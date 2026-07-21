कभी ISRO में पाते थे 40 हजार की सैलरी, आज बिलिनेयर; कौन हैं पवन कुमार चंदाना
विक्रम-1 की सफलता के बाद भारत ने कॉमर्शियल स्पेसफ्लाइट में एक नया मुकाम हासिल कर लिया है। इसकी कंपनी स्काईरूट के काफी चर्चे हैं। इसके साथ ही स्काईरूट के फाउंडर पवन कुमार चंदाना की सफलता पर भी बातें हो रही हैं।
विक्रम-1 की सफलता के बाद भारत ने कॉमर्शियल स्पेसफ्लाइट में एक नया मुकाम हासिल कर लिया है। इसकी कंपनी स्काईरूट के काफी चर्चे हैं। इसके साथ ही स्काईरूट के फाउंडर पवन कुमार चंदाना की सफलता पर भी बातें हो रही हैं। इस बीच पवन कुमार चंदाना ने अपनी सफलता के बारे में बात की है। इस इंटरव्यू में पवन ने इसरो में अपनी पहली नौकरी, इसकी सैलरी और आज की सफलता के बारे में बात की है। साथ ही यह भी बताया कि क्यों उन्होंने प्राइवेट सेक्टर में मिल रही अच्छी-खासी सैलरी को छोड़कर इसरो की नौकरी जॉइन की।
कौन हैं पवन कुमार चंदाना
पवन कुमार चंदाना हैदराबाद की स्काईरूट एयरोस्पेस के को-फाउंडर और सीईओ हैं। वे आईआईटी खड़गपुर के पूर्व छात्र हैं और 2012 में सीधे कैम्पस से इसरो में शामिल हुए थे। उन्होंने करीब छह साल तक इस स्पेस एजेंसी में काम किया। इसके बाद उन्होंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए इसरो छोड़ दिया। चंदाना ने 2018 में नागा भरत डाका, एक और पूर्व इसरो इंजीनियर, के साथ मिलकर स्काईरूट एयरोस्पेस की स्थापना की। कंपनी ने 18 नवंबर 2022 को भारत का पहला निजी रूप से विकसित सबऑर्बिटल रॉकेट, विक्रम-एस, लांच किया।
चंदाना ने क्या बताया
एक इंटरव्यू में पवन कुमार चंदाना ने अपनी पढ़ाई-लिखाई और इसके बाद नौकरी मिलने की कहानी बताई। चंदाना के मुताबिक उन्होंने आईआईटी खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डुअल बीटेक-एमटेक डिग्री ली। इसके बाद उन्होंने सरकारी नौकरी चुनकर एक तरह का रिस्क लिया। चंदाना ने कहाकि आईआईटी से सरकारी नौकरी जॉइन करना बहुत असामान्य है। मैंने वो छलांग लगाई, मैंने वो जोखिम उठाया। इस दौरान चंदाना ने अपनी पहली सैलरी के बारे में भी बताया। उन्होंने कहाकि मुझे लगता है मेरी पहली सैलरी करीब 40,000 रुपए महीने थी।
क्यों जॉइन की नई नौकरी
इसरो के पूर्व वैज्ञानिक चंदाना ने अपने इंटरव्यू में यह भी बताया कि उन्होंने सरकारी नौकरी क्यों चुनी? इसके पीछे एक बड़ी वजह थी, क्योंकि वह काम उन्हें पसंद था। चंदाना के मुताबिक मैंने वह जोखिम उठाया। बहुत कम लोग अपने कॅरियर के शुरुआती दिनों में सरकारी नौकरी लेने का जोखिम लेते हैं। लेकिन मेरे लिए जुनून ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो मैं हर दिन, 16 घंटे करता हूं, वह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यही मेरा बुलावा था। उन्होंने कहाकि इसलिए मैंने देश छोड़ने के बजाय देश में उन्नत तकनीक पर काम करना चुना और इससे अच्छा मुनाफा भी मिला।
अपने पैशन को फॉलो करें
एक अन्य इंटरव्यू में पूर्व पवन कुमार चंदाना ने युवाओं को एक अहम सलाह भी दी। उन्होंने कहाकि वे पैसों के बारे में सोचने के बजाय अपना पैशन फॉलो करें। उन्होंने कहाकि मैंने इसरो में 35,000 रुपए की सैलरी पर जॉइन किया। हमें कभी भी, कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि सैलरी कितनी है। मैं महसूस करता हूं कि अगर आप बड़ा नाम कमाना चाहते हैं, तो बस अपना पैशन फॉलो करें। आपका जीवन बहुत संतोषजनक होगा।
इस दौरान चंदाना ने एक बेहद खास बात बताई। उन्होंने कहाकि जब उन्होंने आईआईटी जॉइन किया था, तब एयरोस्पेस इंजीनियरिंग को अच्छा नहीं बताया जाता था। उस वक्त कहा जाता था कि एयरोस्पेस इंजीनियरिंग में मत जाओ। वहां, ज्यादा मौके नहीं हैं। आज अंतरिक्ष क्षेत्र ने पिछले तीन से चार सालों में 5,000 लोगों के लिए रोजगार के मौके पैदा किए हैं। मुझे लगता है कि यह सिर्फ शुरुआत है।
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लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।