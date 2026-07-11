पवन कल्याण के कंधे की हुई सर्जरी, 10 साल पुरानी चोट का साढ़े तीन घंटे चला ऑपरेशन

पार्टी ने कहा कि पवन कल्याण के बाएं कंधे की सर्जरी लगभग दो महीने बाद की जाएगी, ताकि ऑपरेशन के बाद होने वाले दर्द और रिकवरी को बेहतर ढंग से संभाला जा सके। पवन कल्याण के कंधे की यह समस्या नई नहीं है।

आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और जन सेना पार्टी के प्रमुख पवन कल्याण के दाहिने कंधे का शनिवार को मुंबई के एक अस्पताल में सफल ऑपरेशन हुआ। पार्टी की ओर से जारी बयान के अनुसार, डॉक्टरों ने उनके दोनों कंधों में गंभीर रोटेटर कफ चोट का पता लगाया था, जिसके बाद तुरंत सर्जरी कराने की सलाह दी गई। हालांकि, पवन कल्याण ने पहले अपने तय सरकारी कार्यक्रम पूरे किए और उसके बाद ऑपरेशन कराया। करीब साढ़े तीन घंटे तक चली इस सर्जरी में पहले उनके दाहिने कंधे का ऑपरेशन किया गया। फिलहाल वह डॉक्टरों की निगरानी में हैं और उनकी हालत स्थिर बताई गई है।

जन सेना पार्टी ने कहा कि बाएं कंधे की सर्जरी लगभग दो महीने बाद की जाएगी, ताकि ऑपरेशन के बाद होने वाले दर्द और रिकवरी को बेहतर ढंग से संभाला जा सके। पवन कल्याण के कंधे की यह समस्या नई नहीं है। वर्ष 2016 में उनके कंधे में पहली बार चोट लगी थी, लेकिन डॉक्टरों की आराम करने की सलाह के बावजूद उन्होंने राजनीतिक कार्यक्रम जारी रखे। साल 2018 में यात्रा के दौरान समर्थकों की ओर से उत्साह में हाथ पकड़ने और खींचने से उनकी चोट और गंभीर हो गई।

कंधे में एवल्शन फ्रैक्चर भी मिला पार्टी के अनुसार, अप्रैल में नाक की सर्जरी से पहले कराई गई मेडिकल जांच के दौरान डॉक्टरों को दोनों कंधों में गंभीर रोटेटर कफ चोट और मांसपेशियों के फटने का पता चला। इसके बाद मुंबई में एक्सपर्ट से जांच कराई गई और सर्जरी का फैसला लिया गया। मशहूर अस्थि रोग विशेषज्ञ के नेतृत्व में डॉक्टरों की टीम ने ऑपरेशन किया। सर्जरी के दौरान डॉक्टरों को कंधे में एवल्शन फ्रैक्चर भी मिला, जिससे ऑपरेशन अधिक जटिल हो गया। इसके बावजूद ऑपरेशन पूरी तरह सफल रहा और पवन कल्याण को ऑपरेशन थिएटर से रिकवरी रूम में शिफ्ट कर दिया गया, जहां वह धीरे-धीरे एनेस्थीसिया के प्रभाव से बाहर आए।