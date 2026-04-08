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अग्रिम जमानत के लिए तेलंगाना हाई कोर्ट पहुंचे पवन खेड़ा, समर्थन में उतरीं प्रियंका वाड्रा

Apr 08, 2026 10:36 pm ISTPramod Praveen पीटीआई, हैदराबाद
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हाई कोर्ट में दायर अर्जी में खेड़ा ने अपना आवासीय पता हैदराबाद में बताया है। उन्होंने अदालत से अनुरोध किया है कि गिरफ्तारी की स्थिति को देखते हुए उन्हें अग्रिम जमानत पर रिहा कर दिया जाए। यह याचिका सात अप्रैल को दायर की गई थी।

अग्रिम जमानत के लिए तेलंगाना हाई कोर्ट पहुंचे पवन खेड़ा, समर्थन में उतरीं प्रियंका वाड्रा

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और उनके परिवार के खिलाफ हाल ही में लगाए गए आरोपों से जुड़े मानहानि, जालसाजी और आपराधिक साजिश के मामले में असम पुलिस द्वारा दर्ज केस में गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा की मांग करते हुए तेलंगाना हाई कोर्ट का रुख किया है। हाई कोर्ट में दायर अर्जी में खेड़ा ने अपना आवासीय पता हैदराबाद में बताया है। उन्होंने अदालत से अनुरोध किया है कि गिरफ्तारी की स्थिति को देखते हुए उन्हें अग्रिम जमानत पर रिहा कर दिया जाए। यह याचिका सात अप्रैल को दायर की गई थी। गुरुवार यानी नौ अप्रैल को उसपर सुनवाई होगी।

खेड़ा ने याचिका में गुवाहाटी अपराध शाखा के पुलिस उपायुक्त थाने और तेलंगाना सरकार को प्रतिवादी बनाया है। गुवाहाटी अपराध शाखा थाने में खेड़ा के खिलाफ बीएनएस की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिनमें 175 (चुनाव के संबंध में झूठा बयान), 35 (शरीर और संपत्ति की निजी रक्षा का अधिकार) और 318 (धोखाधड़ी) भी शामिल हैं।

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खेड़ा के समर्थन में आईं प्रियंका

इस बीच, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पवन खेड़ा के समर्थन में उतर आई हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने बुधवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा उनपर (खेड़ा पर) किया गया ''शर्मनाक'' हमला सत्तारूढ़ दल के अहंकार और अपराध बोध को दर्शाता है। प्रियंका ने यह भी कहा कि संविधान में विश्वास करने वाला प्रत्येक कांग्रेस कार्यकर्ता और भारतीय नागरिक खेड़ा के साथ खड़ा है, क्योंकि असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा उन्हें निशाना बना रहे हैं। प्रियंका ने यह दावा किया कि शर्मा ने शासन करने का अपना नैतिक अधिकार खो दिया है।

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मुख्यमंत्री द्वारा उनका पीछा किया जा रहा

उन्होंने 'एक्स' पर पोस्ट किया, ''हर कांग्रेसी व्यक्ति, वास्तव में हर भारतीय जो हमारे संविधान में विश्वास करता है और समझता है कि सवाल उठाना और सत्ता को चुनौती देना एक मजबूत लोकतंत्र का आधार है, खेड़ा के साथ खड़ा है, क्योंकि उनके घर में (पुलिस द्वारा) तलाशी ली गई है और एक ऐसे मुख्यमंत्री द्वारा उनका पीछा किया जा रहा है जो शासन करने का नैतिक अधिकार खो चुका है।"

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खेड़ा ने क्या आरोप लगाए थे?

कांग्रेस नेता ने पांच अप्रैल को आरोप लगाया था कि शर्मा की पत्नी रिनिकी भुइयां शर्मा के पास कई पासपोर्ट और विदेशी संपत्ति हैं, जिसे मुख्यमंत्री के चुनावी हलफनामे में घोषित नहीं किया गया है। इसके बाद असम पुलिस की एक टीम मंगलवार को दिल्ली में खेड़ा के आवास पर उनसे पूछताछ के लिए पहुंची थी और तलाशी ली। खेड़ा के वकील पोन्नम अशोक गौड़ ने बताया कि अग्रिम जमानत इसलिए मांगी गई है क्योंकि शीर्ष अदालत के आदेशानुसार प्राथमिकी की प्रति पुलिस वेबसाइट पर अपलोड नहीं की गई है तथा दिल्ली में खेड़ा के घर की तलाशी उनकी गिरफ्तारी के इरादे से ली गई थी।

मंगलवार को शर्मा ने कांग्रेस पर उन दस्तावेजों की 'सत्यापन न करने' का आरोप लगाया, जिनके आधार पर उसने उन पर और उनके परिवार पर आरोप लगाए थे। असम के मुख्यमंत्री ने भी दावा किया था कि खेड़ा हैदराबाद भाग गये हैं, लेकिन असम पुलिस उन्हें 'पाताल' से भी ढूंढ निकालेगी।

Pramod Praveen

लेखक के बारे में

Pramod Praveen

प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।

अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।

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