काफी मैसेज आ रहे हैं...जाम को लेकर मंत्री से भिड़ी महिला ने सुनाई उस दिन की कहानी
मुंबई में ट्रैफिक जाम को लेकर मंत्री, गिरीश महाजन से भिड़ जाने वाली टीना चौधरी ने अपना बयान जारी किया है। इसमें उन्होंने उस दिन की कहानी बयां की है। टीना ने कहा है कि बड़ी संख्या में लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं।
मुंबई में ट्रैफिक जाम को लेकर मंत्री, गिरीश महाजन से भिड़ जाने वाली टीना चौधरी ने अपना बयान जारी किया है। इसमें उन्होंने उस दिन की कहानी बयां की है। टीना ने कहा है कि बड़ी संख्या में लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं। लोग मेरी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। मैं उन सभी से कहना चाहती हूं कि मैं पूरी तरह से ठीक हूं। गौरतलब है कि 21 अप्रैल को हुई इस घटना में टीना ब्लैक कलर की कैप लगाए ट्रैफिक जाम को लेकर पुलिस वालों से बहस कर रही हैं। बाद में वह मंत्री महाजन के पास पहुंचीं और अपनी समस्या बताई। टीना का यह वीडियो खूब वायरल हुआ था।
क्या हुआ था उस दिन
टीना ने अपने ताजा बयान में कहा है कि उस दिन, यानी 21 अप्रैल को मैंने अपनी बेटी को चार बजे उसके म्यूजिक क्लास में छोड़ा। चार बजकर 45 मिनट पर मुझे उसको पिक करने जाना था। जब मैंने महिंद्रा ताज से लेफ्ट टर्न लिया तो मैं जाम में फंस गई। टीना ने आगे बताया कि मैं करीब आधे घंटे तक अपनी कार में बैठी, जाम खुलने का इंतजार करती रही। लेकिन जब ट्रैफिक टस से मस नहीं हुआ तो मैं यह जानने के लिए बाहर निकली कि आखिर परेशानी कहां है।
क्यों पटकी थी बॉटल
टीना बताती हैं कि इसके बाद मैं एक-एक पुलिसवाले के पास गई। अगले डेढ़ घंटे तक मैं उन सभी से गुहार लगाती रही। मैंने कहाकि अगर दो बसों को वहां से हटा दिया जाए तो जो लोग यहां फंसे हैं, वह यू-टर्न लेकर मेन रोड तक पहुंच सकते हैं। लेकिन पुलिसवाले कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दे रहे थे। उन्होंने आगे बताया कि मैंने वह बॉटल किसी प्रदर्शनकारी पर या रैली पर नहीं फेंकी थी। मैंने बस बॉटल जमीन पर बस इसलिए पटकी थी ताकि पुलिसवालों का ध्यान मेरी तरफ जाए।
फिर मंत्री से हुई बात
टीना चौधरी के मुताबिक बात करते-करते वह महाराष्ट्र सरकार में मंत्री गिरीश महाजन तक पहुंचने में कामयाब रहीं। उन्होंने बताया कि असल में वही थे, जिन्होंने मेरी बात पर ध्यान दिया। मैंने उनसे अपनी बात रखी। जो समस्या थी सब बताई। इसके बाद उन्होंने पुलिसवालों को निर्देश दिया। मंत्री के निर्देश के बाद पुलिस एक्शन में आई और दो बसों को वहां से हटाया गया। इसके बाद जाम में फंसे लोगों ने यू-टर्न लिया और मेन रोड तक पहुंच सके।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।