नरवणे की किताब पर दूसरी बार सफाई, बांग्लादेश में फिर खूनखराबा; शाम की टॉप-5 खबरें

पूर्व सेना प्रमुख जनरल एम एम नरवणे की आत्मकथा ‘फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी’ को लेकर जारी राजनीतिक विवाद के बीच प्रकाशक पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने 24 घंटे के अंदर दूसरी बार सफाई पेश की है। वहीं, बांग्लादेश के मयमनसिंह जिले में सोमवार को एक हिंदू व्यापारी की हत्या कर दी गई। बच्चों के लापता होने की खबरों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश जारी किया है। पढ़िए आज शाम की टॉप 5 खबरें...

पुस्तक तभी प्रकाशित मानी जाती है, जब…नरवणे की किताब पर पेंगुइन की दूसरी बार सफाई

पूर्व सेना प्रमुख जनरल एम एम नरवणे की आत्मकथा ‘फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी’ को लेकर जारी राजनीतिक विवाद के बीच प्रकाशक पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने 24 घंटे के अंदर दूसरी बार सफाई पेश की है। नए स्पष्टीकरण में प्रकाशक ने साफ शब्दों में कहा है कि किसी पुस्तक को तब तक ‘प्रकाशित’ नहीं माना जा सकता, जब तक वह सभी खुदरा माध्यमों पर बिक्री के लिए उपलब्ध न हो। पूरी खबर

मतदान से तीन दिन पहले खूनखराबा,बांग्लादेश में हिंदू व्यापारी की चाकू मारकर हत्या

बांग्लादेश के मयमनसिंह जिले में सोमवार को एक हिंदू व्यापारी की हत्या कर दी गई। यह घटना देश में प्रधानमंत्री पद के लिए आम चुनाव के मतदान से ठीक तीन दिन पहले हुई है। मृतक की पहचान 62 वर्षीय सुसेन चंद्र सरकार के रूप में हुई है, जो पेशे से चावल का व्यापारी थे। रिपोर्ट के अनुसार, दुकान के अंदर ही उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। पूरी खबर

बच्चों के गायब होने के पीछे देशभर में कोई नेटवर्क तो नहीं, पता लगाए सरकार: SC

बच्चों के लापता होने की खबरों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह पता करे कि इसके पीछे कोई देशव्यापी नेटवर्क तो नहीं है। अदालत ने कहा कि आप देखें कि क्या पूरे देश में ऐसा कोई नेटवर्क है या फिर किसी राज्य में ही स्टेट लेवल पर ऐसा चल रहा है। बीते कुछ दिनों में बच्चों के गायब होने की खबरें काफी ज्यादा देखी गई थीं। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्ल भुइयां ने कहा कि यह पता लगाने की जरूरत है कि ऐसी घटनाओं के पीछे कोई एक ही पैटर्न है या फिर ऐसी घटनाओं में आपस में कोई संबंध नहीं है। पूरी खबर

गयाना की संसद में मंत्री ने हिंदी में विपक्ष को ललकारा, कौन हैं विकास रामकिसुन

विदेश में हिंदी का डंका तो कई बार बजता रहा है। लेकिन इस बार विदेश की संसद में भी हिंदी गूंजी है। मामला है गयाना का, जहां मंत्री ने विपक्ष को ललकार दिया। असल में विपक्षी सांसद ने कृषि राज्यमंत्री विकास रामकिसुन के हिंदी ज्ञान पर सवाल उठाया था। इसके बाद मंत्री ने शुद्ध हिंदी में विपक्षी सांसद को जवाब दिया। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें कि गयाना में हिंदी काफी बोली जाती है। यहां की 31 फीसदी आबादी हिंदू है। पूरी खबर