2.7 किलो सोना, 34 लाख कैश लेकर भाग चपरासी, 22 सेक्स वर्कर की मदद से पकड़ा गया

महाराष्ट्र के धाराशिव जिले में एक सहकारी संस्था से 2.1 करोड़ की नकदी और सोना लेकर एक चपरासी फरार हो गया। काफी मशक्कत के बाद वह आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया। इसके लिएपुलिस को उन 22 सेक्स वर्कर्स की मदद लेनी पड़ी, जिनसे मिलने वह अक्सर जाया करता था। यह मामला लोकमंगल मल्टीस्टेट को-ऑपरेटिव सोसाइटी की तुलजापुर शाखा का है। आरोपी दत्ता कांबले ने 3 अगस्त को 34.6 लाख नकद और 2.7 किलो सोने के आभूषण चोरी कर फरार हो गया था। ये गहने आर्थिक रूप से कमजोर लोगों ने गिरवी रखे थे।

धाराशिव की पुलिस अधीक्षक ऋतु खोकर ने बताया कि बीएनएस की धारा 331(3), 331(4) और 305 के तहत मामला दर्ज किया गया और जांच स्थानीय अपराध शाखा (LCB) को सौंपी गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की पहचान की। कांबले पिछले तीन साल से संस्था में संविदा कर्मी के रूप में काम कर रहा था और उसने वरिष्ठों का इतना विश्वास जीत लिया था कि उसे लॉकर और नकद लेनदेन की जिम्मेदारी मिल गई थी।

अपराध शाखा निरीक्षक विनोद इज्जपवार ने बताया कि आरोपी ने फरारी की पूरी योजना बेहद सटीक तरीके से बनाई थी, जिससे उसे पकड़ना मुश्किल हो गया था। लेकिन जांच के दौरान यह सामने आया कि वह कई शहरों की सेक्स वर्कर्स से संपर्क में रहता था। पुलिस ने इन महिलाओं से संपर्क कर उन्हें सहयोग के लिए तैयार किया।

एक अधिकारी ने कहा, “हमने एक जाल बिछाया और जब कांबले इन महिलाओं में से एक से मिलने आया तो उसे दबोच लिया गया।” आरोपी को तुलजापुर लाया गया और मंगलवार को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया।