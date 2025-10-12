Hindustan Hindi News
‘उम्मीद है कि बुलडोजर बाबा सुन रहे होंगे’, मुसलमानों की स्थिति को लेकर महबूबा मुफ्ती ने साधा निशाना

पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने केंद्र की भाजपा-नीत सरकार पर रविवार को जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एक तरफ भारत के मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर तालिबान-शासित अफगानिस्तान को अपनाया जा रहा है। यह पार्टी के आंतरिक पाखंड की याद दिलाता है। उनकी यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है, जब भारत ने अफगानिस्तान के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाने का फैसला किया है और वहां के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी भारत दौरे पर हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा, ‘उम्मीद है कि बुलडोजर बाबा सुन रहे होंगे।’

ये भी पढ़ें:तालिबान ने जम्मू-कश्मीर को बताया भारत का हिस्सा, तिलमिला गया पाकिस्तान; क्या कहा

महबूबा मुफ्ती ने एक्स पर एक पोस्ट में आरोप लगाते हुए कहा, ‘लव जिहाद, जमीन जिहाद, वोट जिहाद और गाय जिहाद के नाम पर भाजपा ने बार-बार अपनी ही मुस्लिम आबादी को निशाना बनाया है और उन्हें बदनाम करने वाले बयान फैलाए हैं। वहीं दूसरी ओर भाजपा के नेतृत्व में लोकतंत्र की जननी भारत ने जिहाद के अग्रदूत तालिबान को अपनाने का फैसला किया है।’ उन्होंने कहा कि भारत ने अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण के लिए हर तरह की सहायता देने का फैसला किया है, जिसमें अफगान छात्रों को शैक्षिक छात्रवृत्ति प्रदान करना भी शामिल है।

मुस्लिम छात्रों की छात्रवृत्ति का मुद्दा उठाया

पीडीपी अध्यक्ष ने आरोप लगाया, ‘अफगानिस्तान के साथ अच्छे संबंधों को बढ़ावा देना रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन यह एक विरोधाभास को भी जन्म देता है, क्योंकि देश की आजादी, पहचान और प्रगति में योगदान देने वाली भारत की अपनी मुस्लिम आबादी को व्यवस्थित रूप से हाशिए पर डाला जा रहा है।’ उन्होंने कहा कि भाजपा की ओर से मुस्लिम छात्रों के लिए छात्रवृत्ति वापस लेना और मदरसे बंद करना इस आंतरिक पाखंड की याद दिलाता है। महबूबा ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय संबंध बनाए रखना जरूरी है, लेकिन स्थिर और सामंजस्यपूर्ण राष्ट्र की नींव अपनी सीमाओं के भीतर, खासकर अपने अल्पसंख्यक समुदाय के साथ विश्वास, सम्मान और समानता को बढ़ावा देने में निहित है।

