बुजुर्गों की पेंशन बढ़ी, अब हर महीने मिलेंगे 3200 रुपये; इस राज्य ने किया ऐलान

हरियाणा में नायब सैनी सरकार का एक साल पूरा होने पर सीएम नायब सैनी ने बुजुर्गों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने बुढ़ापा पेंशन 3000 से बढ़ाकर 3200 रुपये कर दी है। ये घोषणा 1 नबंवर से लागू होगी। पंचकूला में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में यह घोषणा हुई। इससे पहले 1 जनवरी 2024 को पेंशन 2,750 से बढ़ाकर 3,000 की गई थी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0 के लाभार्थियों को अलॉटमेंट लेटर वितरित किए गए।सीएम नायब सैनी ने कहा कि अपने पहले ही साल में हरियाणा सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले जनता से किए 217 में से 46 संकल्प पूरे कर लिए हैं। हरियाणा सरकार ने दावा किया है कि 158 वादों पर काम प्रगति पर है। साथ ही दावा किया है कि इस वित्त वर्ष में 90 से ज्यादा संकल्प पूरे कर लिए जाएंगे।

बुजुर्गों के लिए राहत और आर्थिक सहयोग का काम करेगी यह वृद्धि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी नौकरी और बुढ़ापा पेंशन हरियाणा के दो अहम मुद्दे हैं। बुढ़ापा पेंशन में हुई यह वृद्धि बुजुर्गों के लिए विशेष राहत और आर्थिक सहयोग का काम करेगी। इससे उन्हें मासिक खर्चों में आसानी होगी और उनकी जीवनशैली में सुधार आएगा। उन्होंने यह भी कहा कि करिश्माई नेतृत्व के तहत प्रदेश विकास की नॉनस्टॉप रफ्तार पर है। सरकार ने युवाओं को नियुक्ति पत्र देना प्रारंभ कर दिया है और सभी जरूरी सेवाएं सुचारू रूप से दी जा रही हैं। इसे लेकर सरकार की ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेही भी मजबूत हो रही है। साथ ही शनिवार को प्रदेश के सभी तहसीलें खुली रहेंगी ताकि जनता को सरकारी सेवा में आसानी हो।

हर व्यक्ति के सिर पर उसकी अपनी छत देंगे सीएम ने कहा कि इसी के तहत हमने आज मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत पंजौर में 518 प्लाट आवंटित किए हैं। आज के प्लाट मिलाकर अब तक कुल 15765 प्लाट देने का काम हमारी सरकार ने किया है। एक वर्ष में हमने विभिन्न आवास योजनाओं के तहत 77 हजार 199 परिवारों को लाभ पहुंचाया है। इनमें प्रधानमंत्री आवास योजनाओं के तहत 49403 और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 27796 परिवारों को लाभ पहुंचाया गया है। बेघर और जिनके पास अपनी जमीन नहीं है, उनके लिए सीएम सैनी ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि सरकार उन्हें जमीन अपनी तरफ से देगी और पीएम आवास योजना के साथ जोड़कर हम मकान बनाकर भी देंगे। सीएम ने कहा कि आज पीएम मोदी को आना था। परंतु किन्हीं कारणों के कारण उसे होल्ड किया गया है। जल्दी ही पीएम हरियाणा के लोगों को अपना आशीर्वाद देने आएंगे। हरियाणा के बहुत बड़े प्रोजेक्ट हैं उनके शिलान्यास उद्घाटन करने आएंगे।