद और सरकारी कार्यालयों के साथ-साथ मंत्रियों के घरों पर भी हमला किया। राउत ने अपनी पोस्ट में कहा कि सभी देशों को इन घटनाओं से सबक लेना चाहिए, खासकर भारत को।
बीजेपी ने साधा निशाना, अराजकता को बढ़ावा देने का आरोप
संजय राउत की टिप्पणी के बाद बीजेपी नेताओं ने उनकी आलोचना की। नेताओं ने आरोप लगाया कि इस तरह का बयान अराजकता को बढ़ावा देता है। उन्होंने लोकतांत्रिक संस्थाओं पर हमलों से जुड़ी घटनाओं से भारत को सबक लेने की सलाह देने पर भी सवाल उठाए।
प्रियंका चतुर्वेदी ने भी जताई असहमति
संजय राउत के बयान पर उनकी पार्टी की सहयोगी प्रियंका चतुर्वेदी ने भी असहमति जताई। उन्होंने संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बनाने वाले हिंसक प्रदर्शनों से प्रेरणा लेने के विचार को खारिज किया। चतुर्वेदी ने कहा कि भारत को किसी दूसरे देश से सबक सीखने की जरूरत नहीं है। उन्होंने अल्बानिया को एक छोटा देश बताते हुए कहा कि वहां के लोगों ने वर्षों तक कम्युनिस्ट तानाशाही का सामना किया है।
उन्होंने कहा कि लोगों का कानून अपने हाथ में लेना, व्यवस्था को बाधित करना और सुप्रीम कोर्ट या संसद जैसी संस्थाओं को अस्थिर करना पूरी तरह अस्वीकार्य है। चतुर्वेदी ने बांग्लादेश में हुए प्रदर्शनों से तुलना पर भी सवाल उठाए। उनका तर्क था कि लोकतंत्र में हिंसक तरीके से सत्ता परिवर्तन की कोई जगह नहीं होनी चाहिए।
लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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