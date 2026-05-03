Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

शेर आया-शेर आया; जमानत मिलने के बाद दिल्ली पहुंचे पवन खेड़ा, बोले- फैसले से एक संदेश

May 03, 2026 03:00 pm ISTMadan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पवन खेड़ा ने पत्रकारों से कहा कि बी.आर. अंबेडकर द्वारा बनाया गया संविधान नागरिकों के अधिकारों की रक्षा तब भी करता है, जब कथित तौर पर सरकारी तंत्र के दुरुपयोग के जरिए उनका उल्लंघन किया जाता है।

शेर आया-शेर आया; जमानत मिलने के बाद दिल्ली पहुंचे पवन खेड़ा, बोले- फैसले से एक संदेश

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने रविवार को कहा कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी से जुड़े मानहानि और जालसाजी के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा उन्हें अग्रिम जमानत दिए जाने के बाद संविधान में उनका विश्वास और मजबूत हुआ है। वह अदालत से जमानत मिलने के बाद दिल्ली पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान, शेर आया-शेर आया के नारे भी लगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद खेड़ा ने पत्रकारों से कहा कि बी.आर. अंबेडकर द्वारा बनाया गया संविधान नागरिकों के अधिकारों की रक्षा तब भी करता है, जब कथित तौर पर सरकारी तंत्र के दुरुपयोग के जरिए उनका उल्लंघन किया जाता है।

'एक संदेश देता है फैसला'

कांग्रेस नेता ने कहा, "जब भी किसी नागरिक के अधिकारों का उल्लंघन होता है, खासकर तब जब सरकार के तंत्र का दुरुपयोग करके उनका उल्लंघन किया जाता है, तो हर नागरिक को बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान पर इतना विश्वास होना चाहिए कि वह उसकी रक्षा के लिए आगे आएगा। हम सभी के साथ यही हुआ है। यह लगातार हो रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट ने मुझे जमानत दी, तो बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान में पूरे देश का विश्वास एक बार फिर बहाल हो गया।" न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए खेड़ा ने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला एक मजबूत संदेश देता है कि विपक्षी नेताओं के लिए भी संवैधानिक सुरक्षा बनी रहती है, और उन्होंने विश्वास जताया कि न्यायपालिका सरकारों द्वारा किए जा रहे, 'दमनकारी कार्रवाई' के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेगी।

चुनाव आयोग पर भी उठाए सवाल

उन्होंने संस्थागत जवाबदेही को लेकर भी चिंता जताई और कहा कि भारतीय चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं को अपनी विश्वसनीयता से जुड़े सवालों का जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा, "सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। यह जमानत पूरे देश को एक साफ संदेश देती है- जब भी किसी आम नागरिक, यहां तक कि विपक्ष के अधिकारों का उल्लंघन किसी भी सरकार द्वारा किया जाता है, तो बाबा साहेब अंबेडकर का संविधान निश्चित रूप से उनकी रक्षा के लिए आगे आएगा, और यह मेरी रक्षा के लिए भी आगे आया है। मुझे विश्वास है कि केंद्र और कुछ राज्यों में ऐसी दमनकारी सरकारों के खिलाफ एक निर्णायक फैसला आएगा, क्योंकि लोगों के मन में उनके बारे में सवाल हैं। जब भी कोई उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाता है, तो चुनाव आयोग को भी उसका जवाब देना चाहिए।"

Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
परिचय, अनुभव एवं शिक्षा
वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।

यूपी-बिहार की पॉलिटिक्स से लेकर राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक खबरों को कवर करने का लंबा अनुभव है। पॉलिटिकल न्यूज में ज्यादा रुचि है और पिछले एक दशक में देशभर में हुए विभिन्न विधानसभा चुनावों के साथ-साथ लोकसभा चुनावों को भी कवर किया है। लाइव हिन्दुस्तान के लिए मदन देश-विदेश में रोजाना घटित होने वाली खबरों के साथ-साथ पॉलिटिकल खबरों का एनालिसिस, विभिन्न अहम विषयों पर एक्सप्लेनर, ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज आदि कवर करते हैं। इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से लेकर मिडिल ईस्ट में असली वॉर तक की इंटरनेशनल खबरों पर लिखते-पढ़ते रहते हैं। पिछले एक दशक में पत्रकारिता क्षेत्र में कई पुरस्कार मिल चुके हैं।

मीडिया में अवॉर्ड्स.
मदन ने लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, मंथली अवॉर्ड्स, पॉपुलर च्वॉइस, एचटी स्टार अवॉर्ड्स समेत एक दर्जन से ज्यादा पुरस्कार जीते हैं।

विशेषज्ञता
देश-विदेश की राजनीति पर गहरी पकड़
यूपी-बिहार समेत सभी राज्यों की खबरों को कवर करने का व्यापक अनुभव
विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, संसद की कार्यवाही को लंबे समय से कवर किया
ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज, एनालिसिस स्टोरीज, एशिया, मिडिल ईस्ट, पश्चिमी देशों की खबरों को कवर करने का एक दशक से ज्यादा का एक्सपीरियंस

और पढ़ें
Pawan Khera Supreme Court
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव , Exit Poll 2026 Live , आज का मौसम Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज और क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।