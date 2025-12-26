हिंदुस्तान नहीं, …स्तान, ओडिशा में मुस्लिम युवक की हत्या को लेकर ये क्या कह गईं इल्तिजा मुफ्ती?

संक्षेप: इल्तिजा मुफ्ती की इस टिप्पणी पर भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया व्यस्त की। जम्मू-कश्मीर बीजेपी प्रवक्ता ने आरोप लगाते हुए कहा कि पीडीपी नेता सिर्फ मुसलमानों की लिंचिंग की बात करती हैं, हिंदुओं की नहीं।

पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती की एक टिप्पणी को लेकर शुक्रवार को बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। इल्तिजा मुफ्ती पर एक सोशल मीडिया पोस्ट में देश के नाम को लेकर विवादित टिप्पणी करने के आरोप लगे हैं। दरअसल पीडीपी नेता बीते गुरुवार को ओडिशा में एक मुस्लिम युवक की हत्या की निंदा कर रही थीं। उन्होंने भीड़ द्वारा बंगाल से आए प्रवासी मजदूर की पीट पीटकर हत्या की निंदा करते हुए कहा कि भारत हिंदुस्तान नहीं, लिंचिस्तान बन गया है।

मुफ्ती ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा,"ना इंडिया, ना भारत, ना हिंदुस्तान। तेरा नाम लिंचिस्तान है।" इस पोस्ट के साथ इल्तिजा मुफ्ती ने मृतक मजदूर की तस्वीर भी शेयर की। उनकी इस पोस्ट पर भाजपा भड़क गई।

पीडीपी नेता पर निशाना साधते हुए जम्मू-कश्मीर बीजेपी प्रवक्ता अभिजीत जसरोटिया ने कहा कि उनका गुस्सा सिर्फ चुनिंदा मुद्दों पर क्यों दिख रहा जी। जसरोटिया ने कहा, "वह सिर्फ मुसलमानों की लिंचिंग की बात करती हैं, हिंदुओं की नहीं।"

ओडिशा में प्रवासी की पीट-पीटकर हत्या इससे पहले ओडिशा के संबलपुर जिले में छह लोगों के एक समूह ने कथित तौर पर पश्चिम बंगाल से आए प्रवासी मजदूरों से पहले ‘बीड़ी’ मांगी और फिर उनका आधार कार्ड दिखाने को कहा, जिसके बाद उनमें से एक मजदूर की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक इस घटना में अन्य मजदूर घायल हो गए। ओडिशा पुलिस ने बताया कि प्रवासी मजदूरों का आरोप है कि उन पर बांग्लादेशी होने के संदेह में हमला किया गया।