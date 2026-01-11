केरल में शांति लेकिन मंडरा रहा है बड़ा खतरा, अमित शाह बोले- PFI जैसा होगा एक्शन

संक्षेप: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज केंद्र सरकार के ऐक्शन की वजह से केरल में शांति है लेकिन एक बड़ा खतरा मंडरा रहा हैे। उन्होंने कहा कि जमात ए इस्लामी जैसे संगठन और एसडीपीआई जैसे राजनीतिक दल केरल के लिए खतरा हैं।

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने रविवार को चेतावनी देते हुए कहा कि केरल में कानून-व्यवस्था की स्थिति फिलहाल शांत दिख सकती है, लेकिन कई खतरे धीरे-धीरे उभर रहे हैं जो भविष्य में खतरनाक रूप ले सकते हैं। शाह ने यहां एक प्रमुख मलयालम समाचार पत्र ‘केरल कौमुदी’ द्वारा आयोजित एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कुछ संगठनों की भूमिका पर सवाल उठाए और पूछा कि क्या वे वास्तव में लोगों को सुरक्षित रख सकते हैं। उन्होंने सवाल किया, ‘जो लोग सहअस्तित्व में विश्वास नहीं रखते, वे एकता कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं?’

शाह ने कहा, ‘आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं केरल के लोगों से पूछना चाहता हूं: क्या पीएफआई (पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया), जमात-ए-इस्लामी जैसे संगठन और एसडीपीआई (सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया) जैसी राजनीतिक पार्टियां केरल को सुरक्षित रख सकती हैं?’ उन्होंने कहा, ‘ऐसे खतरों की पहचान करना और उन्हें खत्म करने के प्रयास करना सरकार की जिम्मेदारी है।’

केंद्रीय गृहमंत्री ने कहा, ‘इस तरह के खतरों की पहचान करना और उन्हें खत्म करने के प्रयास करना सरकार की जिम्मेदारी है।’ उन्होंने पीएफआई पर प्रतिबंध का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य में सत्तारूढ़ वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) और विपक्षी संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) दोनों ने ही इस फैसले का न तो विरोध किया और न ही समर्थन किया।

गृह मंत्री ने कहा, ‘मैं देश भर में जहां भी जाता हूं, यह बात स्पष्ट रूप से कहता हूं - PFI पर प्रतिबंध लगाकर हमने उसके पूरे कैडर को सलाखों के पीछे डाल दिया, और परिणामस्वरूप पूरा देश अधिक सुरक्षित हो गया।’ उन्होंने कहा कि केरल की सुरक्षा केवल ‘पर्दे के पीछे काम कर रहे अदृश्य खतरों’ की पहचान करके ही सुनिश्चित की जा सकती है। ऐसे संगठनों पर एक्शन की जरूरत है।