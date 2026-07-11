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पवन कल्याण के कंधे की हुई सर्जरी, 10 साल पुरानी चोट का साढ़े तीन घंटे चला ऑपरेशन

By Niteesh Kumar
लाइव हिन्दुस्तान
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पार्टी ने कहा कि पवन कल्याण के बाएं कंधे की सर्जरी लगभग दो महीने बाद की जाएगी, ताकि ऑपरेशन के बाद होने वाले दर्द और रिकवरी को बेहतर ढंग से संभाला जा सके। पवन कल्याण के कंधे की यह समस्या नई नहीं है। 

पवन कल्याण के कंधे की हुई सर्जरी, 10 साल पुरानी चोट का साढ़े तीन घंटे चला ऑपरेशन

आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और जन सेना पार्टी के प्रमुख पवन कल्याण के दाहिने कंधे का शनिवार को मुंबई के एक अस्पताल में सफल ऑपरेशन हुआ। पार्टी की ओर से जारी बयान के अनुसार, डॉक्टरों ने उनके दोनों कंधों में गंभीर रोटेटर कफ चोट का पता लगाया था, जिसके बाद तुरंत सर्जरी कराने की सलाह दी गई। हालांकि, पवन कल्याण ने पहले अपने तय सरकारी कार्यक्रम पूरे किए और उसके बाद ऑपरेशन कराया। करीब साढ़े तीन घंटे तक चली इस सर्जरी में पहले उनके दाहिने कंधे का ऑपरेशन किया गया। फिलहाल वह डॉक्टरों की निगरानी में हैं और उनकी हालत स्थिर बताई गई है।

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जन सेना पार्टी ने कहा कि बाएं कंधे की सर्जरी लगभग दो महीने बाद की जाएगी, ताकि ऑपरेशन के बाद होने वाले दर्द और रिकवरी को बेहतर ढंग से संभाला जा सके। पवन कल्याण के कंधे की यह समस्या नई नहीं है। वर्ष 2016 में उनके कंधे में पहली बार चोट लगी थी, लेकिन डॉक्टरों की आराम करने की सलाह के बावजूद उन्होंने राजनीतिक कार्यक्रम जारी रखे। साल 2018 में यात्रा के दौरान समर्थकों की ओर से उत्साह में हाथ पकड़ने और खींचने से उनकी चोट और गंभीर हो गई।

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कंधे में एवल्शन फ्रैक्चर भी मिला

पार्टी के अनुसार, अप्रैल में नाक की सर्जरी से पहले कराई गई मेडिकल जांच के दौरान डॉक्टरों को दोनों कंधों में गंभीर रोटेटर कफ चोट और मांसपेशियों के फटने का पता चला। इसके बाद मुंबई में एक्सपर्ट से जांच कराई गई और सर्जरी का फैसला लिया गया। मशहूर अस्थि रोग विशेषज्ञ के नेतृत्व में डॉक्टरों की टीम ने ऑपरेशन किया। सर्जरी के दौरान डॉक्टरों को कंधे में एवल्शन फ्रैक्चर भी मिला, जिससे ऑपरेशन अधिक जटिल हो गया। इसके बावजूद ऑपरेशन पूरी तरह सफल रहा और पवन कल्याण को ऑपरेशन थिएटर से रिकवरी रूम में शिफ्ट कर दिया गया, जहां वह धीरे-धीरे एनेस्थीसिया के प्रभाव से बाहर आए।

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पवन कल्याण के आने वाले प्रोजेक्ट

सर्जरी से पहले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने सोशल मीडिया पर पवन कल्याण के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। वहीं, राज्यपाल एस. अब्दुल नजीर ने भी उनके जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की। इस बीच, फिल्मों की बात करें तो पवन कल्याण हाल ही में 'उस्ताद भगत सिंह' में नजर आए थे। आने वाले समय में वह निर्देशक सुरेंद्र रेड्डी की फिल्म 'PSPK32' और निर्देशक सुजीत की फिल्म 'OG 2' में दिखाई देंगे। फिलहाल उनकी प्राथमिकता पूरी तरह स्वस्थ होकर जल्द से जल्द सार्वजनिक जीवन और फिल्मी कामकाज में वापसी करना है।

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पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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