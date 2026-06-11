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नक्सली बनना चाहते थे पवन कल्याण, बताया क्यों उठाना चाहते थे बंदूक; LTTE का क्यों किया जिक्र?

Jagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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पवन कल्याण ने स्वीकार किया कि उनके अंदर इतना गुस्सा भर गया था कि वह व्यवस्था को बदलने के लिए हिंसा का रास्ता चुनने को तैयार थे। उन्होंने बताया कि उनके मन में नक्सली बनने का भी विचार था।

नक्सली बनना चाहते थे पवन कल्याण, बताया क्यों उठाना चाहते थे बंदूक; LTTE का क्यों किया जिक्र?

आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और जनसेना पार्टी प्रमुख पवन कल्याण एक वक्त नक्सली बनना चाहते थे। उन्होंने एक इंटरव्यू में खुद इसका खुलासा किया है। इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि किस तरह वे जब 17,18 साल के थे तब वे बंदूक उठाने के बेहद करीब थे। पवन कल्याण ने बताया कि उनके बड़े भाई और तेलुगु सिनेमा के मेगास्टार चिरंजीवी के सिर्फ एक सवाल ने उन्हें यह रास्ता चुनने से रोक दिया और वे एक्टर और फिर बाद में नेता बने। एएनआई के इस पॉडकास्ट में पवन कल्याण ने LTTE का भी जिक्र किया है।

पवन कल्याण ने इंटरव्यू में बताया कि यह बात तब की है जब उनकी उम्र 17 साल थी। वह 80 के दशक का दौर था, और दुनिया भर की घटनाओं ने उनके दिमाग पर गहरा असर डाला था। उन्होंने बताया, “उस समय दुनिया भर में जो कुछ हो रहा था, उससे मैं बहुत गुस्से में था। साउथ अफ्रीका में रंगभेद का दौर था, श्रीलंका में एलटीटीई (LTTE) का आंदोलन चरम पर था जिसका असर चेन्नई तक दिख रहा था। इसके अलावा कोल्ड वॉर, जर्मनी का अशांत माहौल और पंजाब का खालिस्तानी आतंकवाद... ये सब चीजें मुझे अंदर तक झकझोर रही थीं। मुझे चारों तरफ सिर्फ अन्याय दिखाई देता था।”

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जन सभाओं में जाने लगे थे पवन कल्याण

इसी गुस्से और बेचैनी के चलते पवन कल्याण ने नक्सलवाद की ओर रुख कर लिया था। उन्होंने बताया कि वह छात्रों के साथ बिना किसी को बताए जन सभाओं में भी जाने लगे थे। इससे पहले मई में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने विजय ने भी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (LTTE) के पूर्व चीफ प्रभाकरण को श्रद्धांजलि दी थी। बता दें कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या में शामिल होने के आरोपों के बाद इस समूह को भारत में बैन कर दिया गया था।

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पवन कल्याण ने आगे स्वीकार किया कि वह व्यवस्था को बदलने के लिए हिंसा का रास्ता चुनने को तैयार थे। उन्होंने कहा, "एक वक्त ऐसा आया जब मैं वाकई नक्सली आंदोलन में शामिल होना चाहता था। हां, मैं बंदूक उठाना चाहता था। मुझे लगता था कि इस दुनिया के अन्याय का यही एकमात्र समाधान है। मैं छटपटा रहा था। डॉक्युमेंट्री बनाने और शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल्स में भाग लेने मुंबई भी गया, लेकिन कहीं शांति नहीं मिल रही थी।"

चिरंजीवी के सवाल ने रोका

पवन कल्याण ने बताया कि जब यह बात उनके बड़े भाई चिरंजीवी को पता चली, तो वे बेहद चिंतित हो गए। हालांकि चिरंजीवी ने उन्हें डांटने या दबाने के बजाय एक ऐसा सवाल पूछा, जिसने पवन कल्याण को सोचने पर मजबूर कर दिया। चिरंजीवी ने पवन कल्याण से कहा, “अगर तुम्हारा बड़ा भाई चिरंजीवी नहीं होता, अगर तुम्हारे ऊपर अपने परिवार की जिम्मेदारियां होतीं, अगर कोई तुम्हारी सैलरी और तुम्हारी कड़ी मेहनत पर निर्भर होता, तो क्या तुम तब भी यही रास्ता चुनते? क्या तुम तब भी बंदूक उठाते?”

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पवन कल्याण ने बताया, “भाई के इस सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैं पूरी तरह खामोश हो गया। उस एक सवाल ने मुझे जमीन पर ला खड़ा किया और मुझे एहसास कराया कि जब आपके पास एक सुरक्षा कवच होता है, तभी आप ऐसी चीजों के बारे में सोच पाते हैं, लेकिन एक आम इंसान के लिए परिवार की जिम्मेदारी सबसे बड़ी होती है।”

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Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari

जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।

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