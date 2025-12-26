Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsPDP Iltija Mufti on Muslim killed in Odisha Not Hindustan this is Lynchistan
हिंदुस्तान नहीं, …स्तान, ओडिशा में मुस्लिम युवक की हत्या को लेकर ये क्या कह गईं इल्तिजा मुफ्ती?

हिंदुस्तान नहीं, …स्तान, ओडिशा में मुस्लिम युवक की हत्या को लेकर ये क्या कह गईं इल्तिजा मुफ्ती?

संक्षेप:

इल्तिजा मुफ्ती की इस टिप्पणी पर भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया व्यस्त की। जम्मू-कश्मीर बीजेपी प्रवक्ता ने आरोप लगाते हुए कहा कि पीडीपी नेता सिर्फ मुसलमानों की लिंचिंग की बात करती हैं, हिंदुओं की नहीं।

Dec 26, 2025 10:58 pm ISTJagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती की एक टिप्पणी को लेकर शुक्रवार को बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। इल्तिजा मुफ्ती पर एक सोशल मीडिया पोस्ट में देश के नाम को लेकर विवादित टिप्पणी करने के आरोप लगे हैं। दरअसल पीडीपी नेता बीते गुरुवार को ओडिशा में एक मुस्लिम युवक की हत्या की निंदा कर रही थीं। उन्होंने भीड़ द्वारा बंगाल से आए प्रवासी मजदूर की पीट पीटकर हत्या की निंदा करते हुए कहा कि भारत हिंदुस्तान नहीं, लिंचिस्तान बन गया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मुफ्ती ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा,"ना इंडिया, ना भारत, ना हिंदुस्तान। तेरा नाम लिंचिस्तान है।" इस पोस्ट के साथ इल्तिजा मुफ्ती ने मृतक मजदूर की तस्वीर भी शेयर की। उनकी इस पोस्ट पर भाजपा भड़क गई।

पीडीपी नेता पर निशाना साधते हुए जम्मू-कश्मीर बीजेपी प्रवक्ता अभिजीत जसरोटिया ने कहा कि उनका गुस्सा सिर्फ चुनिंदा मुद्दों पर क्यों दिख रहा जी। जसरोटिया ने कहा, "वह सिर्फ मुसलमानों की लिंचिंग की बात करती हैं, हिंदुओं की नहीं।"

ओडिशा में प्रवासी की पीट-पीटकर हत्या

इससे पहले ओडिशा के संबलपुर जिले में छह लोगों के एक समूह ने कथित तौर पर पश्चिम बंगाल से आए प्रवासी मजदूरों से पहले ‘बीड़ी’ मांगी और फिर उनका आधार कार्ड दिखाने को कहा, जिसके बाद उनमें से एक मजदूर की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक इस घटना में अन्य मजदूर घायल हो गए। ओडिशा पुलिस ने बताया कि प्रवासी मजदूरों का आरोप है कि उन पर बांग्लादेशी होने के संदेह में हमला किया गया।

ये भी पढ़ें:सठिया गए हैं तो छोड़ दीजिए CM पद..; नीतीश कुमार पर भड़कीं इल्तिजा मुफ्ती
ये भी पढ़ें:'स्टालिन से अंग्रेजी बोलने को क्यों नहीं कहते', पत्रकार पर भड़कीं महबूबा मुफ्ती

पुलिस के अनुसार, जब मजदूर अपने रहने की जगह पर खाना बना रहे थे, तभी छह लोगों का एक समूह वहां पहुंचा और उनसे बीड़ी मांगी। इनकार करने पर उनसे आधार कार्ड दिखाने को कहा गया। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हुई, जो बाद में हाथापाई में बदल गई। पुलिस ने बताया कि इस दौरान जुएल शेख के सिर पर गंभीर चोट लगी और इलाज के दौरान संबलपुर अस्पताल में उनकी मौत हो गई। उत्तरी रेंज के पुलिस महानिरीक्षक ने बताया है कि सभी छह आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है।

Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari
जागृति ने 2024 में हिंदुस्तान टाइम्स डिजिटल सर्विसेज के साथ अपने करियर की शुरुआत की है। संत जेवियर कॉलेज रांची से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन करने बाद, 2023-24 में उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हासिल किया। खबरें लिखने के साथ साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। साथ ही अंतरराष्ट्रीय संबंध, खेल और अर्थव्यवस्था की खबरों को पढ़ना पसंद है। मूल रूप से रांची, झारखंड की जागृति को खाली समय में सिनेमा देखना और सिनेमा के बारे में पढ़ना पसंद है। और पढ़ें
India News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।