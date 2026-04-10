पवन खेड़ा को बड़ी राहत, एक सप्ताह के लिए अग्रिम जमानत; पीछे पड़ी थी असम पुलिस
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को बड़ी राहत मिली है। असम पुलिस उन्हें गिरफ्तार के लिए तलाश रही थी। इस बीच तेलंगाना हाई कोर्ट ने उन्हें एक सप्ताह के लिए अग्रिम जमानत दे दी है।
तेलंगाना हाई कोर्ट से कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को बड़ी राहत मिली है। उन्हें असम में दर्ज मामले में गिरफ्तारी से एक सप्ताह के लिए राहत मिल गई है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने शुक्रवार को उन्हें एक सप्ताह की अग्रिम जमानत दे दी। पवन खेड़ा ने आरोप लगाया था कि हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी रिंकी भुइयां सरमा के पास तीन देशों के पासपोर्ट हैं। इसके अलावा उनकी दुबई में भी संपत्ति है और अमेरिका में शेल कंपनियां भी वह चलाती हैं। इन आरोपों को लेकर हिमंत बिस्वा सरमा ने कड़ी आपत्ति जताई थी। इस मामले में फ्रॉड और मानहानि के आरोपों के तहत केस दर्ज किया गया था। असम पुलिस ने पवन खेड़ा के दिल्ली स्थित आवास पर इस मामले में रेड भी मारी थी।
निजी हमलों को लेकर हिमंत बिस्वा सरमा खुद भड़क गए थे और उन्होंने कहा था कि मैं पवन खेड़ा को पवन पेड़ा बना दूंगा। इसी मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए पवन खेड़ा ने तेलंगाना हाई कोर्ट का रुख किया था। यहां गुरुवार को भी सुनवाई हुई थी और फिर शुक्रवार को उच्च न्यायालय से उन्हें बड़ी राहत मिल गई। अदालत ने उन्हें एक सप्ताह के लिए राहत दे दी है। अब इस अवधि में असम पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकेगी। इस बीच असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि असम पुलिस अपना काम कल रही है। उन्होंने कहा कि हमने पुलिस को पवन खेड़ा के पीछे लगाया है। यह कोई उल्फा नहीं है, जो पवन खेड़ा के पीछे लगा है। यह तो असम पुलिस है।
उन्होंने कहा कि असम पुलिस तो नियमों के अनुसार ही कार्रवाई करेगी। हिमंता ने कहा कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है और अब उसका कर्तव्य है कि नियमों के तहत एफआईआर में जांच की जाए। यही नहीं हिमंत बिस्वा सरमा ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोगोई पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गौरव गोगोई की पत्नी के पास तो ब्रिटेन की नागरिकता है। बच्चे भी उनके ब्रिटिश नागरिक हैं। आखिर जिस व्यक्ति का परिवार ही भारतीय नहीं है, वह कैसे असम की सेवा करेगा। पवन खेड़ा को लेकर हिमंता ने कहा कि पुलिस को तो कानून के अनुसार ही काम करना है। वह ऐसे मामले में एक शख्स के यहां पहुंची, जिसका एफआईआर में नाम है।
पवन खेड़ा पर बोले सरमा- पुलिस को अपराधी पकड़ने की मिलती है सैलरी
सरमा ने कहा कि कानून के तहत तो यही प्रक्रिया होगी। पुलिस को तो इसी चीज की सैलरी मिलती है कि वह अपराधियों के पीछे लगे और पड़ताल करे। दरअसल उनसे सवाल हुआ था कि पवन खेड़ा का कहना है कि मेरी ओर से लगाए आरोपों से भड़के सरमा ने मेरे खिलाफ पुलिस लगा दी है। दरअसल मंगलवार को पवन खेड़ा के दिल्ली स्थित आवास पर असम पुलिस की एक टीम पहुंची थी। हालांकि उस दौरान खेड़ा घर पर नहीं थे। पुलिस सूत्रों का कहना था कि उन्हें पवन खेड़ा के यहां कुछ दस्तावेज मिले हैं, जिन्हें ले लिया गया है।
'गौरव गोगोई की पत्नी भी साथ में वोट देने नहीं गईं'
हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि गौरव गोगोई तो जोरहाट में वोट देने भी मां के साथ ही गए। उनकी पत्नी साथ नहीं थीं। मैं अपनी पत्नी के साथ गया था। यदि उनकी पत्नी वोट देने साथ गई होतीं तो अच्छा होता। उन्होंने कहा कि इससे साबित होता है कि गौरव गोगोई अपने परिवार को ही भारतीय नहीं बना पाए हैं। आखिर ऐसा आदमी असम के लिए क्या करेगा? उन्होंने कहा कि पूरे चुनाव प्रचार के दौरान गौरव गोगोई की पत्नी और बच्चों को किसी ने नहीं देखा। उन्होंने कहा कि हमें अपनी असमिया पहचान पर गर्व है। गौरव गोगोई के पिता तरुण गोगोई तीन बार सीएम रहे थे और एक गौरवशाली असमिया थे। लेकिन गौरव गोगोई के साथ ऐसा नहीं है।
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