जनसेना प्रमुख पवन कल्याण की तीसरी शादी भी टूटी, पत्नी अन्ना संग तलाक का ऐलान

जनसेना प्रमुख पवन कल्याण पत्नी अन्ना कोनिडेला से शादी के 13 साल बाद अलग हो रहे हैं। जानकारी के मुताबिक दोनों ने फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी दाखिल कर दी है।

मशहूर अभिनेता रहे जनसेना पार्टी के प्रमुख और आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण का तलाक होने होने जा रहा है। 55 साल के पवन कल्याण और उनकी पत्नी अन्ना कोनिडेला ने शादी के 13 साल बाद अलग होने का फैसला किया है। दोनों ने सोमवार देर रात एक साझा बयान जारी कर अपने रिश्ते को खत्म करने की घोषणा की है।

दोनों ने अपने बयान में कहा है कि जिंदगी का एक अहम हिस्सा साथ बिताने के बाद, उन्होंने आपसी समझ और सम्मान के साथ एक-दूसरे से अलग होने का फैसला लिया है। हालांकि, दोनों ने अलग होने की असल वजहों का खुलासा नहीं किया है। उन्होंने शुभचिंतकों से इस दौरान निजता का सम्मान करने की अपील की है। साथ ही उन्होंने इस सफर में साथ देने वाले सभी लोगों के प्रति दिल से आभार जताया है।

आपसी सहमति से लिया फैसला जनसेना पार्टी के सूत्रों के अनुसार, दोनों के बीच पिछले कुछ महीनों से इस मुद्दे पर बातचीत चल रही थी। सूत्रों ने पुष्टि की है कि दोनों ने फैमिली कोर्ट में तलाक की याचिका दाखिल कर दी है। यह फैसला पूरी तरह से आपसी सहमति से लिया गया है। वहीं दोनों ने यह भी साफ किया कि भले ही उनका वैवाहिक रिश्ता खत्म हो रहा है, लेकिन वे अपने बच्चों के प्रति माता-पिता की जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा से निभाएंगे। दोनों ने स्पष्ट किया कि उनके बच्चों की खुशी, भलाई और उनका भविष्य हमेशा उनकी साझा प्राथमिकता रहेगा।